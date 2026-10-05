Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 05/10/2026 17:27

Durante o evento, o público poderá conhecer os veículos disponíveis e consultar as possibilidades de financiamento oferecidas pelo banco. A proposta é concentrar, em um mesmo espaço, veículos e serviços financeiros para facilitar a pesquisa de quem pretende trocar ou adquirir um automóvel.

O feirão acontece ao longo de cinco dias, incluindo o fim de semana, e integra a agenda de eventos do Caxias Shopping. A programação é aberta ao público e não exige ingresso.

Serviço: Feirão de Automóveis no Caxias Shopping

Período: 8 a 11 de outubro

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h

Local: estacionamento, entrada principal

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Parque Duque, Duque de Caxias, RJ

Entrada: gratuita