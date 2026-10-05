Caxias ShoppingDivulgação

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Igor Silva
O Caxias Shopping recebe, entre os dias 8 e 11 de outubro, um Feirão de Automóveis que reúne opções de veículos e atendimento para quem está pesquisando a compra de um carro. A iniciativa é realizada em parceria com o banco BV e ocupa o estacionamento do empreendimento, na entrada principal.
Durante o evento, o público poderá conhecer os veículos disponíveis e consultar as possibilidades de financiamento oferecidas pelo banco. A proposta é concentrar, em um mesmo espaço, veículos e serviços financeiros para facilitar a pesquisa de quem pretende trocar ou adquirir um automóvel.
O feirão acontece ao longo de cinco dias, incluindo o fim de semana, e integra a agenda de eventos do Caxias Shopping. A programação é aberta ao público e não exige ingresso.
Serviço: Feirão de Automóveis no Caxias Shopping
Período: 8 a 11 de outubro
Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h
Local: estacionamento, entrada principal
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Parque Duque, Duque de Caxias, RJ
Entrada: gratuita