Durante o evento, o público poderá conhecer os veículos disponíveis e consultar as possibilidades de financiamento oferecidas pelo banco. A proposta é concentrar, em um mesmo espaço, veículos e serviços financeiros para facilitar a pesquisa de quem pretende trocar ou adquirir um automóvel.
O feirão acontece ao longo de cinco dias, incluindo o fim de semana, e integra a agenda de eventos do Caxias Shopping. A programação é aberta ao público e não exige ingresso.
Serviço: Feirão de Automóveis no Caxias Shopping Período: 8 a 11 de outubro Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h Local: estacionamento, entrada principal Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Parque Duque, Duque de Caxias, RJ Entrada: gratuita
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