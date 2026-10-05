Estado do Rio tem vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz Divulgação/ SMTE
Entre os destaques estão 100 vagas para atendente de loja e 15 para chapeiro. Também há oportunidades para auxiliar de cozinha, com 10 vagas, copeira de hospital, com seis, e cozinheira hospitalar, com três. Essas oportunidades são destinadas a profissionais que já possuem experiência nas respectivas funções.
Para quem ainda não trabalhou na área, também há alternativas. A lista desta semana conta, por exemplo, com 10 vagas para auxiliar de cozinha sem exigência de experiência anterior, além de outras oportunidades voltadas a quem busca ingressar no mercado de trabalho.
O número de vagas destinadas a pessoas com deficiência também chama a atenção. Das 1.314 vagas, 462 são voltadas para esse público. Entre elas, estão 50 oportunidades para operador de supermercado e outras 50 para operador de caixa. A lista inclui ainda 15 vagas para atendente de loja, três para eletricista, uma para assistente de planejamento e uma para técnico mecânico, entre outras funções.
As inscrições podem ser feitas pelo portal Oportunidades Cariocas. A lista completa de vagas, atualizada semanalmente, está disponível no site da SMTE.
Na Região Metropolitana, há oportunidades com salários de até dois mínimos (R$ 3.242) para as funções de analista de Recursos Humanos, em Copacabana, e balconista e estoquista, ambos em Laranjeiras. Na mesma região, há uma vaga para cozinheiro de restaurante, com remuneração em torno dos R$ 5.000, na Barra da Tijuca. Há, ainda, 119 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).
Na Região Serrana, todas as 186 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos para funções como as de auxiliar de contabilidade, auxiliar de linha de produção e ajudante de reflorestamento. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 57 oportunidades, tais como para costureiro na confecção em série, oficial de serviços na manutenção de edificações e técnico de segurança do trabalho, com diferentes níveis de escolaridade e salários.
Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.
Para participar, os candidatos devem levar currículo impresso e também em PDF, além de documento de identificação atualizado. A organização recomenda o uso de roupas leves e tênis. A concentração de empresas no mesmo espaço permitirá que os participantes conheçam diferentes oportunidades, apresentem seus currículos e participem dos processos seletivos, de acordo com os critérios de cada vaga.
As oportunidades são voltadas principalmente aos setores de turismo, comércio e serviços, que registram maior procura por profissionais com a chegada do fim do ano e da alta temporada. Os cargos abrangem diferentes perfis e níveis de experiência, incluindo posições em atendimento, logística, vendas, biologia, operações de turismo, transportes, cozinha, manutenção e áreas administrativas, além de oportunidades de estágio e Jovem Aprendiz.
Para participar, é necessário comparecer ao local com os documentos pessoais. Em seguida, os candidatos serão encaminhados às vagas disponíveis de acordo com seus perfis.
Há chances para estágio no Ensino Médio, são 11 no total e também 14 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 33 vagas. Sendo técnico em administração (11) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.
As vagas para contratação CLT somam 18 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (11) e superior (5).
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