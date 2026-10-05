Estado do Rio tem vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz - Divulgação/ SMTE

Estado do Rio tem vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz Divulgação/ SMTE

Publicado 05/10/2026 18:49

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem, esta semana, 9.639 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade . As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

SMTE





Entre os destaques estão 100 vagas para atendente de loja e 15 para chapeiro. Também há oportunidades para auxiliar de cozinha, com 10 vagas, copeira de hospital, com seis, e cozinheira hospitalar, com três. Essas oportunidades são destinadas a profissionais que já possuem experiência nas respectivas funções.



Para quem ainda não trabalhou na área, também há alternativas. A lista desta semana conta, por exemplo, com 10 vagas para auxiliar de cozinha sem exigência de experiência anterior, além de outras oportunidades voltadas a quem busca ingressar no mercado de trabalho.



O número de vagas destinadas a pessoas com deficiência também chama a atenção. Das 1.314 vagas, 462 são voltadas para esse público. Entre elas, estão 50 oportunidades para operador de supermercado e outras 50 para operador de caixa. A lista inclui ainda 15 vagas para atendente de loja, três para eletricista, uma para assistente de planejamento e uma para técnico mecânico, entre outras funções.



As inscrições podem ser feitas pelo A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza nesta semana 1.314 vagas de emprego . A relação reúne oportunidades em diferentes áreas e contempla tanto profissionais com experiência quanto aqueles que ainda estão ingressando no mercado. Do total, 462 são destinadas a pessoas com deficiência.Entre os destaques estão 100 vagas para atendente de loja e 15 para chapeiro. Também há oportunidades para auxiliar de cozinha, com 10 vagas, copeira de hospital, com seis, e cozinheira hospitalar, com três. Essas oportunidades são destinadas a profissionais que já possuem experiência nas respectivas funções.Para quem ainda não trabalhou na área, também há alternativas. A lista desta semana conta, por exemplo, com 10 vagas para auxiliar de cozinha sem exigência de experiência anterior, além de outras oportunidades voltadas a quem busca ingressar no mercado de trabalho.O número de vagas destinadas a pessoas com deficiência também chama a atenção. Das 1.314 vagas, 462 são voltadas para esse público. Entre elas, estão 50 oportunidades para operador de supermercado e outras 50 para operador de caixa. A lista inclui ainda 15 vagas para atendente de loja, três para eletricista, uma para assistente de planejamento e uma para técnico mecânico, entre outras funções.As inscrições podem ser feitas pelo portal Oportunidades Cariocas . A lista completa de vagas, atualizada semanalmente, está disponível no site da SMTE

Setrab





Na Região Metropolitana, há oportunidades com salários de até dois mínimos (R$ 3.242) para as funções de analista de Recursos Humanos, em Copacabana, e balconista e estoquista, ambos em Laranjeiras. Na mesma região, há uma vaga para cozinheiro de restaurante, com remuneração em torno dos R$ 5.000, na Barra da Tijuca. Há, ainda, 119 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).



Na Região Serrana, todas as 186 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos para funções como as de auxiliar de contabilidade, auxiliar de linha de produção e ajudante de reflorestamento. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 57 oportunidades, tais como para costureiro na confecção em série, oficial de serviços na manutenção de edificações e técnico de segurança do trabalho, com diferentes níveis de escolaridade e salários.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site



A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) tem esta semana, 1.441 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. São posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.Na, há oportunidades com salários de até dois mínimos (R$ 3.242) para as funções de analista de Recursos Humanos, em Copacabana, e balconista e estoquista, ambos em Laranjeiras. Na mesma região, há uma vaga para cozinheiro de restaurante, com remuneração em torno dos R$ 5.000, na Barra da Tijuca. Há, ainda, 119 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).Na, todas as 186 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos para funções como as de auxiliar de contabilidade, auxiliar de linha de produção e ajudante de reflorestamento. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 57 oportunidades, tais como para costureiro na confecção em série, oficial de serviços na manutenção de edificações e técnico de segurança do trabalho, com diferentes níveis de escolaridade e salários.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/

Feira Primeiro Passo

Para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho, a 4ª edição da Feira Primeiro Passo oferece 5 mil vagas em diferentes áreas e modalidades de contratação. O evento acontece nesta quarta-feira (7), das 9h às 14h, na Praça Muhammad Ali, na Gamboa, em frente ao AquaRio, na Zona Central do Rio.



Para participar, os candidatos devem levar currículo impresso e também em PDF, além de documento de identificação atualizado. A organização recomenda o uso de roupas leves e tênis. A concentração de empresas no mesmo espaço permitirá que os participantes conheçam diferentes oportunidades, apresentem seus currículos e participem dos processos seletivos, de acordo com os critérios de cada vaga.



As oportunidades são voltadas principalmente aos setores de turismo, comércio e serviços, que registram maior procura por profissionais com a chegada do fim do ano e da alta temporada. Os cargos abrangem diferentes perfis e níveis de experiência, incluindo posições em atendimento, logística, vendas, biologia, operações de turismo, transportes, cozinha, manutenção e áreas administrativas, além de oportunidades de estágio e Jovem Aprendiz.





CIEE

O CIEE Rio realiza nesta terça-feira (6), uma ação especial para o preenchimento de 1.789 vagas de estágio e aprendizagem na capital, na Baixada Fluminense e em Niterói, na Região Metropolitana. A iniciativa é uma parceria com a Trens RJ, que disponibilizou um espaço na Central do Brasil, no Corredor Cultural, para o cadastro de jovens e estudantes nas oportunidades.



Para participar, é necessário comparecer ao local com os documentos pessoais. Em seguida, os candidatos serão encaminhados às vagas disponíveis de acordo com seus perfis.

Também serão ofertadas 115 vagas destinadas a jovens interessados em ingressar no mercado de trabalho e atuar presencialmente no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. O processo de seleção amplia o acesso de estudantes em busca da primeira experiência profissional a uma das principais portas de entrada para o mundo do trabalho.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 85 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (35), ciências contábeis (14) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 24 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 11 no total e também 14 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 33 vagas. Sendo técnico em administração (11) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 18 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (11) e superior (5).

Camorim

A Camorim Serviços Marítimos está com 10 oportunidades abertas em diferentes áreas em Niterói (RJ). As posições contemplam profissionais de tecnologia, contabilidade, fiscal, tesouraria, mecânica e operações marítimas. Entre os cargos estão Analista de Sistemas Júnior, Analista de Sistemas Sênior, Analista Contábil Pleno, Analista Fiscal Pleno, Analista de Projetos de TI, Analista de Tesouraria Pleno, Mecânico III, CDM – Condutor de Máquinas, MOM – Moço de Máquinas e MOC – Moço de Convés. Os interessados devem enviar curriculo para o e-mail trabalheconosco@camorim.com.br