Estudantes estrangeiros também podem participar da seleçãoFernando Frazão/Agência Brasil
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal de processos públicos do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio). Os interessados deverão preencher o formulário eletrônico e enviar a documentação prevista em edital.
Após análise das inscrições, o processo seletivo incluirá entrevistas e avaliação de requisitos previstos no edital.
As vagas estão distribuídas entre unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Manaus (AM) e Recife (PE). Os interessados devem consultar os requisitos específicos de cada vaga antes de efetuar a inscrição.
O processo seletivo também contempla vagas reservadas para pessoas com deficiência (10%), estudantes negros(as) (30%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas trans (5%).
Poderão participar do processo seletivo os estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Estudantes estrangeiros também podem participar, desde que estejam matriculados em cursos autorizados no País e com visto temporário válido.
Também é necessário ter idade mínima de 16 anos na data da contratação. Para atividades em áreas consideradas perigosas ou insalubres, a idade mínima é de 18 anos. A jornada de atividades poderá ser de 20 horas semanais (4h/dia) ou 30 horas semanais (6h/dia). A relação dos cursos está no edital.
O valor da bolsa-auxílio será de:
. Nível Médio/Técnico 4h/dia: R$ 651,31.
. Nível Médio/Técnico 6h/dia: R$ 930,44.
. Nível Superior Graduação 4h/dia: R$ 1.055,89.
. Nível Superior Graduação 6h/dia: R$ 1.508,42.
Auxílio transporte: R$ 13,40 por dia.
Outras vagas
No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (118), Direito (60), Informática (25), Design (22), Arquitetura e Urbanismo (20), Construção Civil (17), Contabilidade (36), Comunicação (11), Engenharia de Produção (9), Farmácia (22), Pedagogia (33), Biomedicina (5), Química (5), Esportes (5), Marketing (4), Meio Ambiente (4), Nutrição (6), Produção Mecânica (4), Psicologia (4), Gastronomia (3), Economia (2), Geomática (2), Biologia (1), Comércio Exterior (1), Engenharia Ambiental (1), Licenciatura (1) e Veterinária (2).
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