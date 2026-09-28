A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda oferece 1.735 vagas com carteira assinada em todo o Rio - Foto: Ilustração

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda oferece 1.735 vagas com carteira assinada em todo o RioFoto: Ilustração

Publicado 28/09/2026 18:54

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem, esta semana, 6.013 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade . As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

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SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga 2.849 vagas de emprego abertas na cidade nesta semana. Do total, 457 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).



Para aqueles que não possuem experiência prévias, estão disponíveis 700 vagas para operador de teleatendimento (receptivo), 1.500 vagas para auxiliar logístico, 100 vagas para atendente de loja, entre outras funções de entrada no mercado de trabalho.



Para candidatos que já possuem experiência na área, há 10 vagas para operador de vendas, 15 vagas para auxiliar administrativo, 100 vagas para atendente de loja, além de vagas para cozinheiro hospitalar, ajudante de cozinha, entre outras funções.



Entre as 457 vagas reservadas para pessoas com deficiência, destacam-se 48 oportunidades para atendente de loja, 15 para operador de loja (supermercado), três para almoxarife, três para operador de produção, três para auxiliar de processos metalúrgicos e três para oficial de manutenção, além de outras funções disponíveis.





Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro. Os interessados podem consultar as vagas e se candidatar pelo portal Oportunidades Cariocas . Também é possível procurar uma unidade da Central do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar RG, CPF, PIS e currículo.Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda oferece 1.735 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana.

Na Região Metropolitana, há oportunidades que oferecem de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242), para bombeiro hidráulico, na Ilha do Governador; gerente de lojas, em Copacabana; esteticista, no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, entre outras. Há, ainda, 126 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.242).



Na região do Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 149 oportunidades, tais como auxiliar administrativo, operador de empilhadeira e cozinheiro geral, com diferentes níveis de escolaridade e salários. Já na Região Serrana, todas as 134 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A remuneração varia de um a dois salários mínimos para funções como as de gerente administrativo, operador de vendas, ajudante de cozinha e auxiliar de manutenção predial.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas , da Secretaria de Trabalho e Renda.

CIEE

O CIEE/RJ está com 1.429 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 669 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 760 são para estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE . O CIEE Rio também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br

No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (118), Direito (60), Informática (25), Design (22), Arquitetura e Urbanismo (20), Construção Civil (17), Contabilidade (36), Comunicação (11), Engenharia de Produção (9), Farmácia (22), Pedagogia (33), Biomedicina (5), Química (5), Esportes (5), Marketing (4), Meio Ambiente (4), Nutrição (6), Produção Mecânica (4), Psicologia (4), Gastronomia (3), Economia (2), Geomática (2), Biologia (1), Comércio Exterior (1), Engenharia Ambiental (1), Licenciatura (1) e Veterinária (2).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (5), Contabilidade (2), Comunicação (1), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1) e Pedagogia (1).



Em Resende, as vagas são para Pedagogia (6), Construção Civil (2) e Enfermagem (1).



Em Campos, há oportunidades para Administração (4), Informática (2), Marketing (2), Direito (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (16), Pedagogia (4), Produção Mecânica (3), Contabilidade (3), Construção Civil (1) e Direito (1).



Em Niterói, há vagas para Administração (10), Contabilidade (6), Construção Civil (5), Pedagogia (4), Letras (3), Marketing (3), Comunicação (2), Engenharia de Produção (2), Gastronomia (2), Recursos Humanos (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Biblioteconomia e Arquivologia (1), Biomedicina (1), Farmácia (1), Informática (1) e Telecomunicações (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (4), Marketing (2), Contabilidade (1) e Pedagogia (1).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Contabilidade (7), Administração (5), Farmácia (2), Direito (1), Enfermagem (1), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (3).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (6), Licenciatura (1) e Marketing (1).



Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (61), Administração (7), Psicologia (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1) e Engenharia de Produção (1).



Em Três Rios, há oportunidades para Administração (11), Direito (3), Informática (2), Pedagogia (2) e Turismo e Hotelaria (1).



Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (10), Administração (2), Direito (1) e Veterinária (1).



No Rio de Janeiro, há vagas para Aprendiz (350), Ensino Médio (74), Técnico em Saúde (10), Técnico em Administração (7), Técnico em Segurança (5), Técnico em Mecânica (3) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (15), Ensino Médio (15), Técnico em Administração (1) e Técnico em Meio Ambiente (1).



Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (4), Técnico em Mecânica (1) e não há vagas para Ensino Médio.



Em Campos, há vagas para Ensino Médio (36), Aprendiz (10) e Técnico em Administração (4).



Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (42), Ensino Médio (18), Técnico em Logística (3), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Saúde (2), Técnico em Administração (1), Técnico em Meio Ambiente (1) e Técnico em Química (1).



Em Niterói, há vagas para Ensino Médio (42), Aprendiz (20), Técnico em Administração (1), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Aprendiz (12) e Ensino Médio (11).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Aprendiz (16), Ensino Médio (12), Técnico em Administração (3), Técnico em Saúde (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (4) e Ensino Médio (1).



Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (12) e Ensino Médio (6).



Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Ensino Médio (3) e Aprendiz (1).



Em Teresópolis, há vagas para Aprendiz (2) e Ensino Médio (2).

Dom Atacadista

Quem está em busca de emprego ainda pode participar do processo seletivo para vagas no Dom Atacadista, em Búzios, nesta terça-feira (29). A seleção é realizada pelo Balcão de Empregos da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e ocorre até as 16h30 no CRAS da Rasa.



Entre as vagas disponíveis estão as de operador de caixa, frente de loja, estoquista e mercearia, além de outras áreas. Para participar da seleção, os candidatos devem comparecer ao local levando o currículo impresso.



O atendimento começa às 9h30 e segue até as 16h30. O processo seletivo está sendo realizado na Rua Álvaro Elídio Gonçalves, nº 17, no bairro Cruzeiro.



As oportunidades contemplam atividades em diferentes setores do estabelecimento. Entre as funções divulgadas estão operador de caixa, frente de loja, estoquista e mercearia. O processo também reúne vagas em outras áreas, ampliando as possibilidades para trabalhadores com diferentes perfis profissionais.



Quem pretende comparecer deve levar uma cópia atualizada do currículo com informações profissionais e formas de contato. Também é importante destacar experiências profissionais relacionadas às funções pretendidas, especialmente para quem já trabalhou com atendimento ao público, caixa, estoque, organização de mercadorias ou atividades de loja.



*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna