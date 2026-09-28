A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda oferece 1.735 vagas com carteira assinada em todo o RioFoto: Ilustração
SMTE
Para candidatos que já possuem experiência na área, há 10 vagas para operador de vendas, 15 vagas para auxiliar administrativo, 100 vagas para atendente de loja, além de vagas para cozinheiro hospitalar, ajudante de cozinha, entre outras funções.
Entre as 457 vagas reservadas para pessoas com deficiência, destacam-se 48 oportunidades para atendente de loja, 15 para operador de loja (supermercado), três para almoxarife, três para operador de produção, três para auxiliar de processos metalúrgicos e três para oficial de manutenção, além de outras funções disponíveis.
Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.
Setrab
Na região do Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 149 oportunidades, tais como auxiliar administrativo, operador de empilhadeira e cozinheiro geral, com diferentes níveis de escolaridade e salários. Já na Região Serrana, todas as 134 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A remuneração varia de um a dois salários mínimos para funções como as de gerente administrativo, operador de vendas, ajudante de cozinha e auxiliar de manutenção predial.
CIEE
Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (5), Contabilidade (2), Comunicação (1), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1) e Pedagogia (1).
Em Resende, as vagas são para Pedagogia (6), Construção Civil (2) e Enfermagem (1).
Em Campos, há oportunidades para Administração (4), Informática (2), Marketing (2), Direito (1) e Pedagogia (1).
Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (16), Pedagogia (4), Produção Mecânica (3), Contabilidade (3), Construção Civil (1) e Direito (1).
Em Niterói, há vagas para Administração (10), Contabilidade (6), Construção Civil (5), Pedagogia (4), Letras (3), Marketing (3), Comunicação (2), Engenharia de Produção (2), Gastronomia (2), Recursos Humanos (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Biblioteconomia e Arquivologia (1), Biomedicina (1), Farmácia (1), Informática (1) e Telecomunicações (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (4), Marketing (2), Contabilidade (1) e Pedagogia (1).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Contabilidade (7), Administração (5), Farmácia (2), Direito (1), Enfermagem (1), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (3).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (6), Licenciatura (1) e Marketing (1).
Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (61), Administração (7), Psicologia (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1) e Engenharia de Produção (1).
Em Três Rios, há oportunidades para Administração (11), Direito (3), Informática (2), Pedagogia (2) e Turismo e Hotelaria (1).
Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (10), Administração (2), Direito (1) e Veterinária (1).
No Rio de Janeiro, há vagas para Aprendiz (350), Ensino Médio (74), Técnico em Saúde (10), Técnico em Administração (7), Técnico em Segurança (5), Técnico em Mecânica (3) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).
Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (15), Ensino Médio (15), Técnico em Administração (1) e Técnico em Meio Ambiente (1).
Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (4), Técnico em Mecânica (1) e não há vagas para Ensino Médio.
Em Campos, há vagas para Ensino Médio (36), Aprendiz (10) e Técnico em Administração (4).
Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (42), Ensino Médio (18), Técnico em Logística (3), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Saúde (2), Técnico em Administração (1), Técnico em Meio Ambiente (1) e Técnico em Química (1).
Em Niterói, há vagas para Ensino Médio (42), Aprendiz (20), Técnico em Administração (1), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Aprendiz (12) e Ensino Médio (11).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Aprendiz (16), Ensino Médio (12), Técnico em Administração (3), Técnico em Saúde (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (4) e Ensino Médio (1).
Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (12) e Ensino Médio (6).
Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Ensino Médio (3) e Aprendiz (1).
Em Teresópolis, há vagas para Aprendiz (2) e Ensino Médio (2).
Dom Atacadista
O atendimento começa às 9h30 e segue até as 16h30. O processo seletivo está sendo realizado na Rua Álvaro Elídio Gonçalves, nº 17, no bairro Cruzeiro.
Quem pretende comparecer deve levar uma cópia atualizada do currículo com informações profissionais e formas de contato. Também é importante destacar experiências profissionais relacionadas às funções pretendidas, especialmente para quem já trabalhou com atendimento ao público, caixa, estoque, organização de mercadorias ou atividades de loja.
*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna