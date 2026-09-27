Pessoas que procuram vaga temporária em lojas não devem esperar até datas movimentadas para se candidatar - Reprodução internet

Pessoas que procuram vaga temporária em lojas não devem esperar até datas movimentadas para se candidatarReprodução internet

Publicado 27/09/2026 05:00



Devido às eleições, à espera por uma decisão sobre o fim da escala 6x1 e o reajuste do piso salarial para comerciários do Rio de Janeiro, outubro deste ano se torna um mês atípico. A junção de fatores obriga o empresário a se organizar melhor para o último trimestre.

A reta final do ano costuma trazer uma corrida de consumidores às lojas, impulsionada por datas como a Black Friday e o Natal. Para dar conta da demanda maior, empresas do comércio reforçam as equipes e abrem oportunidades temporárias em áreas como vendas, atendimento ao cliente, operação de caixa, estoque e logística, principalmente no mês de outubro.



O varejo carioca calcula que em 2025 foram contratados cerca de 8 mil empregados temporários. No Rio, embora ainda não haja uma estimativa consolidada sobre o número de temporários que deverão ser efetivados para as festas de 2026, já há sinais de movimentação do mercado de trabalho.



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda encerra setembro com 172 vagas para auxiliar de loja (114) e operador de caixa (58). As oportunidades são destinadas tanto para pessoas sem experiência prévia quanto para pessoas com passagens anteriores no setor.



Para o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio), Aldo Gonçalves, a expectativa é de que as oportunidades aumentem gradualmente, à medida que o comércio avance nos preparativos para as principais datas do calendário de vendas.

Datas próximas a comemorações como Dia das Crianças, dos Pais, das Mães e Natal concentram maior fluxo de clientes Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

“O fim do ano, tradicionalmente, exige um reforço das equipes. Black Friday e Natal aumentam o movimento nas lojas e também em toda a operação que existe por trás das vendas — como estoque, distribuição e logística. A contratação temporária permite ao empresário se preparar para esse aumento da demanda. Já para quem procura trabalho pode representar tanto uma oportunidade de renda quanto uma porta de entrada para uma vaga permanente”, afirma o dirigente.



A recomendação aos candidatos é não esperar a proximidade da Black Friday e do Natal para procurar uma vaga. Muitas empresas começam a selecionar e treinar os profissionais com antecedência, para que as equipes estejam preparadas quando o movimento se intensificar.



Onde encontrar a oportunidade



De acordo com Aldo Gonçalves, é importante manter um currículo curto e atualizado, acompanhar os canais de emprego e as oportunidades divulgadas pelas empresas, além de se apresentar nas lojas que recebem currículos.



Grandes centros de comércio, como shoppings e galerias, são locais de grande oferta de vagas temporárias Érica Martin/Agência O Dia



lojas estão à procura de profissionais. Plataformas de vagas como o

Diversos shoppings no Rio de Janeiro, como o Barra Shopping e o Shopping de Nova Iguaçu possuem abas em sites de Trabalhe Conosco. Nelas é possível acessar todo o quadro de vagas disponíveis e quaislojas estão à procura de profissionais. Plataformas de vagas como o InfoJobs e a Catho exibem vagas temporárias com todas as especificações para cada função.

Fatores como disponibilidade de horário, facilidade para lidar com o público, boa comunicação, iniciativa e vontade de aprender são pontos importantes que recrutadores olham durante a seleção. “E quem não tem experiência não deve deixar de se candidatar, porque o trabalho temporário pode ser uma boa porta de entrada para o primeiro emprego”, orienta Aldo.



Efetivação



O período também deve ser encarado como uma oportunidade para conquistar um trabalho fixo depois das festas. Um exemplo disso é a vendedora de uma loja de roupas Raquel Rangel, de 25 anos. Ela trabalhava como operadora de caixa de supermercado e ficou desempregada em julho de 2022. Sem um colocação para o fim do ano, Raquel encontrou a oportunidade como temporária na loja para exercer a mesma função.

Ao fim do contrato, o gerente decidiu contratá-la, e em apenas três meses, Raquel foi promovida a vendedora. “Como eu tinha a experiência prévia como caixa de mercado, a minha agilidade e os resultados que obtive possibilitaram que fosse efetivada”, explica a vendedora.



Raquel completou quatro anos na loja e se diz satisfeita com a função. O ritmo mais tranquilo que o do mercado e o retorno maior foram fatores que a motivaram para ficar. Além dela, três funcionários do local também passaram pelo mesmo processo: começar como temporário e depois ser efetivado.



Para aumentar as chances de efetivação, o funcionário temporário deve demonstrar interesse pelo trabalho e ir além das tarefas básicas da função. Segundo o time de especialistas em Recursos Humanos da Catho, conhecer outros setores, ajudar os colegas, propor soluções e entender como a empresa funciona são atitudes que podem mostrar envolvimento com o negócio. Também é importante estabelecer metas, acompanhar os resultados do próprio trabalho e manter uma boa relação com a equipe e os gestores.



Os especialistas recomendam ainda que o funcionário deixe claro que tem interesse em permanecer na empresa. Para isso, pode ocorrer uma conversa com o gestor, explicar que gostaria de ser efetivado e perguntar sobre as possibilidades após o fim do contrato. A orientação é aproveitar o período temporário para mostrar o trabalho e construir relações profissionais, sem esperar apenas uma oportunidade surgir.



De acordo com o presidente do SindilojasRio, “pontualidade, comprometimento, atenção ao cliente e disposição para trabalhar em equipe fazem diferença". "O comércio vive um ritmo muito intenso no fim do ano e precisa de profissionais que aprendam rápido e entendam a importância de atender bem. Quem demonstra essas qualidades aumenta suas chances de permanecer na empresa quando terminar o contrato temporário”, conclui.

Processo de seleção

De acordo com a diretora de RH da Redarbor Brasil, Patricia Suzuki, um dos principais erros é chegar à entrevista sem conhecer minimamente a empresa ou a função para a qual está se candidatando. Mesmo em processos temporários, o candidato deve demonstrar interesse pela oportunidade e compreender quais serão suas principais responsabilidades. Também é importante evitar respostas genéricas e conseguir apresentar exemplos concretos de situações em que demonstrou as habilidades mais requeridas, como responsabilidade e organização.

O fundador do DDR (Donos de Restaurantes), Marcelo Marani, diz que muitos candidatos cometem erros que prejudicam a contratação. “O primeiro é tratar a vaga como ‘só um bico’. O recrutador percebe na hora. Chegar atrasado, ficar no celular, responder sem entusiasmo, falar mal do emprego anterior e perguntar do salário antes de mostrar o que você entrega", pontuou Marcelo.

Mesmo depois da contratação temporária, ele cita que há sinais que podem afastar o candidato de uma potencial efetivação. "Um erro silencioso é não demonstrar vontade de ficar. Se o candidato diz que quer uma oportunidade para crescer ali, já sai na frente de quem só quer o dinheiro de dezembro", alerta o fundador da DDR.

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sobre supervisão de Marlucio Luna