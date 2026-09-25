Dsenrola 3.0 visa atingir R$ 150 bilhões em dívidas dos brasileiros - Divulgação

Dsenrola 3.0 visa atingir R$ 150 bilhões em dívidas dos brasileirosDivulgação

Publicado 25/09/2026 20:25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que o Desenrola 3.0, lançado nesta sexta-feira, 25, como medida provisória, é melhor que as duas versões anteriores do programa . A medida consiste na compra de dívidas em atraso de 2 a 4,5 anos por parte do governo.

"É um Desenrola melhor que os outros. É importante notar isso porque nos outros as pessoas tinham que, individualmente, procurar um banco. Agora, é o governo que vai comprar dívida e vai acertar a vida das pessoas", declarou Lula.



De acordo com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o volume total das dívidas em atraso no Brasil é de R$ 300 bilhões. O novo programa alcança cerca de 50% do valor.



A medida faz parte de um pacote de Lula lançado nove dias antes do primeiro turno. Além do novo Desenrola 3.0, o presidente assinou uma medida provisória que proíbe o funcionamento de bets online no Brasil.

Desenrola 2.0

Prorrogado no início de agosto, o Desenrola 2.0, programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas bancárias, terminou no dia 31 de agosto. A iniciativa permite que pessoas físicas com débitos em atraso tenham acesso a descontos e condições de pagamento diferenciadas para regularizar a situação financeira.



O programa atende consumidores com renda mensal de até cinco salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 8.105, e tenham dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 91 dias e dois anos.



O prazo, que terminaria em 2 de agosto, foi prorrogado até o fim do mês. Não há previsão de uma nova extensão.



A modalidade voltada às famílias renegociou, até o início da última semana de agosto, cerca de 5,03 milhões de dívidas. Os débitos somavam originalmente R$ 26,33 bilhões e, após os acordos, foram reduzidos para aproximadamente R$ 5,27 bilhões.