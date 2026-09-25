Dsenrola 3.0 visa atingir R$ 150 bilhões em dívidas dos brasileirosDivulgação
De acordo com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o volume total das dívidas em atraso no Brasil é de R$ 300 bilhões. O novo programa alcança cerca de 50% do valor.
A medida faz parte de um pacote de Lula lançado nove dias antes do primeiro turno. Além do novo Desenrola 3.0, o presidente assinou uma medida provisória que proíbe o funcionamento de bets online no Brasil.
Desenrola 2.0
O programa atende consumidores com renda mensal de até cinco salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 8.105, e tenham dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 91 dias e dois anos.
O prazo, que terminaria em 2 de agosto, foi prorrogado até o fim do mês. Não há previsão de uma nova extensão.
A modalidade voltada às famílias renegociou, até o início da última semana de agosto, cerca de 5,03 milhões de dívidas. Os débitos somavam originalmente R$ 26,33 bilhões e, após os acordos, foram reduzidos para aproximadamente R$ 5,27 bilhões.
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