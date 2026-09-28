Para participar, os candidatos devem ser maiores de 18 anos - Divulgação

Para participar, os candidatos devem ser maiores de 18 anosDivulgação

Publicado 28/09/2026 11:50

A Águas do Rio, em parceria com o Senac RJ, oferece 285 vagas para cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, beleza, gestão e negócios. As oportunidades são destinadas a moradores de Bonsucesso, Copacabana, Tijuca, Madureira, Nova Iguaçu, Japeri, Queimados, São Gonçalo e São João de Meriti. As aulas serão realizadas a partir de 5 de outubro.

Em 2026, os interessados podem optar entre os cursos de Depilação, Penteados e Maquiagem, Quentinhas de Milhões e Primeiros Passos para Empreender. Para participar, os candidatos devem ser maiores de 18 anos, residir nos municípios, bairros ou territórios atendidos pela Águas do Rio e ter, no mínimo, até o 5º ano do Ensino Fundamental completo. As pré-inscrições devem ser feitas pelo link e vão até 16 de outubro.

“Nosso compromisso com as cidades vai muito além de levar água tratada e coletar esgoto. Saneamento também é sinônimo de desenvolvimento social e econômico. Quando abrimos portas para a qualificação profissional nos territórios onde atuamos, especialmente em áreas de grande vulnerabilidade, estamos entregando dignidade e ferramentas reais para que essas pessoas transformem suas próprias realidades e gerem renda para suas famílias.”, afirma Marcelo Farinha, Coordenador de Responsabilidade Social da Águas do Rio.

O Diretor Regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro, defende projetos que alavanquem a capacitação profissional no estado. “Parcerias como essa expandem o acesso à educação profissional e criam oportunidades concretas de inclusão produtiva, geração de renda e empregabilidade. Ao oferecer uma formação alinhada às demandas do mercado, contribuímos para que mais pessoas possam desenvolver novas habilidades, empreender ou conquistar espaço no mundo do trabalho”, afirma.

A parceria entre as duas instituições teve início em 2023 e já capacitou 738 alunos desde a primeira edição do projeto, que tem por objetivo promover a formação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para o fortalecimento da inclusão produtiva, visando à geração de renda e à empregabilidade.