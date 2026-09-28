Para participar, os candidatos devem ser maiores de 18 anosDivulgação
Rio tem 285 vagas em cursos gratuitos de capacitação
Oportunidades são para moradores de diferentes bairros e municípios, com aulas nas áreas de gastronomia, beleza, gestão e negócios
Governo do Rio adota plataforma para contratar pequenos fornecedores
Ferramenta oferece oportunidades para MEIs, agricultores familiares e cooperativas realizarem serviços ao setor público
Rio começa semana com mais de 6 mil oportunidades de empregos e estágios
Setores como serviços, vendas, comércio e construção civil concentram parte das vagas disponíveis
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Oportunidades são para moradores de diferentes bairros e municípios, com aulas nas áreas de gastronomia, beleza, gestão e negócios
Programa oferece capacitação gratuita para empreendedores no Rio
Inscrições para iniciativa voltada aos setores de moda, gastronomia, trabalhos manuais e artesanato ficam abertas até 4 de outubro
Trabalha Rio leva vagas e orientação profissional ao Caju nesta segunda
Trabalhadores poderão consultar informações sobre oportunidades de emprego, receber orientação ou atualizar o cadastro
Pronatec oferece mais de 1,5 mil vagas gratuitas em cursos
Oportunidades estão distribuídas entre 11 áreas de qualificação profissional voltadas ao meio ambiente, sustentabilidade e bioeconomia
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