Iniciativa busca fortalecer pequenos negócios com potencial de crescimento - Divulgação

Iniciativa busca fortalecer pequenos negócios com potencial de crescimentoDivulgação

Publicado 28/09/2026 11:01

O Sesc RJ abriu as inscrições para mais uma edição da Incubadora Sesc de Empreendedorismo e Economia Criativa. O programa oferece capacitação gratuita para empreendedores dos segmentos de moda, gastronomia, trabalhos manuais e artesanato. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de outubro, pelo formulário online . As atividades serão realizadas nas unidades de Copacabana e Madureira, na Zona Sul e na Zona Norte do Rio.

Voltada a empreendedores formalizados com CNPJ, a iniciativa busca fortalecer pequenos negócios com potencial de crescimento, além de contribuir para o desenvolvimento da economia local, o aprimoramento da gestão e a geração de renda. O edital está disponível no site do Sesc RJ

Com duração de até 15 meses, o programa terá aulas, mentorias coletivas e individuais e laboratórios práticos conduzidos por especialistas. As atividades poderão ocorrer de forma presencial e virtual, com conteúdos direcionados às necessidades de cada área da economia criativa.

As aulas presenciais serão realizadas uma vez por semana no Sesc Madureira e no Sesc Copacabana, com atividades previstas também no Sesc Botafogo – Biblioteca Machado de Assis. Os selecionados deverão ter disponibilidade para dedicar 12 horas semanais ao programa. Desse total, até seis horas serão destinadas às aulas e outras seis à aplicação dos conhecimentos no próprio empreendimento.

Ao final do módulo de aulas presenciais, os participantes deverão apresentar um pitch, ou seja, uma apresentação das empresas, além de entregar um plano de negócios desenvolvido com orientação da incubadora.



Além da formação em gestão e desenvolvimento de negócios, os participantes serão incentivados a ampliar suas redes de relacionamento e a participar de feiras, eventos e exposições promovidos pelo Sesc RJ. A proposta é aproximar o aprendizado da prática e criar oportunidades de divulgação, experimentação e, conforme o formato de cada atividade, comercialização de produtos.

Aulas começam no fim de outubro

O processo seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, um comitê técnico avaliará as informações apresentadas no formulário de inscrição. Os candidatos pré-selecionados participarão de entrevistas individuais, previstas para ocorrer entre os dias 13 e 16 de outubro.



A avaliação levará em consideração a proposta e o diferencial do empreendimento, o conhecimento de mercado, o relacionamento com clientes e parceiros e o potencial de desenvolvimento do negócio.



O resultado da primeira fase será divulgado em 9 de outubro, enquanto a lista final de aprovados está prevista para 19 de outubro. A aula inaugural será realizada em 27 de outubro, em local e horário ainda a serem confirmados.



“A incubadora apoia empreendedores que transformam criatividade, conhecimento e identidade cultural em oportunidades de trabalho e renda. Mais do que oferecer ferramentas de gestão, queremos contribuir para que esses negócios se fortaleçam, ampliem seus mercados e estejam preparados para crescer de forma estruturada e sustentável”, declarou a gerente de Assistência do Sesc RJ, Thaís Castro.

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