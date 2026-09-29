Na modalidade presencial, são oferecidas 10.400 vagas no pré-vestibular da Fundação Cecierj - Fillipe Dutra/Fundação Cecierj

Na modalidade presencial, são oferecidas 10.400 vagas no pré-vestibular da Fundação CecierjFillipe Dutra/Fundação Cecierj

Publicado 29/09/2026 06:00



O Pré-Vestibular Social (PVS), da Fundação Cecierj, prorrogou até 4 de outubro de 2026 as inscrições para o Projeto Uerj, curso gratuito voltado à preparação para a prova discursiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) . As aulas são realizadas totalmente on-line e ficarão disponíveis até novembro.

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O curso reúne 11 aulas por disciplina e inclui um teste simulado. O conteúdo é direcionado às disciplinas específicas da etapa discursiva do vestibular, com atividades voltadas para leitura, interpretação, argumentação e produção de textos. Também são trabalhados os conteúdos cobrados na prova.



As inscrições podem ser feitas até 4 de outubro pela página do PVS

Uerj

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) é uma das maiores e mais importantes universidades públicas Rio de Janeiro, reconhecida pelo produção científica e inclusão social. Ela foi criada em dezembro de 1950 e seu campus principal fica no bairro do Maracanã.

Além dele, a instituição possui unidades em várias cidades do estado, como Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, São Gonçalo, entre outras. A universidade oferece diversos cursos de graduação e pós-graduação, além de hospitais e centros de saúde.

Vestibular

O vestibular da Uerj é dividido em duas etapas principais: os Exames de Qualificação (fase única ou dupla objetiva) e o Exame Discursivo (segunda fase).

O Exame de Qualificação são provas objetivas de múltipla escolha com 60 questões sobre várias matérias do ensino médio. O estudante pode fazer até duas vezes no ano e vale a maior nota. A nota gera conceitos de A (20 pontos) a E (reprovado).

Já o Exame Discursivo, ele é a segunda fase. Conta com uma prova de Redação e duas provas de disciplinas específicas do curso escolhido (cada uma valendo 20 pontos). Esta etapa será aplicada no dia 29 de novembro de 2026.

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, com supervisão de Marlucio Luna