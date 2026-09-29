Na modalidade presencial, são oferecidas 10.400 vagas no pré-vestibular da Fundação CecierjFillipe Dutra/Fundação Cecierj
Preparatório para o vestibular da Uerj tem as inscrições prorrogadas
Interessados podem se matricular no curso gratuito até o dia 4 de outubro
Rede de farmácias abre 40 vagas para a área de logística no Rio
Oportunidades de trabalho não exigem experiência prévia e também são destinadas a pessoas com deficiência
Projeto oferece mais de 120 vagas em cursos gratuitos na Pequena África
Há oportunidades para capacitação profissional nas áreas de tecnologia da informação, design e comunicação visual, beleza e administração
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Governo do Rio adota plataforma para contratar pequenos fornecedores
Ferramenta oferece oportunidades para MEIs, agricultores familiares e cooperativas realizarem serviços ao setor público
Rio começa semana com mais de 6 mil oportunidades de empregos e estágios
Setores como serviços, vendas, comércio e construção civil concentram parte das vagas disponíveis
Rio tem 285 vagas em cursos gratuitos de capacitação
Oportunidades são para moradores de diferentes bairros e municípios, com aulas nas áreas de gastronomia, beleza, gestão e negócios
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