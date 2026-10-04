As vagas oferecidas pela Camorim são para atuação em Niterói - Divulgação

As vagas oferecidas pela Camorim são para atuação em NiteróiDivulgação

Publicado 04/10/2026 05:00

A Camorim Serviços Marítimos está com 10 oportunidades abertas em diferentes áreas em Niterói, na Região Metropolitana . As posições contemplam profissionais de tecnologia, contabilidade, fiscal, tesouraria, mecânica e operações marítimas.

Entre os cargos estão Analista de Sistemas Júnior, Analista de Sistemas Sênior, Analista Contábil Pleno, Analista Fiscal Pleno, Analista de Projetos de TI, Analista de Tesouraria Pleno, Mecânico III, CDM – Condutor de Máquinas, MOM – Moço de Máquinas e MOC – Moço de Convés.

Tecnologia



Para Analista de Sistemas Júnior, a empresa busca profissionais com graduação completa em Análise de Sistemas, Ciência da Computação ou áreas correlatas, conhecimento em informática, especialmente Pacote Office, boa comunicação verbal e escrita e conhecimentos e aplicabilidade de Dados e IA.

A posição de Analista de Sistemas Sênior exige graduação em Análise de Sistemas, Ciência da Computação ou áreas correlatas, experiência sólida em desenvolvimento de soluções de IA e Machine Learning e experiência com ambientes Cloud e Big Data.

Já a vaga de Analista de Projetos de TI exige graduação em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia ou áreas correlatas, conhecimentos em gestão de projetos de TI (PMBOK/ágil) e experiência com implantação e integração de sistemas ERP, como SAP, Oracle, Totvs, Dynamics ou similares. Certificação em Gestão de Projetos (PMP, PMI, ACP ou SCRUM) é desejável.

Contabilidade e Finanças



Para Analista Contábil Pleno, os requisitos incluem bacharelado em Ciências Contábeis, sólido conhecimento em CPCs, IFRS e rotinas de fechamento contábil, além de Excel intermediário ou avançado.

A vaga de Analista Fiscal Pleno exige ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Direito ou áreas correlatas, conhecimento em tributos diretos e indiretos, retenções, escrituração fiscal e legislação tributária, além de Excel avançado, Pacote Office e conhecimentos em auditorias fiscais.

A empresa também busca Analista de Tesouraria Pleno, com graduação em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas, conhecimento em sistemas ERP, como SAP, Oracle, Totvs ou similares, e Excel avançado. Conhecimento em automação de processos financeiros será considerado diferencial.

Mecânica



Para a posição de Mecânico III, é necessário possuir Cadastro Técnico Federal (CTF) ativo, capacidade de interpretar manuais técnicos, diagramas hidráulicos e especificações de peças, além de conhecimento em hidráulica.

Operações marítimas



A Camorim também está contratando profissionais para atuação em embarcações portuárias, com escala 14x14.

Para CDM – Condutor de Máquinas, é necessário ter atuado como Chefe de Máquinas em embarcações portuárias, possuir formação técnica em Elétrica, Eletrônica, Eletromecânica, Mecânica ou áreas correlatas, além de CIR e certificados válidos e compatíveis com a categoria (Formação III/4, TBS/1 e EBCP) e vacinação contra febre amarela e Covid-19.

Para MOM – Moço de Máquinas, são exigidos CIR e certificados válidos e compatíveis com a categoria (Formação III/4, TBS/1 e EBCP), além de vacinação contra febre amarela e Covid-19.

Já para MOC – Moço de Convés, os candidatos devem possuir CIR e certificados válidos e compatíveis com a categoria (Formação II/4, TBS/1 e EBCP), além de vacinação contra febre amarela e Covid-19.