Niterói: menor número de roubos de rua para o período desde o início da série histórica disponibilizada, em 2003 - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: menor número de roubos de rua para o período desde o início da série histórica disponibilizada, em 2003Lucas Benevides/Ascom

Publicado 02/10/2026 16:04





Os números integram o levantamento elaborado pelo Observatório de Segurança Pública de Niterói (OSPNit), com base em dados compilados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP) a partir de ocorrências registradas nas delegacias. O observatório integra a política municipal de segurança e monitora os indicadores e a distribuição dos crimes no território para subsidiar decisões e o planejamento integrado das forças de segurança que atuam na cidade.



A redução dos roubos de rua alcançou as diferentes modalidades que compõem o indicador. Entre janeiro e setembro, os roubos a transeuntes caíram 34,66%, passando de 580 para 379 casos, também o menor acumulado da série histórica. Os roubos de celulares diminuíram 43,48%, de 299 para 169, enquanto os roubos em coletivos recuaram 66,67%, de 30 para dez ocorrências.



“Estamos consolidando uma política pública construída ao longo dos últimos anos, baseada em planejamento, inteligência, integração das forças de segurança, presença nas ruas e prevenção. Os indicadores mostram avanços muito importantes, principalmente nos crimes que atingem diretamente a vida cotidiana das pessoas. Ao mesmo tempo, cada dado que ainda preocupa precisa ser enfrentado com seriedade. Segurança pública exige trabalho permanente, investimento e capacidade de corrigir rumos sempre que necessário”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Roubos de carga em queda Niterói registrou, entre janeiro e setembro de 2026, o menor número de roubos de rua para o período desde o início da série histórica disponibilizada, em 2003. Foram 557 ocorrências, contra 909 nos mesmos meses de 2025, uma redução de 38,72%. Somente em setembro, houve 50 registros, sete a menos do que no mesmo mês do ano passado, queda de 12,28%.Os números integram o levantamento elaborado pelo Observatório de Segurança Pública de Niterói (OSPNit), com base em dados compilados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP) a partir de ocorrências registradas nas delegacias. O observatório integra a política municipal de segurança e monitora os indicadores e a distribuição dos crimes no território para subsidiar decisões e o planejamento integrado das forças de segurança que atuam na cidade.A redução dos roubos de rua alcançou as diferentes modalidades que compõem o indicador. Entre janeiro e setembro, os roubos a transeuntes caíram 34,66%, passando de 580 para 379 casos, também o menor acumulado da série histórica. Os roubos de celulares diminuíram 43,48%, de 299 para 169, enquanto os roubos em coletivos recuaram 66,67%, de 30 para dez ocorrências.“Estamos consolidando uma política pública construída ao longo dos últimos anos, baseada em planejamento, inteligência, integração das forças de segurança, presença nas ruas e prevenção. Os indicadores mostram avanços muito importantes, principalmente nos crimes que atingem diretamente a vida cotidiana das pessoas. Ao mesmo tempo, cada dado que ainda preocupa precisa ser enfrentado com seriedade. Segurança pública exige trabalho permanente, investimento e capacidade de corrigir rumos sempre que necessário”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Nos dados consolidados de janeiro a agosto, Niterói foi o único município entre os comparados pelo Observatório de Segurança Pública a registrar queda nos roubos de carga. As ocorrências passaram de dez em 2025 para quatro em 2026, redução de 60%. No mesmo período, o crime aumentou em São Gonçalo, Itaboraí e na capital.



São Gonçalo registrou o maior crescimento percentual entre os municípios comparados: os casos passaram de 107 para 204, alta de 90,65%. Em Itaboraí, houve aumento de 21,05%, de 19 para 23 ocorrências. Na capital, os registros subiram de 923 para 1.025, crescimento de 11,05%. No conjunto do estado, os roubos de carga aumentaram 2,78%, passando de 1.980 para 2.035.



Já o levantamento parcial de janeiro a setembro aponta quatro ocorrências em Niterói, contra 12 no mesmo período de 2025, redução de 66,67%. Não houve registro desse crime no município em setembro.



Roubo de veículos diminui 78,57% em setembro - Niterói registrou três roubos de veículos em setembro deste ano, contra 14 no mesmo mês de 2025, uma redução de 78,57%. Na comparação com agosto, quando houve nove casos, a queda foi de 66,67%. No acumulado de janeiro a setembro, foram 184 ocorrências em 2026, contra 198 no ano passado, redução de 7,07%.



No mesmo período, outros municípios da Região Metropolitana registraram aumento desse tipo de crime. Em São Gonçalo, os roubos de veículos passaram de 829 para 1.558 entre janeiro e setembro, alta de 87,94%. Em Itaboraí, o número subiu de 129 para 190, crescimento de 47,29%. No estado, o indicador aumentou 3,52%.



Para o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy, a integração das informações tem papel central na estratégia adotada pela cidade.



“O trabalho do município é baseado em evidências. O Observatório permite acompanhar a dinâmica criminal, identificar mudanças rapidamente e subsidiar o planejamento integrado com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Quando observamos uma queda consistente, aprofundamos as ações que estão funcionando. Quando um indicador apresenta aumento, analisamos os dados e buscamos atuar. Segurança pública exige trabalho permanente com dados, inteligência e integração”, afirmou Ordacgy.



Niterói também completou 19 meses sem registro de feminicídio. O último caso foi em fevereiro de 2025. O município também não registrou mortes por intervenção de agentes do Estado em setembro.



Outros indicadores

O levantamento aponta que Niterói não registrou roubo de carga em setembro. No acumulado do ano, foram quatro ocorrências, contra 12 entre janeiro e setembro de 2025, uma redução de 66,67%. Os roubos a estabelecimentos comerciais também recuaram, com queda de 5,17% no acumulado. Entre os furtos, houve redução de 42,61% nos registros de bicicletas, de 32,04% nos de celulares, de 40,38% nos ocorridos em coletivos e de 22,19% nos de veículos, considerando o acumulado de janeiro a setembro. As prisões em flagrante cresceram 14,49% no acumulado, de 980 para 1.122, e as apreensões de drogas tiveram alta de 29%.



Investimentos em segurança

A Prefeitura renovou por mais dois anos o convênio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), com previsão de aproximadamente R$ 50 milhões de investimento municipal no período.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas, os resultados positivos precisam ser acompanhados de monitoramento permanente dos indicadores. “Temos resultados muito importantes, especialmente nos roubos de rua e de veículos, mas segurança pública exige vigilância diária. O crescimento da letalidade no acumulado é um dado que precisa ser observado e enfrentado em conjunto com as forças estaduais. Nosso trabalho é ampliar a presença da Guarda Municipal, apoiar as polícias, usar cada vez mais a tecnologia do CISP e transformar a informação em ação operacional nas ruas”, afirmou Chagas.



O município também ampliou, em 2026, o convênio do Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Civil para cerca de R$ 7 milhões por ano, permitindo a participação de aproximadamente 800 policiais civis. O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que funciona 24 horas, conta atualmente com mais de 800 câmeras espalhadas pela cidade, incluindo cerca de 120 equipamentos inteligentes vinculados ao cercamento eletrônico.



Desde 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência articula ações de prevenção, policiamento e Justiça, urbanismo social e proteção de crianças e jovens. Segundo dados divulgados pela Prefeitura, mais de R$ 820 milhões já foram destinados às ações do programa, que entrou em um novo ciclo para o período de 2025 a 2030.