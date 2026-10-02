Niterói: ação contará com interdições programadas em vias do Centro e do Barreto - Reprodução/Ascom

Niterói: ação contará com interdições programadas em vias do Centro e do BarretoReprodução/Ascom

Publicado 02/10/2026 08:10

A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans , vai realizar uma operação especial de trânsito para as eleições que acontecem neste domingo (4). A ação contará com interdições programadas em vias do Centro e do Barreto e monitoramento das equipes de trânsito.

O tráfego será interditado das 00h do dia 2 de outubro (sexta-feira) às 23h59 do dia 4 de outubro (domingo) nas seguintes vias:

Avenida Presidente Castelo Branco, no trecho entre a Rua Jansen de Melo e a Rua Manoel Pacheco de Carvalho – Centro;

Avenida Washington Luís, no trecho entre a Rua Manoel Pacheco de Carvalho e a Rua Jansen de Melo – Centro;

Rua Coronel Gomes Machado, no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Rua Evaristo da Veiga – Centro;

Rua Assis Vasconcelos, no trecho entre a Rua General Castrioto e a Rua Presidente Craveiro Lopes – Barreto.

No mesmo período, fica proibido o estacionamento nas seguintes vias:

Avenida Presidente Castelo Branco, no trecho entre a Rua Jansen de Melo e a Rua Manoel Pacheco de Carvalho – Centro;

Avenida Washington Luís, no trecho entre a Rua Manoel Pacheco de Carvalho e a Rua Jansen de Melo – Centro;

Rua Coronel Gomes Machado, no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Rua Evaristo da Veiga – Centro;

Rua Assis Vasconcelos, no trecho entre a Rua General Castrioto e a Rua Presidente Craveiro Lopes – Barreto.

Em caso de segundo turno, as medidas entrarão em vigor entre a 00h do dia 23 de outubro (sexta-feira) e às 23:59h do dia 25 de outubro (domingo).