Niterói: população da Engenhoca conta com uma unidade do Detran instalada na Administração Regional - Reprodução/Internet

Niterói: população da Engenhoca conta com uma unidade do Detran instalada na Administração Regional Reprodução/Internet

Publicado 01/10/2026 09:10

A população da Engenhoca conta com uma unidade do Detran instalada na Administração Regional da Engenhoca e Tenente Jardim. O ponto de atendimento amplia o acesso dos moradores aos serviços de identificação civil e funciona das 9h às 16h. A população pode agendar o serviço pelo link: https://niteroi360.niteroi.rj.gov.br/service/6a14b0c90276aa3ef3f496d9?type=schedule

A secretária municipal de Administração, Rúbia Secundino, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso da população aos serviços públicos.



“Esse espaço foi pensado para facilitar a vida da população e garantir mais dignidade e cidadania. Ele nasceu de uma parceria da Prefeitura de Niterói com o Detran e a Secretaria de Direitos Humanos para atender, principalmente, pessoas em situação de vulnerabilidade. Engenhoca e Barreto foram escolhidos porque são os bairros que apresentavam maior procura por esse tipo de serviço, além de atenderem também moradores de regiões próximas. Agora, com a chegada desse posto, a população poderá adquirir seus documentos mais perto de casa, sem precisar se deslocar para outros municípios ou bairros distantes. É um serviço que aproxima o poder público das pessoas”, afirmou Rúbia Secundino.



A unidade oferece serviços relacionados à identificação civil, facilitando o acesso da população aos atendimentos do órgão sem a necessidade de deslocamento para outras regiões da cidade.



A moradora Monique Motta foi uma das primeiras a utilizar a nova unidade do Detran na Engenhoca. Ela levou a filha, Alice, para fazer a primeira identidade e destacou a facilidade que o novo serviço representa para os moradores da região. “Acredito que a chegada do Detran aqui melhora muito a vida dos moradores, porque facilita bastante o nosso dia a dia. A gente não precisa se deslocar para outros lugares para fazer serviços como a identidade. Além dos moradores da Engenhoca, a unidade beneficia muitas pessoas da Zona Norte, que têm um local mais próximo e acessível para serem atendidas. É uma opção muito viável tanto para quem mora aqui quanto para quem vive nos bairros próximos”, disse Monique Motta.



Alice da Motta, de 9 anos, conta como foi tirar a primeira identidade. “Vim tirar minha primeira identidade e estou muito animada. Foi uma experiência bem legal. Foi rápido e todo mundo me tratou muito bem. Não precisei esperar muito. Também gostei bastante de tirar a foto e achei que ficou bonita”, afirmou Alice.



Serviço: