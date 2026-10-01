Niterói: Circuito da Cidade permite que os estudantes vivenciem a história, a cultura e o patrimônio da cidade - Guto Rodriguez/Ascom

Niterói: Circuito da Cidade permite que os estudantes vivenciem a história, a cultura e o patrimônio da cidadeGuto Rodriguez/Ascom

Publicado 01/10/2026 08:00

Do Museu de Arte Contemporânea (MAC) à Fortaleza de Santa Cruz, passando pelo Caminho Niemeyer, pela Ilha da Boa Viagem e por outros cartões-postais de Niterói , estudantes da Rede Municipal de Educação estão conhecendo a cidade para além dos muros da escola. A experiência faz parte do Circuito da Cidade, programa que completa um ano nesta quarta-feira (30) e transforma diferentes espaços do município em ambientes de aprendizagem. Ao longo do primeiro ano, o programa contemplou quase 20 mil alunos da rede municipal.

“O Circuito da Cidade aproxima nossas crianças e adolescentes de Niterói e cria oportunidades para que conheçam lugares que fazem parte da história e da identidade da nossa cidade. Queremos que cada estudante da Rede Municipal tenha acesso a esses espaços, conheça Niterói, se reconheça nela e tenha orgulho da cidade onde vive. A educação também acontece quando abrimos as portas da cidade para os nossos alunos”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Para muitos alunos, as visitas representam a primeira oportunidade de conhecer de perto lugares que fazem parte da paisagem e da história da cidade. O Circuito atende estudantes de 5 a 14 anos matriculados nas 98 escolas municipais e 19 creches conveniadas. Quatro ônibus percorrem diferentes regiões de Niterói, em saídas que contam com lanche e acompanhamento pedagógico. A proposta é que as visitas dialoguem com o que os estudantes aprendem na escola e permitam que conteúdos ligados à história, à cultura e ao patrimônio sejam vivenciados na própria cidade.

“Cada saída pedagógica é uma oportunidade de transformar a cidade em um ambiente de descoberta. Quando os estudantes ocupam museus, parques, fortalezas e outros equipamentos públicos, eles compreendem que esses espaços também pertencem a eles. O Circuito da Cidade desperta a curiosidade, incentiva novas aprendizagens e fortalece a relação dos nossos alunos com o território onde vivem. Educar também é proporcionar esse encontro entre a escola e a cidade”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

A estudante Isadora Resende, de 11 anos, é uma das alunas que já participaram das atividades e destaca a oportunidade de conhecer novos lugares enquanto aprende fora da sala de aula.

“Gosto muito de participar das atividades do Circuito, conhecer museus e espaços diferentes. É muito bom ver a arte e a natureza. É muito legal e nós aprendemos muito”, contou Isadora.

A professora Deyse Goes também percebe os reflexos das visitas quando os estudantes retornam à escola. Segundo ela, as experiências despertam novos interesses e acabam se transformando em assuntos e atividades em sala de aula.

“Participar do Circuito da Cidade é uma experiência muito significativa para as crianças. Sair dos limites da escola, percorrer a cidade de ônibus e conhecer diferentes espaços amplia o conhecimento sobre o território e fortalece o sentimento de pertencimento. Depois das visitas, elas voltam para a sala de aula com um novo olhar sobre Niterói, trazendo perguntas, descobertas e novas curiosidades”, explicou Deyse Goes.

Desenvolvido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Neltur, o Circuito também busca estimular os estudantes a compartilhar as experiências com suas famílias, ampliando o interesse pelos atrativos turísticos e culturais do município.

“Conhecer a cidade de perto torna o aprendizado muito mais rico e significativo. O Circuito da Cidade permite que os estudantes vivenciem a história, a cultura e o patrimônio de Niterói nos próprios locais que fazem parte dessa trajetória, aproximando o conteúdo estudado em sala de aula da realidade da cidade. Essa experiência contribui para formar cidadãos que conhecem, preservam e divulgam as belezas de Niterói”, destacou o presidente da Neltur, André Bento.