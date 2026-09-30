Niterói: antecipação representa um momento histórico para a festa - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói: antecipação representa um momento histórico para a festaLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 30/09/2026 08:50

Mais tempo para planejar, criar, construir alegorias, produzir fantasias e levar ainda mais brilho para a avenida. Pela primeira vez, Niterói inicia a preparação do Carnaval com cerca de 120 dias de antecedência. Até esta sexta-feira (02), a Prefeitura vai liberar 80% da subvenção destinada às escolas de samba. Os 20% restantes serão pagos em novembro. A antecipação inédita tem como objetivo permitir que as agremiações tenham mais tempo para organizar barracões, contratar profissionais, comprar materiais e desenvolver os projetos que serão apresentados nos desfiles dos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2027, na Passarela do Samba, no Caminho Niemeyer.

A decisão também acompanha a mudança no calendário da festa, que na última década vem crescendo a cada ano e se transformando em um dos maiores eventos do estado. Como o Carnaval de Niterói acontecerá no final de janeiro, a Prefeitura antecipou o processo de preparação. O objetivo é dar previsibilidade às escolas e permitir que cada etapa da produção seja executada com mais planejamento. Os preparativos para o Carnaval 2027 começaram em maio, quando foi realizado o sorteio da ordem oficial dos desfiles. A organização antecipada é mais uma etapa no processo de profissionalização da festa.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a antecipação dos recursos representa uma nova etapa na organização do Carnaval da cidade. “Queremos fazer o melhor Carnaval da história de Niterói. Para isso, planejamento é fundamental. Estamos antecipando um processo que antes acontecia muito mais perto do desfile e garantindo que 80% dos recursos cheguem às escolas agora, com o restante sendo pago em novembro. Isso dá tranquilidade para os presidentes, carnavalescos e profissionais começarem a trabalhar com tempo, pesquisarem preços, comprarem materiais, organizarem seus barracões e desenvolverem seus projetos com a qualidade que o nosso Carnaval merece. O Carnaval é uma das manifestações mais importantes da nossa cultura popular e mobiliza comunidades inteiras, gerando trabalho e renda. Antecipar os recursos é garantir planejamento, respeito e condições para que essa festa continue crescendo, se profissionalizando e ganhando cada vez mais força em Niterói”, afirmou Rodrigo Neves.

O presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Paulo Bagueira, afirmou que a antecipação representa um momento histórico para a festa. “Quem acompanha o Carnaval de Niterói sabe o quanto essa caminhada foi longa. Foi uma construção feita com muita luta, diálogo e persistência. Hoje conseguimos chegar a um momento em que as escolas sabem com antecedência quando terão os recursos e o avanço na organização é resultado de um processo contínuo de fortalecimento da festa. O Carnaval não começa na avenida. Ele começa meses antes, nos barracões, nas quadras, nas comunidades e no trabalho diário de centenas de pessoas. Nossa luta é para aperfeiçoar cada vez mais essa festa popular, melhorar as condições de trabalho das escolas, avançar nas questões dos barracões, cumprir os prazos e garantir que cada agremiação tenha condições de mostrar todo o seu potencial. O Carnaval de Niterói vive um momento muito importante e queremos continuar avançando”, reforçou Bagueira.

A Prefeitura vai investir R$ 3,5 milhões diretamente em 22 escolas de samba que participarão das séries Ouro, Especial e Prata. As quatro agremiações do Grupo de Avaliação não recebem subvenção. O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, destacou que a antecipação fortalece o planejamento das escolas de samba.

“Esse anúncio representa muito mais do que a antecipação de um recurso. É resultado de um processo de profissionalização e planejamento do Carnaval de Niterói que temos construído junto às escolas ao longo dos últimos anos. Estamos dando previsibilidade para que elas possam contratar profissionais, comprar materiais e organizar seus projetos com muito mais segurança e qualidade. O Carnaval de Niterói hoje é planejado com antecedência: tivemos regulamento, edital, chamamento público e o processo administrativo realizado meses antes da festa. Isso é uma mudança de cultura e coloca Niterói certamente entre as cidades que mais cedo estruturam seu Carnaval no Brasil”, disse André Bento.

O presidente da União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (UESBCN), Marcelo Serpa, afirmou que receber a maior parte dos recursos com antecedência muda completamente o trabalho das agremiações. “Para uma escola de samba, receber o recurso com essa antecedência faz muita diferença. A gente consegue planejar melhor, pesquisar preços, comprar materiais com calma, contratar profissionais e evitar aquela correria das últimas semanas. Ter 80% da subvenção agora permite fazer um trabalho mais organizado e mais bem acabado. Isso, com certeza, vai aparecer na avenida e contribuir para um Carnaval ainda mais bonito”, afirmou Marcelo Serpa.

Lei garante patrocínio transparente

Em Niterói, a Lei Municipal 192/23 define oficialmente a subvenção às escolas de samba, blocos e carnavais de rua da cidade. A norma estabelece o calendário de pagamento a ser feito pela Prefeitura, com reajuste anual pelo IPCA, e determina que os recursos sejam aplicados exclusivamente na produção do Carnaval, seguindo os princípios da administração pública. Estão vedados gastos com festas, churrascos, bebidas alcoólicas ou despesas correlatas. Além disso, as agremiações devem prestar contas da verba recebida e desenvolver atividades educativas, como ensaios abertos, oficinas, palestras e exposições, garantindo o fortalecimento da cadeia produtiva do carnaval.

Ordem dos desfiles do Carnaval de Niterói 2027

SÉRIE OURO — Sexta-feira, 29 de janeiro

1ª – G.R.E.S. Sabiá

2ª – G.R.E.S. Cacique da São José

3ª – G.R.E.S. Unidos da Região Oceânica

4ª – G.R.E.S. Tá Rindo Por Quê?

5ª – G.R.E.S. Combinado do Amor

6ª – G.R.E.S. Unidos do Sacramento

7ª – G.R.E.S. Garra de Ouro

GRUPO ESPECIAL — Sábado, 30 de janeiro

1ª – G.R.E.S. Banda Batistão

2ª – G.R.E.S. Souza Soares

3ª – G.R.E.S. Império de Charitas

4ª – G.R.E.S. Império de Araribóia

5ª – G.R.E.S. Magnólia Brasil

6ª – G.R.E.S. Experimenta da Ilha da Conceição

7ª – G.R.E.S. Folia do Viradouro

8ª – G.R.E.S. Alegria da Zona Norte

SÉRIE PRATA — Domingo, 31 de janeiro

1ª – G.R.E.S. Data Vênia Doutor

2ª – G.R.E.S. Paraíso do Bonfim

3ª – G.R.E.S. Acadêmicos da Ponta da Areia

4ª – G.R.E.S. Bem Amado

5ª – G.R.E.S. Galo de Ouro

6ª – G.R.E.S. Balanço do Fonseca

7ª – G.R.E.S. Mocidade Independente de Icaraí