Niterói: iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação, inclusão produtiva e geração de renda - Evelen Gouveia/Ascom

Niterói: iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação, inclusão produtiva e geração de rendaEvelen Gouveia/Ascom

Publicado 29/09/2026 22:09

A Prefeitura de Niterói abriu, nesta terça-feira (29), as inscrições para uma nova etapa de formação profissional na Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin , no Fonseca. Em parceria com o Senac RJ, a iniciativa oferece 200 vagas gratuitas para moradores da cidade, com prioridade para beneficiários da Moeda Arariboia. O período de inscrições vai até 6 de outubro, exclusivamente pelo site https://niteroi.rj.gov.br/escoladegastronomia

Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Semases), a iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação, inclusão produtiva e geração de renda, contribuindo para a inserção de moradores no mercado de trabalho e para o fortalecimento da autonomia financeira. As atividades terão início a partir de 14 de outubro e serão realizadas na sede da Escola de Formação em Gastronomia Popular, instalada no andar acima do Restaurante Popular de Niterói, no Fonseca. Nesta edição, a programação reúne 10 opções de capacitação, com conteúdo voltado ao preparo de alimentos, ao atendimento, à gestão e à divulgação de produtos.

Entre as opções estão formações em Técnicas para Pizzaiolo: Antepastos, Massas Integrais e Veganas; Atendimento Hospitaleiro; Bolos e Geleias – Módulo Prático; Workshop: Congelados; Design para Redes Sociais; Técnicas de Atendimento em Serviços de Alimentos e Bebidas; Quentinha de Milhões – Módulo Prático; Café da Manhã de Hotel: Preparo e Atendimento; Quanto Vale o Meu Produto?; e Doces para Eventos.

O candidato precisa ter mais de 18 anos e só poderá escolher entre uma das opções. Caso o número de inscritos seja superior à quantidade de vagas, a seleção será realizada por sorteio. O resultado preliminar será divulgado no site e nas redes da Prefeitura. As matrículas serão feitas presencialmente na Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin, mediante apresentação da documentação exigida. Inaugurada em fevereiro de 2025, a Escola de Gastronomia Popular já registra mais de 1.700 matrículas, 27 cursos ofertados e 74 turmas formadas, além de centenas de certificados emitidos. Os números refletem a expansão de uma política pública voltada à qualificação profissional e à criação de novas possibilidades de trabalho e renda para a população de Niterói.

A formação é realizada em parceria com o Senac RJ, instituição que atua há mais de 80 anos na profissionalização de trabalhadores dos setores de Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. Desde janeiro de 2023, o Senac RJ é signatário do Pacto Global da ONU e mantém atuação voltada à inclusão social por meio da capacitação para o mercado de trabalho.



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