Niterói: licitação que resultou na contratação foi aberta em julho, quando a ION lançou o edital para selecionar a empresa responsável pelo projeto básico - Reprodução/Internet

Niterói: licitação que resultou na contratação foi aberta em julho, quando a ION lançou o edital para selecionar a empresa responsável pelo projeto básicoReprodução/Internet

Publicado 29/09/2026 09:45

Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) assinou contrato para a elaboração do projeto básico que vai orientar futuras intervenções na Rua Noronha Torrezão, conhecida pelos constantes engarrafamentos.

O acordo, publicado no Diário Oficial do Município, prevê o pagamento de R$ 595,4 mil à empresa MDX Construções e Serviços Ltda, responsável por desenvolver o estudo técnico. O documento estabelece três meses para a entrega do projeto e seis meses de vigência contratual.

Contrato ainda não autoriza início das obras

Apesar de representar avanço no planejamento, o contrato não significa que a ampliação começará imediatamente. O valor divulgado se refere apenas à fase de concepção do projeto — etapa que definirá como a rua poderá ser reurbanizada, quais trechos serão modificados e quais soluções serão propostas para melhorar o fluxo de veículos. Não há, por enquanto, previsão de obras, bloqueios de trânsito ou orçamento para execução da intervenção.

A licitação que resultou na contratação foi aberta em julho, quando a ION lançou o edital para selecionar a empresa responsável pelo projeto básico. A sessão do pregão eletrônico ocorreu em agosto, e o contrato foi assinado em 18 de setembro.

A Rua Noronha Torrezão é uma das principais rotas de quem circula entre Santa Rosa, Cubango e Pé Pequeno. O tráfego intenso e as retenções frequentes já são conhecidos do cidadão, e ensejam melhorias estruturais.

O que ainda falta definir

O extrato publicado não detalha quais trechos poderão ser ampliados; se haverá aumento no número de faixas; como ficarão calçadas e acessos; possíveis mudanças no sentido da via; e impactos no trânsito durante a execução das obras. Essas informações só serão conhecidas após a conclusão do projeto básico.

Com o contrato firmado, a expectativa agora é pela entrega do estudo técnico, que deverá apresentar as alternativas para reorganizar a rua e reduzir os congestionamentos. Depois disso, o município ainda precisará definir orçamento, abrir nova licitação e contratar a empresa responsável pela execução da obra.

O avanço é considerado importante para moradores e motoristas que dependem da via diariamente, mas o cronograma de intervenções ainda não está definido.