Niterói: licitação que resultou na contratação foi aberta em julho, quando a ION lançou o edital para selecionar a empresa responsável pelo projeto básicoReprodução/Internet
Niterói deve ampliar a Rua Noronha Torrezão
Via é uma das mais congestionadas da cidade e importante ligação entre Santa Rosa, Cubango e Pé Pequeno
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Operação investiga comércio ilegal de armas que movimentou cem milhões
Grupo investigado atuava na falsificação de documentos, na obtenção irregular de registros de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) e na comercialização ilegal de armamentos e munições
Niterói Empreendedora chega à marca de 500 empresas beneficiadas
Programa oferece crédito a juros zero para apoiar negócios locais; prefeito Rodrigo Neves participou da entrega simbólica de cheques aos contemplados da nova etapa
Centro de Niterói terá empreendimento do Minha Casa, Minha Vida
Projeto com 700 apartamentos prevê dois blocos residenciais na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, próximo ao Terminal João Goulart e ao Caminho Niemeyer
Niterói Ecotur Sem Barreiras faz edição histórica na Ilha da Boa Viagem
Participantes da caminhada foram recepcionados com um café da manhã, organizado pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo
André Bento destaca realização do Niterói Compliance Day
Evento foi realizado na última semana, no Caminho Niemeyer
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