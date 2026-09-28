Niterói: presidente do Sebrae Rio, Robson Carneiro, reforçou a parceria da instituição com a Prefeitura e anunciou que 30 mulheres empreendedoras cadastradas no projeto serão contempladas com vagas no Empretec - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: presidente do Sebrae Rio, Robson Carneiro, reforçou a parceria da instituição com a Prefeitura e anunciou que 30 mulheres empreendedoras cadastradas no projeto serão contempladas com vagas no EmpretecClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 28/09/2026 13:49

Niterói Empreendedora chegou à marca de 500 empresas beneficiadas com crédito subsidiado para investir no crescimento dos negócios. Nesta segunda-feira (28), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou da cerimônia de entrega simbólica dos cheques aos empreendedores contemplados nesta nova etapa do programa. Durante o evento, o prefeito anunciou uma nova meta: chegar a mil empresas apoiadas até 22 de novembro, aniversário da cidade.

Criado para estimular o desenvolvimento dos negócios locais, o Niterói Empreendedora oferece crédito a juros zero, além de capacitação e orientação técnica. O programa conta com um fundo de R$ 200 milhões e atende desde microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e profissionais liberais até startups, microempresas e empresas de pequeno porte.

“A Prefeitura acredita muito no setor privado de Niterói e apoia os nossos empreendedores, criando um ambiente favorável ao investimento. Tenho certeza de que esse recurso que a cidade está investindo nas empresas vai voltar por meio de inovação, ampliação dos negócios, novos empregos e novas oportunidades, fortalecendo a economia e o desenvolvimento de Niterói”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Entre os empreendedores contemplados está Rafael Sommerfeld, da Sommerfeld Serviços de Treinamento, que recebeu R$ 140 mil. Empresário em Niterói desde 2015, ele pretende direcionar os recursos para investimentos em tecnologia, inovação e desenvolvimento de liderança. A empresa desenvolve ainda um projeto voltado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco em princípios de liderança sustentável para empresas e organizações.

“São 11 anos empreendendo nesta cidade que tanto amamos. Essa é uma oportunidade de fazer investimentos estratégicos em tecnologia, inovação e desenvolvimento de liderança. Temos um projeto desafiador voltado aos ODS, trazendo princípios de uma liderança sustentável para as empresas e organizações e contribuindo também para o desenvolvimento de Niterói. É um projeto pioneiro que eu não conheço em nenhuma outra cidade do Brasil”, contou Rafael.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Luiz Paulino Moreira Leite, destacou o impacto do apoio aos empreendedores na geração de oportunidades na cidade.

“Apoiar a iniciativa privada é contribuir para uma cidade próspera. E os resultados não são apenas econômicos. Quando temos uma economia forte e pujante, vêm também os empregos”, ressaltou Luiz Paulino.

Também contemplado pelo programa, Leomar Peixoto, da Tecnic 3D Gerência de Projetos e Obras, recebeu R$ 91 mil. Para ele, o acesso ao crédito permitirá que a empresa continue investindo no crescimento e na manutenção dos postos de trabalho.

“Me sinto honrado, como empresário da cidade, de ser contemplado por um programa tão especial. Para mim, para a empresa e para os meus sócios, é muito importante porque conseguimos manter a geração de empregos e continuar crescendo. Isso também contribui para o crescimento de Niterói”, afirmou Leomar.

Durante o evento, o presidente do Sebrae Rio, Robson Carneiro, reforçou a parceria da instituição com a Prefeitura e anunciou que 30 mulheres empreendedoras cadastradas no projeto serão contempladas com vagas no Empretec, programa de formação voltado ao desenvolvimento de características de comportamento empreendedor.

“O Sebrae está junto com a Prefeitura, com os empreendedores, os MEIs e as micro e pequenas empresas. Nosso papel é ajudar, facilitar e apoiar quem empreende. Essa parceria é muito importante e estaremos juntos em todos os projetos que possam fortalecer os empreendedores”, disse Robson Carneiro.

Crédito para investir

Os recursos do Niterói Empreendedora podem ser utilizados pelos beneficiários para investimentos como compra de estoque e equipamentos, melhorias na gestão, marketing e formalização dos negócios. A proposta é permitir que os empreendedores ampliem suas atividades e atravessem períodos de menor movimento com mais segurança, estimulando a geração de emprego e renda no município.

Para ter acesso ao crédito, a empresa deve ter endereço em Niterói e mais de um ano de funcionamento. Os valores disponíveis variam de acordo com o perfil do negócio: até R$ 21 mil para microempreendedores individuais (MEIs), profissionais autônomos e liberais; até R$ 50 mil para startups; até R$ 60 mil para permissionários de bancas de jornal; até R$ 200 mil para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP); e até R$ 300 mil para projetos especiais.

Os interessados podem realizar a inscrição on-line pelo site do Niterói Empreendedora ou buscar atendimento presencial no espaço do programa, localizado no piso G3 do Niterói Shopping (Rua da Conceição, 188, Centro), de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.