Niterói: O crédito será destinado a profissionais autônomos, MEIs, microempresas e pequenos e médios negócios e startupsDivulgação
Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, as empresas poderão buscar crédito com zero reais de juros. "Foram várias reuniões com bancos e Governo Federal, sem sucesso para tal, até que após 11 meses de buscas, firmamos parceria com a Open, uma empresa especializada em crédito digital e que irá fazer uma interface com o banco Santander para a entrega dos valores. O banco de forma alguma poderá descontar dívidas antigas ou qualquer taxa. Os que não tiverem conta com o banco, será aberta uma conta específica para este programa, com menos rigor. Nosso dinheiro público precisa virar motor de crescimento”, disse o secretário.
Dentre os critérios para a obtenção de crédito, serão priorizadas as demandas de expansão de negócios, inovação tecnológica, modernização produtiva, sustentabilidade financeira, indústria pesqueira e agricultura e economia azul. Em todos os casos, será necessário fazer a qualificação com o Sebrae para a concessão dos valores, que também passarão por critérios de avaliação. O crédito será destinado a profissionais autônomos, MEIs, microempresas e pequenos e médios negócios e startups. Também foi pensada uma parceria com as associações de bancas de jornais para estender o programa a permissionários de bancas. As linhas de crédito oferecidas pelo programa variam de acordo com o porte da empresa: MEIs com crédito de até R$ 21 mil; Microempresas até R$ 80 mil; e Pequenas e médias empresas até R$ 200 mil.
Dados de relevância
Niterói tem hoje 52 mil MEIS ativos, sendo 58% destes de mulheres e 42% de homens, segundo os dados do IBGE. Para solicitar o crédito, as empresas não podem ter dívida ativa com o município e ter mais de um ano de CNPJ ativo na cidade de Niterói.
Segunda etapa será itinerante
Segundo Fabiano, a segunda fase do programa está dentro do eixo Empreende Niterói, pensando em levar este atendimento, orientações, cadastro, equipe jurídica e capacitação direto das praças públicas. “O programa tem que chegar onde as pessoas que não tem acesso, atendendo à idosos que empreendem, pessoas com dificuldade de locomoção ou menor conhecimento tecnológico, já que todas as inscrições serão feitas on-line.
