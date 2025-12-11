Niterói: Apresentação da frota teve presença de Rodrigo Neves - Evelen Gouvêa

Niterói: Apresentação da frota teve presença de Rodrigo NevesEvelen Gouvêa

Publicado 11/12/2025 15:56

Niterói - Com o objetivo de agilizar e qualificar ainda mais o serviço de limpeza urbana, a Prefeitura de Niterói investiu na aquisição de 29 novos veículos para operar na Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). A apresentação da frota aconteceu nesta quinta-feira (11), no Caminho Niemeyer, com a presença do prefeito, Rodrigo Neves.

“Quero parabenizar e agradecer, sobretudo, aos trabalhadores e trabalhadoras da Clin, porque vocês fazem a diferença diariamente na cidade. Niterói é a primeira cidade em limpeza urbana do Rio de Janeiro. Esses equipamentos vão ajudar a gente a manter e melhorar ainda mais a limpeza urbana. Isso se deve à gestão e planejamento. Não há atalho, não há improviso aqui. Há muito planejamento, visão, tomada de decisão, equipe e muito trabalho”, afirmou Rodrigo Neves.

Também estiveram presentes na cerimônia o presidente da Clin, Acílio Borges; o presidente da Econit, Antônio Carlos Salmeron, a diretoria da companhia; os colaboradores da Clin, Corisco e Dora Maciel; e outras autoridades municipais.

“É com grande satisfação que, em nome da Clin, expresso toda a gratidão pelo apoio e investimento realizado na entrega desses novos equipamentos. Essa conquista representa não apenas um avanço na modernização da nossa frota e infraestrutura, mas também um compromisso concreto com a qualidade de vida da população. Com melhores condições de trabalho, nossa equipe poderá atuar de forma mais eficiente, garantindo uma cidade mais limpa, organizada e sustentável”, analisou Acílio Borges.

Sobre os equipamentos - A nova frota é composta por dois caminhões baús utilizados na coleta seletiva; 13 caminhões compactadores e sete caminhões basculantes específicos para a retirada de resíduos sólidos; duas varredeiras que realizam a varrição mecanizada; duas retroescavadeiras, um caminhão-pipa e dois caminhões Vacall, que usam um sistema de alta pressão para a limpeza de bueiros e ralos.

As varredeiras são equipamentos com um sistema mecânico de escovas rotativas, geralmente, por aspiração, próprias para coletar detritos em áreas externas e amplas.

Outro veículo importante que a companhia adquiriu foi o “Vacall”, um caminhão com tecnologia de limpeza por sucção, utilizado para limpeza de rede de águas pluviais e fundamental para prevenção de enchentes.

Os novos equipamentos são projetados para operar em áreas extensas, como ciclovias, calçadões e ruas de menor tráfego, e têm potencial de revolucionar a limpeza da cidade.