Niterói: André Bento destaca a liderança do prefeito Rodrigo Neves, pelo trabalho integrado da Secretaria Executiva e todas as secretarias envolvidas - Divulgação

Publicado 11/12/2025 14:29 | Atualizado 11/12/2025 14:30

Niterói - A XXX Cúpula de Mercocidades, realizada entre 5 e 7 de dezembro no Caminho Niemeyer, deixou um saldo amplamente positivo para Niterói. O evento reuniu personalidades municipais, estaduais, nacionais, técnicos, secretários e gestores e representantes de 200 cidades da América Latina. A cidade registrou intensa movimentação em seus polos turístico, hoteleiro e gastronômico.



Ao longo dos três dias, os visitantes frequentaram restaurantes, ocuparam integralmente a rede hoteleira e exploraram os principais atrativos locais. Pesquisa realizada pelo Departamento de Turismo da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo - apontou que os equipamentos mais visitados foram o Caminho Niemeyer, sede da Cúpula, o Teatro Popular, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), as praias e a Lagoa de Piratininga.



Nos polos gastronômicos, especialmente na Orla de São Francisco, proprietários e funcionários comemoraram o grande movimento. Rafaela Bernardino, da Mocellin Churrascaria, e Marta Almeida, da Família Paludo, relataram fluxo intenso de clientes durante todo o dia, reflexo direto do aumento de público trazido pelo evento.



A hotelaria também vivenciou resultados expressivos. De acordo com Sandro Coelho, gerente de vendas do Matiz Design Hotel, e George Machado, gerente de vendas do Hotel H Niterói, a taxa de ocupação chegou a 100% ao longo de todo o período da Cúpula.



A Neltur atuou de forma estratégica na recepção dos participantes, instalando balcões de atendimento com seis monitores bilíngues e distribuindo material informativo em inglês e espanhol. Os postos foram posicionados na entrada do Teatro Popular e da Fundação Oscar Niemeyer, facilitando a orientação de turistas e delegações internacionais.



Para o presidente da Neltur, André Bento, a realização de três grandes eventos internacionais em menos de duas semanas reforça a vocação de Niterói para o Turismo de Negócios e demonstra a capacidade organizacional da cidade.



“Recebemos o Unique Summit, o Tomorrow.Blue Economy e a XXX Cúpula de Mercocidades, impulsionando a economia local, fortalecendo a hotelaria e movimentando a economia criativa. Niterói está preparada para sediar grandes encontros e consolidar-se, cada vez mais, como destino de eventos corporativos e internacionais”, afirma Bento.

André Bento destaca a liderança do prefeito Rodrigo Neves, pelo trabalho integrado da Secretaria Executiva e todas as secretarias envolvidas, que tornou possível a realização desses eventos de grande porte, evidenciando o protagonismo de Niterói.



Bento ressaltou ainda a agenda cultural e turística que continua movimentando a cidade. “Estamos com o Natal Estrelado, planejado com muito carinho para receber visitantes de toda a região, e estamos preparando um Réveillon histórico, o maior já realizado em Niterói. A cidade vive um momento especial, com a economia fortalecida e grandes perspectivas de avanço. Vamos em frente, é tempo de avançar!”, completou.

Entre os convidados internacionais, o presidente e sócio-fundador do iCities (Fira Barcelona), Beto Marcelino, destacou a sintonia de Niterói com tendências globais de inovação e desenvolvimento urbano. “Cheguei para o Tomorrow.Blue Economy e permaneci para a Cúpula. O que observei foi uma cidade em que as pessoas gostam de viver, com investimentos consistentes em tecnologia, inovação e nova economia. Estou otimista com o caminho que Niterói vem trilhando”, afirmou.



A Rede Mercocidades, sediada em Montevidéu, reúne cerca de 400 cidades da América do Sul e promove integração e desenvolvimento entre municípios do Mercosul e da região. A edição de Niterói contou com a presença de autoridades de destaque, incluindo o prefeito da cidade turca de Konya, Ugur Ibrahim Altay, presidente da organização Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), e o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, representando o presidente Luiz Inácio da Silva Lula.



O Caminho Niemeyer, palco principal da Cúpula, reafirmou-se como um dos equipamentos turísticos mais emblemáticos e visitados de Niterói. Projetado por Oscar Niemeyer, o conjunto arquitetônico, que faz da cidade a segunda com maior número de obras do arquiteto no mundo. O espaço vem se consolidando como cenário de grandes eventos: além de sediar a Mercocidades e, recentemente, o Tomorrow Blue Economy, receberá em fevereiro a montagem da Passarela do Samba, onde desfilam as escolas de samba de Niterói — um evento que já se consolida como o segundo maior carnaval do Estado do Rio de Janeiro.



Com resultados expressivos, ampla visibilidade internacional e impacto direto na economia local, a XXX Cúpula de Mercocidades confirmou Niterói como referência nacional em Turismo de Negócios e como cidade preparada para receber grandes eventos, fortalecendo sua posição estratégica no cenário latino-americano.

