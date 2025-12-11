Niterói: formação gratuita ofereceu ferramentas práticas para que as participantes iniciem e fortaleçam seus negócios - Divulgação

Publicado 11/12/2025 08:06

Niterói - A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) realizou, nesta quarta-feira (10), a formatura unificada das três turmas do projeto “Fazendo por Elas”, iniciativa dedicada à capacitação técnica e à orientação fiscal de mulheres empreendedoras do município. O evento aconteceu no Auditório da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. O projeto formou cerca de 80 mulheres.

“O projeto “Fazendo por Elas” representa um marco importante para a SMF e para a gestão pública municipal, ao oferecer formação gratuita, acessível e direcionada às necessidades reais das empreendedoras, especialmente daquelas que ainda estão na informalidade ou não possuem regularização junto ao fisco municipal. Com esta iniciativa, buscamos oferecer apoio técnico qualificado, incentivando a prosperidade, a autonomia e a ampliação da participação feminina no mercado”, explicou o secretário municipal de Fazenda, Cesar Barbiero.

A proposta nasceu do compromisso da SMF em promover inclusão econômica e autonomia financeira feminina, oferecendo conteúdos claros sobre as regras tributárias de Niterói e as normas nacionais do MEI (Microempreendedor Individual).

O projeto foi desenvolvido em três turmas presenciais, com aula expositiva, distribuição de cartilha impressa, crachá, materiais informativos da Secretaria da Mulher e do Sebrae e um brinde personalizado. As inscrições ocorreram de forma online, permitindo fluxo contínuo e boa adesão das empreendedoras.

O objetivo geral da iniciativa foi capacitar mulheres de diferentes idades e níveis de escolaridade para compreenderem melhor os regimes fiscais possíveis, como MEI e autônoma, os caminhos de regularização e as vantagens de atuar em conformidade com as obrigações municipais. O público contemplou empreendedoras ainda na informalidade, mulheres com negócios pequenos em fase inicial e profissionais dos segmentos de beleza, gastronomia, moda, serviços, saúde e bem-estar.

O subsecretário de Receita e gestor do projeto, Vinícius Fundo, destacou a transformação observada nas três turmas. “Cada ciclo nos mostrou o quanto iniciativas como essa fazem diferença na vida das empreendedoras. Elas chegam com dúvidas e inseguranças e saem mais preparadas, mais confiantes e com um olhar renovado sobre seus próprios negócios. A formatura é o reconhecimento dessa trajetória e do esforço de todas as participantes”, declarou Vinícius Fundo.

O projeto integrou o “Niterói por Elas”, programa coordenado pelo Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados (EPTC) e a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), que incorporou no Sistema de Planejamento e Orçamento da cidade uma agenda transversal de gênero.

A formatura também teve a presença da secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia.