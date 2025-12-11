Niterói: Festa organizada pelo Central terá sessão de fotos na portaria do clube - Divulgação

Publicado 11/12/2025 07:48

Niterói - Papai Noel chegará de helicóptero na Praia de Icaraí, neste domingo (14), às 11h. Organizada pelo Clube Central, a recepção fará a alegria da garotada e também dos adultos. A festa vai acontecer pelo terceiro ano consecutivo, com o apoio da prefeitura e de parceiros do Central. Como das outras vezes, depois da chegada na areia da praia, Papai Noel ficará à disposição para as famílias que quiserem fazer fotos ao lado dele, na portaria do clube de Icaraí.

"Além da emoção das crianças, é interessante ver as reações dos adultos também. Muitos voltam ao passado, com boas recordações. Alguns lembram do tempo em que acompanhavam a chegada do Papai Noel no Maracanã. O Central fica feliz de poder compartilhar essa alegria. É o nosso presente para Niterói", diz o presidente do clube, Fernando Tinoco.

Além da prefeitura, a chegada do Papai Noel organizada pelo Central tem o apoio da W Lataam, Meu Sonho, Pão&Etc, Jóia Mercado e Padaria, Vitral Bistrô, Drogarias Viva Mais, Casa das Fechaduras, Bello Banho, Anizio Moreira Consultoria Imobilária, CHN Rede Américas, CRAC, Mineirinho, HAGE Academia de Ginástica, Krav Magá Mestre Kobi, JPS Administração de Condomínios, Associação de Moradores de Icaraí (Amai), Árabe Light, Interative Mídia e Associação de Clubes de Niterói (ACN).

Ainda no clima das emoções de final de ano, o Central terá um show, no dia 26, às 19h, com Carlos Evanney, o cover oficial de Roberto Carlos, que interpreta sucessos do Rei, com as bênçãos do ídolo, há mais de 20 anos. Sócios têm entrada franca. Em clima de pré-Réveillon no Happy Hour, a noite tem ingresso disponível na Sympla ou na Secretaria do Central por R$ 30. Na hora, custa R$ 40. Já o Réveillon do Central terá show de Marco Vivan e banda, de frente para o visual da festa na Praia de Icaraí.