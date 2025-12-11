Niterói: Oficina Social de Teatro realiza festival de Esquetes - Divulgação

Publicado 11/12/2025 07:54

Niterói - A Oficina Social de Teatro fecha o ano de 2025 fazendo o que mais ama: teatro. Dessa vez, uma mostra de teatro ocupará a sede da OST nos dias 16 e 19 de dezembro, sempre às 20h30, com entrada franca. A iniciativa visa dar espaço para as novas turmas do Curso de Formação de Atores, com o objetivo de fazê-las, ainda mais, vivenciar o universo do teatro.

No dia 16/12, terça, às 20h30, será a turma de Pré-regular ou curso livre. Essa turma, em 2026, fará parte do curso regular da OST e, por agora, apresentará o resultado de uma imersão em teatro com 6 encontros. A apresentação será em formato de festival de esquetes. Os alunos apresentarão cenas curtas e adaptadas explorando diversas linguagens cênicas. No elenco teremos: João Franco, Mariana Gomes, Rebecca Rosa, Rosilda Nobre, Sandra Diniz, Titto Borges, Victória Bernardo e Vitória Bill. A direção geral é de Ruan Guimarães. A classificação etária é livre.

No dia 19/12, sexta, às 20h30, será a vez da apresentação do 1º ato da peça A Gaivota, de Anton Tchekhov, que tem estreia prevista para o dia 28/02/2026, mas que presenteará o público com um prévia do que está por vir. Na história, um clássico russo que explora o amor, a arte e a frustração das relações humanas; personagens se envolvem em conflitos geracionais e existenciais. Em cena, teremos Álvaro Guerra, Giovanna Salu, Ignez Essi, João Pontes, José Geraldo Demézio, Liev Carlos e Renata Farr. A direção é de José Geraldo Demézio e Miguel Petereit. A classificação etária é 12 anos.

Todas as duas encenações acontecerão na sede da Oficina Social de Teatro, que fica na rua Saldanha Marinho, 14, Centro, Niterói. A entrada será gratuita e o local está sujeito à lotação. As senhas serão entregues meia hora antes do início das apresentações.

SERVIÇO

Dia 16/12, terça, às 20h30

Festival de Esquetes

Com João Franco, Mariana Gomes, Rebecca Rosa, Rosilda Nobre, Sandra Diniz, Titto Borges, Victória Bernardo e Vitória Bill

Direção geral: Ruan Guimarães

Classificação etária: Livre

Dia 19/12, sexta, às 20h30

1º ato de A Gaivota

Com Álvaro Guerra, Giovanna Salu, Ignez Essi, João Pontes, José Geraldo Demézio, Liev Carlos e Renata Farr

Direção geral: José Geraldo Demezio e Miguel Petereit

Classificação etária: 12 anos

Local: Sede da Oficina Social de Teatro – rua Saldanha Marinho, 14, Centro, Niterói.

Entrada gratuita sujeita à lotação. Entrega da senha mais hora antes das apresentações.