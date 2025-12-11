Niterói: Rodrigo Neves anuncia que as obras de macrodrenagem em Charitas estão terminando - Evelen Gouvêa

Niterói: Rodrigo Neves anuncia que as obras de macrodrenagem em Charitas estão terminandoEvelen Gouvêa

Publicado 11/12/2025 08:10

Niterói – A Prefeitura está próxima de terminar as obras de macrodrenagem nas ruas de Charitas, na Zona Sul da cidade. Com os trabalhos na fase de conclusão na Avenida Prefeito Silvio Picanço e nas ruas Murilo Portugal, Juiz Alberto Nader, Madre Maria Victória e Clotilde Linhares Pinsky, foram eliminados os pontos de alagamentos no trecho entre o restaurante Chalé e o Cemitério São Francisco Xavier. Nesta terça-feira (9), o prefeito Rodrigo Neves realizou uma vistoria no local. As ruas já foram abertas ao trânsito.

“Essa é uma obra que traz mais qualidade urbana, mais qualidade de vida e menos transtorno para o cidadão. Nosso objetivo era concluir antes do fim do ano para evitar tanto os impactos da obra quanto os problemas de enchentes nos dias mais chuvosos”, afirmou Rodrigo Neves.

O prefeito explicou que as obras começaram durante o período de férias escolares do meio do ano, reduzindo impactos no trânsito e na rotina da população. Trechos executados na praia também foram concluídos rapidamente para minimizar transtornos. O cronograma foi estruturado para que toda a intervenção estivesse pronta antes do Natal e do período mais intenso de chuvas.

Os trabalhos incluíram a instalação de novas redes de águas pluviais e requalificação das calçadas e do asfalto. As vias estão com o trânsito liberado. A maior galeria mede cerca de 500 metros de extensão, 2,75 metros de base e 1,20 metros de altura.

Está em andamento a instalação de piso intertravado na calçada sobre a garagem subterrânea e para a recomposição do asfalto na rua lateral do Cemitério São Francisco Xavier.

Projeto – O projeto de macrodrenagem de Charitas promove a substituição do sistema atual, considerado insuficiente para atender à demanda da região, com a implantação de galerias de águas pluviais retangulares e circulares, dimensionadas conforme critérios técnicos para mitigar os alagamentos. O deságue é feito na Baía de Guanabara. O investimento total na obra é de R$ 13,4 milhões.

Histórico – Em 2024, foram concluídas as obras de macrodrenagem da Bacia B, que abrange o trecho entre as ruas Armando Lopes e Juiz Alberto Nader. Nessa etapa, foram implantadas uma ciclovia no canteiro central e novas pistas de retorno nos dois sentidos da via.

Fotos: Evelen Gouvêa



--