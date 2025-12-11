Niterói: Rodrigo Neves anuncia que as obras de macrodrenagem em Charitas estão terminandoEvelen Gouvêa
Niterói está muito perto de concluir obras de macrodrenagem nas ruas de Charitas
Intervenção elimina pontos de alagamento no trecho entre o restaurante Chalé e o Cemitério São Francisco Xavier
Niterói está muito perto de concluir obras de macrodrenagem nas ruas de Charitas
Intervenção elimina pontos de alagamento no trecho entre o restaurante Chalé e o Cemitério São Francisco Xavier
Mulheres empreendedoras se formam em projeto gratuito de capacitação da Secretaria de Fazenda
Formação gratuita ofereceu ferramentas práticas para que as participantes iniciem e fortaleçam seus negócios
Rede Acolher atende mais de 2500 pessoas em 2025
Programa da Prefeitura de Niterói realizou 7.566 atendimentos entre encaminhamentos para psicólogo, assistente social e assistência jurídica
Prefeito de Niterói sanciona Lei In Memoriam
Nova lei cria indenização de cem mil reais para famílias de agentes de segurança mortos no cumprimento do dever
Oficina Social de Teatro fecha o ano com apresentações teatrais em sua sede no Centro
A iniciativa visa dar espaço para as novas turmas do Curso de Formação de Atores, com o objetivo de fazê-las, ainda mais, vivenciar o universo do teatro
Papai Noel vai chegar na Praia de Icaraí domingo
Festa organizada pelo Central terá sessão de fotos na portaria do clube
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.