Niterói: Confraternização anual reúne autoridades e especialistas para discutir dilemas e avanços da saúde pública e privada Divulgação
Confraternização anual reúne autoridades e especialistas para discutir dilemas e avanços da saúde pública e privada
Niterói compra 29 novos veículos para limpeza urbana
Apresentação da frota teve presença de Rodrigo Neves
Cúpula de Mercocidades impulsiona a cadeia produtiva de Niterói
Evento deixou saldo amplamente positivo no turismo, na hotelaria e na gastronomia
Niterói está muito perto de concluir obras de macrodrenagem nas ruas de Charitas
Intervenção elimina pontos de alagamento no trecho entre o restaurante Chalé e o Cemitério São Francisco Xavier
Mulheres empreendedoras se formam em projeto gratuito de capacitação da Secretaria de Fazenda
Formação gratuita ofereceu ferramentas práticas para que as participantes iniciem e fortaleçam seus negócios
Rede Acolher atende mais de 2500 pessoas em 2025
Programa da Prefeitura de Niterói realizou 7.566 atendimentos entre encaminhamentos para psicólogo, assistente social e assistência jurídica
