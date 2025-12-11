Niterói: Confraternização anual reúne autoridades e especialistas para discutir dilemas e avanços da saúde pública e privada - Divulgação

Publicado 11/12/2025 16:00

Niterói - O Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Leste Fluminense (SINDHLESTE) realizou, no dia (9), o Almoço Institucional de Confraternização 2025/2026, reunindo autoridades, gestores hospitalares e representantes do setor de saúde do Leste Fluminense. O evento teve como tema “Os dilemas, paradoxos e desafios para o futuro da saúde”.

Ministraram a palestra a secretária municipal de Saúde, Dra. Ilza Fellows, o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Dr. Josier Vilar; e o CEO da Iniciativa FIS, Sr. Rodrigo Vilar. O trio compartilhou análises sobre o cenário atual e perspectivas para o futuro da saúde, abordando sustentabilidade, inovação, governança e os desafios estruturais que impactam o sistema público e privado.

O presidente do Sindhleste, Felipe Albuquerque, comentou a importância do encontro: “O trabalho do Sindhleste procura cumprir um papel importante na interlocução de questes relevantes para solucionar problemas e concretizar conquistas junto aos seus associados. E isso obviamente vai impactar o compromisso com uma saúde de qualidade para a população. Encontros como esse permitem um debate amplo com novas perspectivas para o setor”

Representando 18 municípios do Leste Fluminense, a instituição reforçou seu compromisso em atuar como voz ativa do setor, articulando com órgãos públicos, operadoras de saúde e entidades.

Ainda foi destacada a participação em movimentos regionais, audiências públicas e reuniões estratégicas que buscam fortalecer a saúde suplementar e ampliar a qualidade dos serviços oferecidos.