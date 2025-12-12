Niterói: A moção marca o reconhecimento a anos de dedicação da comunidade escolar, que ganhou novo impulso nos últimos três anos - Divulgação

Publicado 12/12/2025 07:13

Niterói - Estudantes e profissionais da Escola Municipal João Brazil, no Morro do Castro, foram homenageados nesta quarta-feira (10) com uma Moção de Aplausos na Câmara Municipal de Niterói após conquistarem um feito histórico: ficar entre as 10 melhores escolas do Brasil em robótica na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2025, realizada em Vitória, no Espírito Santo. Ao todo, foram homenageados 29 estudantes, três professores e a equipe gestora da escola.

A moção marca o reconhecimento a anos de dedicação da comunidade escolar, que ganhou novo impulso nos últimos três anos a partir dos investimentos da Secretaria Municipal de Educação em equipamentos, formação e incentivo à participação em competições. Desde então, a João Brazil acumula resultados expressivos nas etapas regional, estadual e nacional da OBR.

“Ver uma escola pública de Niterói entre as melhores do país em uma competição desse porte é motivo de profundo orgulho. A João Brazil mostra, mais uma vez, que quando a educação oferece oportunidades, o talento dos nossos estudantes floresce. Fizemos investimentos importantes em equipamentos para que eles tivessem melhores condições nas competições e estamos ampliando esse trabalho para toda a rede por meio do Clube Maker, inaugurado recentemente no Centro de Formação Darcy Ribeiro”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

A OBR é a maior competição de robótica da América Latina, reunindo cerca de 2,8 mil equipes de escolas públicas e privadas de todo o país. Para chegar à fase nacional, os estudantes da João Brazil venceram as etapas regional e estadual, demonstrando alto desempenho técnico, capacidade de resolução de problemas, trabalho em equipe e liderança estudantil, além de conquistarem bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ/CNPq).

A iniciativa, proposta pelo vereador Rodrigo Farah, reconhece a trajetória de excelência da unidade, que vem se destacando nacionalmente ao transformar inovação, criatividade e pesquisa em práticas pedagógicas que ampliam o protagonismo estudantil.

Em 2024, a escola ficou entre as dez melhores do Brasil na Modalidade Artística e alcançou o 11º lugar nacional na Modalidade Resgate. Em 2025, repetiu o desempenho de destaque, conquistando o 8º lugar nacional no Resgate Nível I e reafirmando-se entre as melhores do país. A João Brazil também vem obtendo resultados expressivos em outras competições, como o Torneio Juvenil de Robótica, Cybertown e eventos da FAETEC, com premiações em Resgate no Plano, Dança com Robôs e Resgate de Alto Risco.

“A robótica é muito importante para mim por causa de um sonho que eu tenho, que é conhecer outros lugares, e a robótica está me proporcionando isso. Hoje, por exemplo, estamos na Câmara Municipal, e no futuro posso ir ainda mais longe. E isso só acontece porque estou na escola pública”, declarou o estudante homenageado Théo Alexandre.

“Estamos muito felizes com essa homenagem. Sou grato pelo reconhecimento e pelo apoio que a Secretaria tem dado. Esse foi um dos melhores anos da robótica na escola, porque tivemos muito suporte com equipamentos e com as viagens para as competições. Vamos continuar dando o nosso melhor”, afirmou Rafael Mendes, capitão de equipe.

A trajetória da João Brazil tem inspirado novos projetos na Rede Municipal, como o Clube Maker, inaugurado recentemente no Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, ampliando o acesso à robótica para estudantes de todas as unidades.

“Nós estamos muito felizes e emocionados. As crianças merecem muito. Esse trabalho começou e se intensificou desde 2023, e as equipes têm podido treinar, criar robôs, estudar e competir. O reconhecimento da Câmara é essencial para motivar ainda mais nossos estudantes”, destacou a professora Evelyn Crespo, treinadora das equipes e também homenageada.