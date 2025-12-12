Niterói: moradores ligaram para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp)Divulgação
A Guarda Municipal atua em ocorrências de resgate de animais silvestres em áreas urbanas. Os agentes são treinados para o manejo seguro de diversas espécies, como cobras, aves e mamíferos, sempre com foco na preservação da fauna local e na segurança da população. A orientação é para que, ao identificar animais silvestres em áreas urbanas, a população entre em contato com os canais oficiais da Prefeitura, garantindo um resgate técnico e seguro. A população também pode acionar o Cisp pelo número 153.
