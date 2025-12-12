Niterói: moradores ligaram para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) - Divulgação

Niterói: moradores ligaram para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp)Divulgação

Publicado 12/12/2025 07:25

Niterói - Agentes da Guarda Municipal da Prefeitura de Niterói resgataram, nesta quinta-feira (11), uma jiboia de aproximadamente 2 metros que estava no telhado de uma casa em Itacoatiara.

Os moradores ligaram para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que acionou a equipe da Coordenadoria de Meio Ambiente para realizar o resgate de forma segura. A serpente foi devolvida à natureza em uma área de mata preservada, no Córrego dos Colibris, em Itaipu.



A Guarda Municipal atua em ocorrências de resgate de animais silvestres em áreas urbanas. Os agentes são treinados para o manejo seguro de diversas espécies, como cobras, aves e mamíferos, sempre com foco na preservação da fauna local e na segurança da população. A orientação é para que, ao identificar animais silvestres em áreas urbanas, a população entre em contato com os canais oficiais da Prefeitura, garantindo um resgate técnico e seguro. A população também pode acionar o Cisp pelo número 153.