Niterói: nova feira vai movimentar a Associação Médica Fluminense - Reprodução/Internet

Niterói: nova feira vai movimentar a Associação Médica FluminenseReprodução/Internet

Publicado 29/09/2026 11:13 | Atualizado 29/09/2026 11:39

Um espaço para viver mais em Niterói e, principalmente, valorizar a cidade, com a presença de expositores únicos em seus segmentos. Baseados nessa concepção, o casal de empreendedores Osmar Rodrigues e Valéria Oliveira da empresa Top Grão Café, representantes da Tostati Cafés Especiais na cidade, criou a feira Viva Niterói+. O evento acontecerá no sábado, dia 03 de outubro, das 10h às 19h, no Espaço Gourmet da Associação Médica Fluminense (AMF) , na Avenida Roberto Silveira, 123, em Icaraí.

Com essa iniciativa destinada a proporcionar um espaço de visibilidade e comercialização, o casal de empreendedores tem como objetivo estreitar o relacionamento com o consumidor, mas, também, fortalecer as marcas participantes. Como destacou Osmar Rodrigues, “queremos criar vínculos, não simplesmente, vender. Entendemos que participar de uma feira vai muito além disso. É uma forma de testar o produto, ouvir o consumidor e, dessa forma, construir uma trajetória”.

Mostrar a força do pequeno empreendedor

A feira Viva Niterói+ vai reunir marcas ligadas ao setor gastronômico, de moda, de beleza, artes, livros e negócios. A ideia é oferecer um espaço onde não existe concorrência, em que cada empreendedor será único no seu segmento de negócio. E, nessa primeira edição, existe um propósito dos organizadores para que ela seja muito mais do que uma feira, mas um espaço de convivência, de promoção da cultura e da gastronomia, com a descoberta de novas marcas e, em especial, criar um espaço de convivência.

A feira Viva Niterói+ reunirá mais de 30 marcas de empreendedores da cidade que abraçam a ideia de uma nova feira na cidade. As marcas são as seguintes: Top Grão Café, Luiza Candara Patisserie, Andrea Pavanelli Aromatizantes, LZ Artes e Fios, Ilyá Semi Joias, F Araújo Reaproveitarte, LLE Crepe, Vô Gourmet, MM 3D Create, Oliver Cake, Abelhinha Gourmê, Dra. Teresinha Leonel, LA Luxo, PZ Atelier, Empório Sabor & Prosa, Tô Nô Beco, Seu Jeito, Nova Nuances, Anjo Acessórios, Amitié Cerâmica, Bueno Doceria Artesanal, Alma Brand, TZ Store, Soul Praya, Affeto Tie Day, Antoninha Infantil, Cangaria, Churras Sabor & Prosa, Mimos da Marci, Toy Games Pixels, Portal Conectar Niterói, Grand Cru e Texto & Café Comunicação e Editora.

O evento conta ainda com o apoio da K Fitness, Printmill, Dra. Teresinha Leonel, D&D Cosméticos e Texto & Café Comunicação e Editora.

Como afirma, Osmar Rodrigues, essas feiras estão ganhando projeção na cidade e isso é muito bom para quem não tem espaço físico para atuar. “Na feira existe uma coisa que o comércio digital não consegue reproduzir completamente: o encontro. O consumidor olha, toca, experimenta e conversa com quem produz. E esse contato cria vínculos”, destaca.

Ultrapassando fronteiras

Com relação a esse movimento empreendedor, não é por acaso que Niterói detém hoje uma política pública robusta voltada para o pequeno negócio. Prova disso, é o Programa Niterói Empreendedora criado para estimular o desenvolvimento desses empreendedores, com um fundo de crédito com empréstimos a serem contraídos sem juros e com carência zero. O empreendedorismo é tratado no município, não apenas como um negócio que necessita de formalização, mas de crescimento, também. E, para isso, necessita de crédito, capacitação, inovação, economia criativa e acesso ao mercado.

A cidade possui um ecossistema expressivo de pequenos e médios negócios. De acordo com a Prefeitura de Niterói, nos últimos anos foram abertos mais de 60 mil pequenos e médios negócios na cidade. Não existe um número preciso, mas, sabe-se que, a grande maioria desses CNPJs, são de Microempreendedores Individuais (MEI) e que muitos não têm necessariamente uma loja ou espaço físico para a comercialização dos seus produtos e serviços.

Somente esses dados já justificam o crescente fenômeno das inúmeras feiras de negócios que vêm surgindo em Niterói. Elas são importantes espaços que proporcionam que pequenas marcas sejam vistas, reconhecidas e que possam crescer. Além disso, feiras como a Viva Niterói+ têm se tornado relevantes como forma de criar oportunidade de criar oportunidade de trabalho e renda para quem está empreendendo na cidade.