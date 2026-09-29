Niterói: Première Brasil do Festival do Rio recebeu em 2026 quase 1.500 inscrições - Divulgação/Ascom

Niterói: Première Brasil do Festival do Rio recebeu em 2026 quase 1.500 inscriçõesDivulgação/Ascom

Publicado 29/09/2026 10:55





“Estrear A Última Noite no Festival do Rio já é a realização de um sonho, mas poder exibir o filme também em Niterói, em um dos cinemas que eu mais gosto no país, foi uma surpresa muito especial para mim. Levar uma produção independente para uma das maiores vitrines do cinema da América Latina é um acontecimento enorme”, comenta Belchior.



A Última Noite marca a estreia de Pedro Belchior e Jhenifer Emerick na direção de um longa autoral. Belchior chega ao projeto após sua saída da Amazon MGM Studios, onde atuou como executivo criativo na construção da operação brasileira de produções originais. E Jhenifer consolida mais um importante passo em sua trajetória, após conquistar duas premiações de melhor atriz e ser nomeada Cineasta Expoente pelo Filmmaker Connect.



O filme conta ainda com a participação do cantor, também niteroiense, Cesar Soares, semifinalista do The Voice Brasil, e com produtor Caio Guerra e a atriz Ella Souza, ambos nascidos e criados em Niterói.



A Première Brasil do Festival do Rio recebeu em 2026 quase 1.500 inscrições. A Última Noite é um dos 2 longas selecionados para a Panorama Carioca e um dos 15 longas da Première Brasil que chegam ao Festival do Rio em estreia mundial. A 28ª edição do Festival acontece entre 1º e 11 de outubro. No Rio, o filme da dupla também será exibido em sessão dupla no dia 03 de outubro, às 21:15, no Estação Claro Gávea. Todas as sessões contarão com a presença do diretor e elenco, e terão ingressos disponíveis para venda. O longa independente A Última Noite, escrito e dirigido pelo niteroiense Pedro Belchior e por Jhenifer Emerick, é uma das atrações do Festival do Rio 2026 no Reserva Cultural Niterói . Em sessão de gala, no dia 8 de outubro, às 21h30, o filme levará ao público de Niterói uma história de amizades e despedidas de duas amigas em uma noite com muita música no bairro carioca da Lapa. A equipe participará da apresentação na cidade.“Estrear A Última Noite no Festival do Rio já é a realização de um sonho, mas poder exibir o filme também em Niterói, em um dos cinemas que eu mais gosto no país, foi uma surpresa muito especial para mim. Levar uma produção independente para uma das maiores vitrines do cinema da América Latina é um acontecimento enorme”, comenta Belchior.A Última Noite marca a estreia de Pedro Belchior e Jhenifer Emerick na direção de um longa autoral. Belchior chega ao projeto após sua saída da Amazon MGM Studios, onde atuou como executivo criativo na construção da operação brasileira de produções originais. E Jhenifer consolida mais um importante passo em sua trajetória, após conquistar duas premiações de melhor atriz e ser nomeada Cineasta Expoente pelo Filmmaker Connect.O filme conta ainda com a participação do cantor, também niteroiense, Cesar Soares, semifinalista do The Voice Brasil, e com produtor Caio Guerra e a atriz Ella Souza, ambos nascidos e criados em Niterói.A Première Brasil do Festival do Rio recebeu em 2026 quase 1.500 inscrições. A Última Noite é um dos 2 longas selecionados para a Panorama Carioca e um dos 15 longas da Première Brasil que chegam ao Festival do Rio em estreia mundial. A 28ª edição do Festival acontece entre 1º e 11 de outubro. No Rio, o filme da dupla também será exibido em sessão dupla no dia 03 de outubro, às 21:15, no Estação Claro Gávea. Todas as sessões contarão com a presença do diretor e elenco, e terão ingressos disponíveis para venda.

Sinopse Oficial



Na noite antes de uma possível partida definitiva, duas compositoras marcadas por uma amizade intensa e destrutiva atravessam a Lapa tentando criar sua última música juntas, e descobrir se ainda conseguem permanecer na vida uma da outra. Mas o que deveria ser uma despedida se transforma em espelho de tudo o que as une e as afasta... amor, culpa, amizade, dependência e silêncio. Agora, antes que a cidade acorde, uma delas precisa decidir se embarca no voo que pode libertá-la ou se permanece presa à noite que sempre foi das duas. Entre desafios e delírios à beira de um precipício, “A Última Noite” transforma o fim de uma amizade em um poema sobre o amor e a dúvida sobre se permitir partir.



FICHA TÉCNICA



Título: A Última Noite (ou Eu Só Não Queria Ser a Primeira a Ir Embora)



Roteiro e Direção: Pedro Belchior e Jhenifer Emerick



Elenco Principal: Jhenifer Emerick e Polliana Aleixo



Direção de Fotografia: Allan Riggs



Montagem: Carolina Maduro



Consultoria de Montagem: Karen Akerman



Direção de Arte: Ana Laura Cagide



Som Direto: João Paulo Mendonça



Supervisão Musical e Trilha Original: Submarino Fantástico



Canções & Performance: Cesar Soares e Camila Paredes



Produção: Jhenifer Emerick e Pedro Belchior



Produtoras: Capitolina Filmes, em associação com Submarino Fantástico



