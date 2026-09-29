Niterói: Première Brasil do Festival do Rio recebeu em 2026 quase 1.500 inscriçõesDivulgação/Ascom
“Estrear A Última Noite no Festival do Rio já é a realização de um sonho, mas poder exibir o filme também em Niterói, em um dos cinemas que eu mais gosto no país, foi uma surpresa muito especial para mim. Levar uma produção independente para uma das maiores vitrines do cinema da América Latina é um acontecimento enorme”, comenta Belchior.
A Última Noite marca a estreia de Pedro Belchior e Jhenifer Emerick na direção de um longa autoral. Belchior chega ao projeto após sua saída da Amazon MGM Studios, onde atuou como executivo criativo na construção da operação brasileira de produções originais. E Jhenifer consolida mais um importante passo em sua trajetória, após conquistar duas premiações de melhor atriz e ser nomeada Cineasta Expoente pelo Filmmaker Connect.
O filme conta ainda com a participação do cantor, também niteroiense, Cesar Soares, semifinalista do The Voice Brasil, e com produtor Caio Guerra e a atriz Ella Souza, ambos nascidos e criados em Niterói.
A Première Brasil do Festival do Rio recebeu em 2026 quase 1.500 inscrições. A Última Noite é um dos 2 longas selecionados para a Panorama Carioca e um dos 15 longas da Première Brasil que chegam ao Festival do Rio em estreia mundial. A 28ª edição do Festival acontece entre 1º e 11 de outubro. No Rio, o filme da dupla também será exibido em sessão dupla no dia 03 de outubro, às 21:15, no Estação Claro Gávea. Todas as sessões contarão com a presença do diretor e elenco, e terão ingressos disponíveis para venda.
FICHA TÉCNICA
Título: A Última Noite (ou Eu Só Não Queria Ser a Primeira a Ir Embora)
Roteiro e Direção: Pedro Belchior e Jhenifer Emerick
Elenco Principal: Jhenifer Emerick e Polliana Aleixo
Direção de Fotografia: Allan Riggs
Montagem: Carolina Maduro
Consultoria de Montagem: Karen Akerman
Direção de Arte: Ana Laura Cagide
Som Direto: João Paulo Mendonça
Supervisão Musical e Trilha Original: Submarino Fantástico
Canções & Performance: Cesar Soares e Camila Paredes
Produção: Jhenifer Emerick e Pedro Belchior
Produtoras: Capitolina Filmes, em associação com Submarino Fantástico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.