Niterói: carro Land Rover causou acidente na cidade - Reprodução/Internet

Niterói: carro Land Rover causou acidente na cidadeReprodução/Internet

Publicado 29/09/2026 09:54

Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma perseguição que percorreu diversas ruas de Niterói na noite do último domingo (27), envolvendo uma Land Rover Discovery. O caso, que teria começado após atropelamentos na Zona Sul da cidade, terminou em frente à 76ª Delegacia de Polícia, no Centro.

O motorista do veículo foi levado à unidade policial, onde prestou depoimento e passou por exame de alcoolemia. O teste apontou resultado negativo, segundo informações confirmadas pela corporação.

Ocorrência começou em Icaraí e mobilizou motociclistas

As primeiras apurações indicam que o episódio teve início em Icaraí, após um motociclista ser atingido pelo carro. Testemunhas que teriam presenciado o atropelamento passaram a seguir a Land Rover, dando início à perseguição que se estendeu por diferentes bairros.

Durante o trajeto, o veículo teria colidido com outras duas motocicletas. Em uma delas estavam um homem e uma mulher, mas ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do casal. A perseguição terminou no Centro, quando a Land Rover parou em frente à 76ª DP. O automóvel apresentava vidros quebrados e danos na lataria. A polícia apura se parte desses estragos foi causada pelos motociclistas que acompanharam o veículo durante o percurso.

Niterói conta com câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que podem ajudar na reconstrução dos fatos, embora ainda não haja confirmação de que as imagens tenham sido solicitadas.

Investigação segue em andamento

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer toda a dinâmica do caso, identificar possíveis vítimas e determinar responsabilidades. Até o momento, não há indiciados. A 76ª DP segue reunindo depoimentos e analisando registros para definir como a perseguição começou e quais veículos foram efetivamente atingidos.

A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.