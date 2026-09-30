Niterói: homem foi abordado no local e os agentes encontraram com ele material apontado no registro policial como entorpecente - Reprodução/Internet

Niterói: homem foi abordado no local e os agentes encontraram com ele material apontado no registro policial como entorpecenteReprodução/Internet

Publicado 30/09/2026 08:00

Uma ação do 12º BPM (Niterói) resultou na prisão de três homens e na apreensão de 91 porções de drogas na tarde de segunda-feira (28), no bairro Santa Rosa, em Niterói. A operação também recolheu celulares, balanças de precisão e dinheiro em espécie.

A mobilização começou por volta das 16h, durante patrulhamento de rotina na Travessa Matos Coutinho. Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram um homem que carregava material identificado como entorpecente no registro da corporação. A partir dessa primeira detenção, os policiais seguiram para outro ponto do bairro.

Na comunidade conhecida como “600”, próxima à Rua Doutor Mário Vianna, outros dois homens foram encontrados e detidos. De acordo com o 12º BPM, eles também estariam envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Entre o material apreendido estavam 50 invólucros de maconha, 25 pinos de cocaína, 12 pedras de crack e 4 porções de haxixe, totalizando 91 unidades de drogas. Os policiais também recolheram dois celulares, duas balanças de precisão e R$ 58.

Os suspeitos têm 22, 30 e 40 anos. Todos foram encaminhados, junto com o material apreendido, para a 77ª DP (Icaraí), responsável pelo registro da ocorrência e pela continuidade das investigações. A unidade integra a estrutura da Polícia Civil do Rio de Janeiro e atende a região de Icaraí.

O 12º BPM, responsável pelo policiamento ostensivo em Niterói, mantém operações frequentes em diferentes áreas do município, registrando ações e ocorrências em seu portal institucional. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.