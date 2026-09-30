Niterói: homem foi abordado no local e os agentes encontraram com ele material apontado no registro policial como entorpecenteReprodução/Internet
Operação da PM prende três suspeitos e apreende 91 porções de drogas
mobilização começou por volta das 16h, durante patrulhamento de rotina na Travessa Matos Coutinho
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Niterói amplia formação na área de alimentação com duzentas novas vagas
Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin, no Fonseca, recebe novas turmas em parceria com o Senac RJ; inscrições vão até o dia 6 de outubro
Feira na Associação Médica Fluminense impulsiona economia criativa
Com jeito diferenciado de fazer acontecer, evento é destinado aos empreendedores que impulsionam a economia criativa da cidade
Niteroiense é selecionado para o Festival do Rio com filme independente
A Última Noite marca a estreia de Pedro Belchior e Jhenifer Emerick na direção de um longa autoral
Coordenadora do Projeto Aruanã entra para grupo internacional de especialistas
Suzana Guimarães, formada pela UFF, foi indicada para integrar, de 2026 a 2029, o grupo de especialistas da maior organização de conservação da natureza do mundo
Polícia apura perseguição envolvendo Land Rover após atropelamentos
Episódio teve início em Icaraí, após um motociclista ser atingido pelo carro
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