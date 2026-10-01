Niterói: em setembro, foram respondidas 431 pesquisas de satisfação sobre o Supercentro. Mais de 91% das manifestações escritas foram elogios ou agradecimentos - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: em setembro, foram respondidas 431 pesquisas de satisfação sobre o Supercentro. Mais de 91% das manifestações escritas foram elogios ou agradecimentosLucas Benevides/Ascom

Publicado 01/10/2026 07:02





Durante a visita, o prefeito percorreu os setores do Supercentro, conheceu os equipamentos e acompanhou o atendimento aos usuários. Os pacientes chegam à unidade encaminhados pela rede municipal de saúde, após avaliação nas unidades do Médico de Família, policlínicas e unidades básicas.



“Estamos acompanhando de perto o funcionamento do Supercentro, que foi criado para ampliar a oferta de exames, reduzir o tempo de espera e garantir mais agilidade no atendimento à população. Recuperamos este espaço e implantamos uma estrutura moderna, com equipamentos de ponta, profissionais qualificados e atendimento humanizado. Os pacientes chegam encaminhados pelas unidades do Médico de Família, policlínicas e unidades básicas de saúde, fortalecendo a integração da rede e permitindo diagnósticos mais rápidos e o início do tratamento no momento adequado. Esse é um investimento que cuida das pessoas, previne o agravamento de doenças e dá mais dignidade a quem depende do serviço público. Nosso compromisso é continuar ampliando os atendimentos e avançando para oferecer uma saúde pública cada vez mais eficiente, resolutiva e próxima da população”, afirmou Rodrigo Neves.



Entre os procedimentos com maior número de atendimentos estão as ultrassonografias, com 619 exames, seguidas pelas densitometrias ósseas, com 265; eletrocardiogramas, com 237; e radiografias, com 223. Nesse período, também foram realizados 293 exames de alta complexidade, como tomografias e ressonâncias magnéticas.



A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, ressaltou que o Supercentro representa um avanço na capacidade de atendimento da rede municipal.



“Além de ampliar a oferta de exames, estamos acompanhando o funcionamento de cada serviço e ouvindo os pacientes para aprimorar permanentemente o atendimento. Nosso objetivo é garantir mais agilidade, qualidade e acolhimento em todas as etapas, desde o agendamento até a realização do procedimento”, explicou Ilza Fellows.



A diretora geral da unidade, Paula Costa, explicou que a meta é chegar aos sete mil exames por mês.



“Contamos com equipamentos modernos, de primeira linha, escolhidos entre o que há de melhor para oferecer à população. A cada dia avançamos um pouco mais, ampliando os atendimentos e ajustando os serviços. Nossa meta é chegar à capacidade de sete mil exames por mês. É um grande desafio, mas temos uma equipe muito comprometida e sabemos que vamos conseguir”, afirmou Paula Costa.



Elogios à estrutura e ao atendimento O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou, nesta quarta-feira (30), o Supercentro de Exames, Imagens e Especialidades , em Piratininga, para acompanhar o funcionamento da unidade e conversar com pacientes e profissionais. No primeiro mês de operação, mais de três mil exames foram realizados. A estrutura tem capacidade para realizar até sete mil procedimentos por mês.Durante a visita, o prefeito percorreu os setores do Supercentro, conheceu os equipamentos e acompanhou o atendimento aos usuários. Os pacientes chegam à unidade encaminhados pela rede municipal de saúde, após avaliação nas unidades do Médico de Família, policlínicas e unidades básicas.“Estamos acompanhando de perto o funcionamento do Supercentro, que foi criado para ampliar a oferta de exames, reduzir o tempo de espera e garantir mais agilidade no atendimento à população. Recuperamos este espaço e implantamos uma estrutura moderna, com equipamentos de ponta, profissionais qualificados e atendimento humanizado. Os pacientes chegam encaminhados pelas unidades do Médico de Família, policlínicas e unidades básicas de saúde, fortalecendo a integração da rede e permitindo diagnósticos mais rápidos e o início do tratamento no momento adequado. Esse é um investimento que cuida das pessoas, previne o agravamento de doenças e dá mais dignidade a quem depende do serviço público. Nosso compromisso é continuar ampliando os atendimentos e avançando para oferecer uma saúde pública cada vez mais eficiente, resolutiva e próxima da população”, afirmou Rodrigo Neves.Entre os procedimentos com maior número de atendimentos estão as ultrassonografias, com 619 exames, seguidas pelas densitometrias ósseas, com 265; eletrocardiogramas, com 237; e radiografias, com 223. Nesse período, também foram realizados 293 exames de alta complexidade, como tomografias e ressonâncias magnéticas.A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, ressaltou que o Supercentro representa um avanço na capacidade de atendimento da rede municipal.“Além de ampliar a oferta de exames, estamos acompanhando o funcionamento de cada serviço e ouvindo os pacientes para aprimorar permanentemente o atendimento. Nosso objetivo é garantir mais agilidade, qualidade e acolhimento em todas as etapas, desde o agendamento até a realização do procedimento”, explicou Ilza Fellows.A diretora geral da unidade, Paula Costa, explicou que a meta é chegar aos sete mil exames por mês.“Contamos com equipamentos modernos, de primeira linha, escolhidos entre o que há de melhor para oferecer à população. A cada dia avançamos um pouco mais, ampliando os atendimentos e ajustando os serviços. Nossa meta é chegar à capacidade de sete mil exames por mês. É um grande desafio, mas temos uma equipe muito comprometida e sabemos que vamos conseguir”, afirmou Paula Costa.

Moradora do Centro, Teresinha de Jesus Lisboa Fioza, de 74 anos, aguardava há seis meses por uma tomografia. Ela contou que se surpreendeu com a estrutura do Supercentro e com a rapidez do atendimento. Durante a pandemia de Covid-19, Teresinha também foi atendida pela rede municipal e permaneceu oito dias internada no Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino, unidade que se tornou referência no enfrentamento à doença.



“Foi perfeito e rapidíssimo. Achei o lugar maravilhoso. Sempre paguei um plano de saúde muito caro, mas hoje não tenho mais condições. Não esperava encontrar uma estrutura tão boa. Quando tive Covid-19, também fui muito bem atendida no Hospital Oceânico. Fiquei oito dias internada e o atendimento foi maravilhoso. Estou muito satisfeita com a rede pública de Niterói”, relatou Teresinha.



O diretor técnico do Supercentro, Berguer Elias Guimaraes de Souza, explicou que a unidade está atendendo pessoas que aguardavam pelos exames para dar continuidade ao diagnóstico e ao tratamento.



“É um investimento muito importante para a população, porque começamos a atender pacientes que estavam na fila e dependiam desses exames para conseguir o diagnóstico e iniciar o tratamento. É um trabalho fundamental de prevenção. O paciente passa pelo Médico de Família, que identifica a necessidade e faz o encaminhamento. A população está muito satisfeita”, reforçou o diretor do Supercentro.



Em setembro, foram respondidas 431 pesquisas de satisfação. Mais de 91% das manifestações escritas foram elogios ou agradecimentos. Os pacientes destacaram principalmente o atendimento humanizado, a limpeza, a organização da unidade e a cordialidade das equipes.



O Supercentro conta com equipamentos modernos para a realização dos exames e terá o atendimento ampliado gradualmente até alcançar a capacidade de 7 mil procedimentos por mês. Serão realizados novos serviços, como ecocardiografia, ergoespirometria e eletroneuromiografia.