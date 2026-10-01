Niterói: em setembro, foram respondidas 431 pesquisas de satisfação sobre o Supercentro. Mais de 91% das manifestações escritas foram elogios ou agradecimentosLucas Benevides/Ascom
Durante a visita, o prefeito percorreu os setores do Supercentro, conheceu os equipamentos e acompanhou o atendimento aos usuários. Os pacientes chegam à unidade encaminhados pela rede municipal de saúde, após avaliação nas unidades do Médico de Família, policlínicas e unidades básicas.
“Estamos acompanhando de perto o funcionamento do Supercentro, que foi criado para ampliar a oferta de exames, reduzir o tempo de espera e garantir mais agilidade no atendimento à população. Recuperamos este espaço e implantamos uma estrutura moderna, com equipamentos de ponta, profissionais qualificados e atendimento humanizado. Os pacientes chegam encaminhados pelas unidades do Médico de Família, policlínicas e unidades básicas de saúde, fortalecendo a integração da rede e permitindo diagnósticos mais rápidos e o início do tratamento no momento adequado. Esse é um investimento que cuida das pessoas, previne o agravamento de doenças e dá mais dignidade a quem depende do serviço público. Nosso compromisso é continuar ampliando os atendimentos e avançando para oferecer uma saúde pública cada vez mais eficiente, resolutiva e próxima da população”, afirmou Rodrigo Neves.
Entre os procedimentos com maior número de atendimentos estão as ultrassonografias, com 619 exames, seguidas pelas densitometrias ósseas, com 265; eletrocardiogramas, com 237; e radiografias, com 223. Nesse período, também foram realizados 293 exames de alta complexidade, como tomografias e ressonâncias magnéticas.
A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, ressaltou que o Supercentro representa um avanço na capacidade de atendimento da rede municipal.
“Além de ampliar a oferta de exames, estamos acompanhando o funcionamento de cada serviço e ouvindo os pacientes para aprimorar permanentemente o atendimento. Nosso objetivo é garantir mais agilidade, qualidade e acolhimento em todas as etapas, desde o agendamento até a realização do procedimento”, explicou Ilza Fellows.
A diretora geral da unidade, Paula Costa, explicou que a meta é chegar aos sete mil exames por mês.
“Contamos com equipamentos modernos, de primeira linha, escolhidos entre o que há de melhor para oferecer à população. A cada dia avançamos um pouco mais, ampliando os atendimentos e ajustando os serviços. Nossa meta é chegar à capacidade de sete mil exames por mês. É um grande desafio, mas temos uma equipe muito comprometida e sabemos que vamos conseguir”, afirmou Paula Costa.
Elogios à estrutura e ao atendimento
“Foi perfeito e rapidíssimo. Achei o lugar maravilhoso. Sempre paguei um plano de saúde muito caro, mas hoje não tenho mais condições. Não esperava encontrar uma estrutura tão boa. Quando tive Covid-19, também fui muito bem atendida no Hospital Oceânico. Fiquei oito dias internada e o atendimento foi maravilhoso. Estou muito satisfeita com a rede pública de Niterói”, relatou Teresinha.
O diretor técnico do Supercentro, Berguer Elias Guimaraes de Souza, explicou que a unidade está atendendo pessoas que aguardavam pelos exames para dar continuidade ao diagnóstico e ao tratamento.
“É um investimento muito importante para a população, porque começamos a atender pacientes que estavam na fila e dependiam desses exames para conseguir o diagnóstico e iniciar o tratamento. É um trabalho fundamental de prevenção. O paciente passa pelo Médico de Família, que identifica a necessidade e faz o encaminhamento. A população está muito satisfeita”, reforçou o diretor do Supercentro.
Em setembro, foram respondidas 431 pesquisas de satisfação. Mais de 91% das manifestações escritas foram elogios ou agradecimentos. Os pacientes destacaram principalmente o atendimento humanizado, a limpeza, a organização da unidade e a cordialidade das equipes.
O Supercentro conta com equipamentos modernos para a realização dos exames e terá o atendimento ampliado gradualmente até alcançar a capacidade de 7 mil procedimentos por mês. Serão realizados novos serviços, como ecocardiografia, ergoespirometria e eletroneuromiografia.
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