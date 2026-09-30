Niterói: Dia do Idoso será comemorado com atividades no Caminho Niemeyer - Divulgação/Ascom

Niterói: Dia do Idoso será comemorado com atividades no Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom

Publicado 30/09/2026 16:25

Com um em cada quatro moradores com 60 anos ou mais, Niterói celebra o Dia Nacional do Idoso, nesta quinta-feira (1º), com uma programação gratuita voltada à saúde, ao bem-estar, à convivência e à valorização da pessoa idosa. A Cúpula do Caminho Niemeyer recebe o evento “Viver por Inteiro”, realizado pela Prefeitura de Niterói, com atividades físicas, culturais e de cuidado, além de serviços e debates sobre sexualidade, direitos, saúde mental e novos sentidos da maturidade.

Organizado pelo Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados (EPTC), o evento reúne diferentes áreas da Prefeitura em uma ação integrada voltada à longevidade. Participam as secretarias municipais da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, Saúde e Direitos Humanos, além da Coordenadoria de Acessibilidade, Nitprev e Nittrans. A iniciativa conta ainda com a participação da Polícia Militar, com o programa Patrulha 60+, e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI).

A coordenadora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Carla Tavares, destaca que o encontro será uma oportunidade de apresentar às pessoas idosas da cidade as políticas públicas desenvolvidas para esse público.

“O cuidado exige de nós um estado de atenção permanente e responsabilidade constante. No caso da pessoa idosa, esses cuidados precisam ser redobrados. Cada história é única e nos dá a oportunidade de aprender constantemente”, afirmou Carla Tavares.

Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 23,8% da população de Niterói têm 60 anos ou mais. O cenário reforça a importância da longevidade no planejamento e na construção de políticas públicas para a cidade.

No Plano Plurianual 2026–2029, a Prefeitura criou o programa Viver Bem Mais, que prevê ações de atividade física e bem-estar, inclusão digital, qualificação profissional, ampliação dos espaços de convivência, combate à violência e ao preconceito e incentivo à participação social e à convivência entre gerações. Estão previstos R$ 62,25 milhões para as ações ao longo dos quatro anos.

O secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antonio Fernandes, ressalta a importância de estimular a autonomia e a qualidade de vida em todas as fases do envelhecimento.

“Celebrar o Dia Nacional do Idoso é valorizar histórias, trajetórias e reconhecer a importância das pessoas idosas para a nossa cidade. O Viver por Inteiro reforça o nosso compromisso com um envelhecimento saudável, com mais cuidado, autonomia, convivência e qualidade de vida”, afirmou.

Atividades durante todo o dia - A programação começa com abertura e aulão do projeto 60UP. O Coral Avós do Canto participa da abertura oficial do evento, que terá ainda biodança, pintura em tela, artesanato e bordado à mão, pintura em tecido e costura criativa. Ao longo do dia, o público poderá participar de jogos para exercitar a memória e o raciocínio e terá acesso a massagens, auriculoterapia, orientação nutricional e atividades de beleza e cuidados pessoais.

A Tenda Niterói Inclusivo terá atividades como baralho e dominó, além do “Mural dos Desejos – Eu ainda quero...” e do “Mural dos Conselhos – Um conselho para as novas gerações”, que convidam os participantes a compartilhar desejos, projetos, experiências e aprendizados.

A programação inclui ainda apresentações musicais e atividades como dança de salão, dança sênior, Zumba e FitDance. Outro destaque será o simpósio “Viver por Inteiro”, que vai abordar sexualidade, direitos, saúde mental e novos sentidos na maturidade. O encontro terá debates sobre saúde bucal e a importância dos vínculos e dos grupos de convivência, além de poesia e apresentação do livro “Sou visível ao meu mundo”. O encerramento terá uma vivência de coerência cardíaca com a médica Juliana Moyses.

Durante o evento, a Nittrans também lançará o “Guia de trânsito para a pessoa idosa – No seu tempo”, iniciativa voltada à mobilidade e à promoção de deslocamentos mais seguros, considerando as necessidades das pessoas idosas.

Serviço Dia Nacional do Idoso – Niterói 2026 | Viver por Inteiro

Data: 1º de outubro (quinta-feira)

Horário: das 8h30 às 17h

Local: Cúpula do Caminho Niemeyer – Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº, Centro

Entrada gratuita

