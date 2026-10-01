Niterói: escola promove audição para a comissão de frente do carnaval de 2027 - Divulgação/Ascom

Niterói: escola promove audição para a comissão de frente do carnaval de 2027Divulgação/Ascom

Publicado 01/10/2026 09:00





A audição acontecerá na Casa do Jimmy, rua do Catete, 72 – Catete, das 14h às 18h. Não é necessário inscrição prévia, basta comparecer no local portando RG. No carnaval de 2027 o quesito será comandado pelos coreógrafos Vinicius Rodrigues e Cláudia Simas.



Com o enredo “A Rosa do Impossível”, a escola será a 5ª agremiação a desfilar na sexta-feira de carnaval, 5 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí. Acadêmicos de Niterói promove neste sábado, 03 de outubro, a sua audição para a comissão de frente do carnaval de 2027. As vagas são para homens e mulheres maiores de 18 anos com noção de dança e disponibilidade para ensaios.A audição acontecerá na Casa do Jimmy, rua do Catete, 72 – Catete, das 14h às 18h. Não é necessário inscrição prévia, basta comparecer no local portando RG. No carnaval de 2027 o quesito será comandado pelos coreógrafos Vinicius Rodrigues e Cláudia Simas.Com o enredo “A Rosa do Impossível”, a escola será a 5ª agremiação a desfilar na sexta-feira de carnaval, 5 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.

Sobre a Acadêmicos de Niterói

A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói vem consolidando sua presença no cenário carnavalesco fluminense com uma proposta artística que valoriza a cultura local e aposta na renovação de seus segmentos.

Fundada com o objetivo de representar a identidade niteroiense na avenida, a agremiação tem ampliado suas atividades ao longo dos últimos anos, fortalecendo projetos sociais, oficinas de dança e ações comunitárias que aproximam moradores da rotina do samba. A escola também investe na formação de novos talentos, oferecendo espaço para jovens ritmistas, passistas e integrantes da comissão de frente, que ganham destaque pela criatividade e disciplina.



Nos preparativos para o próximo desfile, a Acadêmicos de Niterói intensifica ensaios e promove eventos abertos ao público, buscando engajamento e participação popular. A diretoria destaca que o enredo escolhido pretende dialogar com temas contemporâneos, sem perder a essência histórica que marca a trajetória da agremiação. O barracão, localizado na cidade, vive clima de movimentação constante, com equipes dedicadas à construção de alegorias, fantasias e elementos cenográficos que prometem impacto visual na avenida.





