Niterói: Ensemble Phoenix faz única apresentação no Theatro MunicipalDivulgação/Ascom
O Ensemble Phoenix estreou sua primeira série de concertos no no Brasil - Viagem no Tempo - após anos de atuação no exterior. Em dez apresentações no Rio de Janeiro, em Niterói e em Petrópolis, o grupo percorre diferentes períodos da música antiga em três programas comentados, em diferentes formações, utilizando sempre instrumentos de época — alguns deles originais do século XVIII.
Fundado em 1998 em Israel e hoje também sediado no Rio de Janeiro, o Ensemble Phoenix, dirigido pela renomada regente e violista da gamba Myrna Herzog, é referência mundial na música antiga, com 17 álbuns e dezenas de vídeos disponíveis nas plataformas digitais. Utilizando instrumentos de época, o grupo interpreta obras da Idade Média ao início do século XIX, sendo frequentemente elogiado pela crítica como “magistral”, “único” e “extraordinário”.
O Ensemble Phoenix tem tido papel fundamental na divulgação da música brasileira no exterior, com destaque para a única gravação mundial do Credo do Imperador Pedro I em instrumentos históricos, além de importantes obras de José Maurício Nunes Garcia.
Myrna Herzog é internacionalmente reconhecida como violista da gamba, regente e pesquisadora, com artigos publicados em periódicos de prestígio e no New Grove Dictionary of Music and Musicians. Pioneira da viola da gamba no Brasil, foi a primeira gambista profissional do país, fundando o primeiro curso do instrumento e a primeira orquestra barroca brasileira, a Academia Antiqua Pró-Arte. Como solista atuou em 25 países, apresentou-se com a Filarmônica de Israel tocando os solos de viola da gamba das Paixões de Bach; como regente dirigiu óperas e oratórios, ministrou oficinas no Brasil e na Royal Academy of Music de Londres. Sua discografia disponível em plataformas digitais reúne 22 gravações como regente e intérprete na viola da gamba, quinton, vielle, violoncelo barroco e moderno.
SERVIÇO
Ensemble Phoenix com direção de Myrna Herzog
Outubro | Teatro da Cura
Data: 7 de outubro (quarta-feira)
Horário: 19 horas
Local: Theatro Municipal de Niterói
Ingressos: https://tickets.oneboxtds.com/fan/events/59639
Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, Niterói-RJ
Links Ensemble Phoenix
https://open.spotify.com/artist/5sJJPshkoWZie1tgXDR7hC/discography/all
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD8CC286BE428D7A8
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