Niterói: Ensemble Phoenix faz única apresentação no Theatro Municipal - Divulgação/Ascom

Niterói: Ensemble Phoenix faz única apresentação no Theatro MunicipalDivulgação/Ascom

Publicado 01/10/2026 08:10

Um retrato musical divertido e sentimental da medicina e dos médicos, com suas pílulas, cirurgias, elixires e encantamentos para lidar com os males da condição humana. Este é o espetáculo O Teatro da Cura: Música e Medicina, que o Ensemble Phoenix apresenta no palco do Theatro Municipal de Niterói , no dia 7 de outubro (quarta-feira), às 19 horas.

A programação da série teve início em maio com o programa Plantas Exóticas, retornou em agosto com Conversa Galante, e se encerra agora em outubro com "O Teatro da Cura: Música e Medicina". No programa, música de Bach, Haendel, Lully, Couperin, Marais, Charpentier, Kuhnau. Com Laura Rónai, (flauta barroca), Roger Ribeiro (violino barroco), Eduardo Antonello (cravo), e Myrna Herzog (viola de gamba e direção).



O Ensemble Phoenix estreou sua primeira série de concertos no no Brasil - Viagem no Tempo - após anos de atuação no exterior. Em dez apresentações no Rio de Janeiro, em Niterói e em Petrópolis, o grupo percorre diferentes períodos da música antiga em três programas comentados, em diferentes formações, utilizando sempre instrumentos de época — alguns deles originais do século XVIII.

“Concebi esta série como uma viagem turística pelo Tempo. Utilizando o som inigualável dos instrumentos de época como máquina propulsora, cada concerto nos leva a um mundo diferente: em “Plantas Exóticas” visitamos a paixão dos europeus Telemann, Handel e Graun pelas descobertas botânicas do Novo Mundo; em “Conversa Galante”, fruimos a música dos saraus; e finalmente em “O Teatro da Cura”, vamos visitar a medicina e os médicos dos séculos 16, 17 e 18. Tudo com muito bom humor, sempre dialogando como o presente, com o Brasil – e com a qualidade que se tornou sinônimo do nosso nome", explica Myrna Herzog.



Fundado em 1998 em Israel e hoje também sediado no Rio de Janeiro, o Ensemble Phoenix, dirigido pela renomada regente e violista da gamba Myrna Herzog, é referência mundial na música antiga, com 17 álbuns e dezenas de vídeos disponíveis nas plataformas digitais. Utilizando instrumentos de época, o grupo interpreta obras da Idade Média ao início do século XIX, sendo frequentemente elogiado pela crítica como “magistral”, “único” e “extraordinário”.



O Ensemble Phoenix tem tido papel fundamental na divulgação da música brasileira no exterior, com destaque para a única gravação mundial do Credo do Imperador Pedro I em instrumentos históricos, além de importantes obras de José Maurício Nunes Garcia.



Myrna Herzog é internacionalmente reconhecida como violista da gamba, regente e pesquisadora, com artigos publicados em periódicos de prestígio e no New Grove Dictionary of Music and Musicians. Pioneira da viola da gamba no Brasil, foi a primeira gambista profissional do país, fundando o primeiro curso do instrumento e a primeira orquestra barroca brasileira, a Academia Antiqua Pró-Arte. Como solista atuou em 25 países, apresentou-se com a Filarmônica de Israel tocando os solos de viola da gamba das Paixões de Bach; como regente dirigiu óperas e oratórios, ministrou oficinas no Brasil e na Royal Academy of Music de Londres. Sua discografia disponível em plataformas digitais reúne 22 gravações como regente e intérprete na viola da gamba, quinton, vielle, violoncelo barroco e moderno.



SERVIÇO

