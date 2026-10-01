Niterói: centésima escola municipal irá homenagear Leonel Brizola - Divulgação/Ascom

Niterói: centésima escola municipal irá homenagear Leonel BrizolaDivulgação/Ascom

Publicado 01/10/2026 08:50





O projeto da nova unidade contém espaços de aprendizagem mais integrados à natureza, à convivência e ao brincar, com áreas abertas e arborizadas e ambientes pensados para o desenvolvimento integral das crianças. A UMEI será construída ao lado da Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca e terá uma arquitetura que dialoga com o equipamento já existente, formando um conjunto integrado na região da Zona Norte.



Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a nova unidade simboliza não apenas a expansão da Rede Municipal de Educação, mas também o compromisso da cidade em construir escolas cada vez mais conectadas às necessidades das crianças.



“Essa nova escola é mais um passo importante na expansão da educação pública de Niterói. Estamos investindo para que as famílias tenham uma escola pública de qualidade perto de casa, com uma estrutura moderna e acolhedora para as crianças. A Engenhoca e toda a Zona Norte ganham muito com esse projeto, que também reforça uma prioridade da nossa gestão: cuidar do presente e preparar Niterói para o futuro a partir da educação”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



“Chegar na 100ª unidade é um marco para a Educação de Niterói e mostra o quanto a nossa Rede avançou. Mas não estamos falando apenas de um número. Estamos falando de uma escola que foi pensada para oferecer às crianças espaços de aprendizagem, de brincadeira, de convivência e de descobertas. Por isso, dar o nome de UMEI Leonel de Moura Brizola é tão simbólico. Ele acreditava que a educação era o caminho para transformar o Brasil, e em Niterói temos essa convicção”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.



Projeto integrado à natureza Niterói vai chegar à marca de 100 escolas municipais com a construção da UMEI Leonel Brizola , na Engenhoca. Voltada para a Educação Infantil, a nova unidade será construída pela Prefeitura de Niterói e terá cerca de 200 vagas para crianças de 0 a 5 anos. A previsão é de que as obras comecem no primeiro semestre de 2027 e sejam concluídas em 2028.O projeto da nova unidade contém espaços de aprendizagem mais integrados à natureza, à convivência e ao brincar, com áreas abertas e arborizadas e ambientes pensados para o desenvolvimento integral das crianças. A UMEI será construída ao lado da Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca e terá uma arquitetura que dialoga com o equipamento já existente, formando um conjunto integrado na região da Zona Norte.Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a nova unidade simboliza não apenas a expansão da Rede Municipal de Educação, mas também o compromisso da cidade em construir escolas cada vez mais conectadas às necessidades das crianças.“Essa nova escola é mais um passo importante na expansão da educação pública de Niterói. Estamos investindo para que as famílias tenham uma escola pública de qualidade perto de casa, com uma estrutura moderna e acolhedora para as crianças. A Engenhoca e toda a Zona Norte ganham muito com esse projeto, que também reforça uma prioridade da nossa gestão: cuidar do presente e preparar Niterói para o futuro a partir da educação”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.“Chegar na 100ª unidade é um marco para a Educação de Niterói e mostra o quanto a nossa Rede avançou. Mas não estamos falando apenas de um número. Estamos falando de uma escola que foi pensada para oferecer às crianças espaços de aprendizagem, de brincadeira, de convivência e de descobertas. Por isso, dar o nome de UMEI Leonel de Moura Brizola é tão simbólico. Ele acreditava que a educação era o caminho para transformar o Brasil, e em Niterói temos essa convicção”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

A área externa da UMEI terá uma praça e espaços arborizados para convivência, brincadeiras e atividades ao ar livre. A proposta segue os princípios do Programa Recriar, iniciativa da Educação de Niterói que vem transformando os espaços das unidades de Educação Infantil, com brinquedos mais naturais e criativos e maior contato com áreas verdes. O programa também promove experiências sensoriais, estéticas e afetivas que estimulam a curiosidade, a criatividade, a autonomia e o protagonismo desde os primeiros anos de vida.



Na parte interna, a escola terá sala de recursos, sala de leitura, sala de multimeios e ateliê, além de refeitório amplo, lactário, fraldário e sala de amamentação. O projeto prevê ainda treliças metálicas e telas onduladas nos corredores superiores, permitindo maior integração visual com o pátio sem abrir mão da segurança.



A arquitetura também incorpora referências aos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), como as rampas de circulação, valorizando a integração entre os diferentes ambientes da escola. A acessibilidade é outra prioridade: a unidade contará com elevador e estrutura adequada para garantir a circulação e o acesso de todos.



Expansão da Rede

A construção da UMEI Leonel Brizola faz parte do processo de expansão e qualificação da Rede Municipal de Educação de Niterói. Desde 2013, mais de 30 novas unidades de educação foram construídas e entregues no município, ampliando a oferta de vagas em diferentes regiões da cidade.



Entre as novas unidades está a Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato, que será inaugurada ainda neste semestre e receberá os alunos no início do ano letivo de 2027. Com capacidade para mais de 400 estudantes em tempo integral, a escola atenderá a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I e será uma das maiores da Rede Municipal.