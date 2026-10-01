Niterói: centésima escola municipal irá homenagear Leonel BrizolaDivulgação/Ascom
O projeto da nova unidade contém espaços de aprendizagem mais integrados à natureza, à convivência e ao brincar, com áreas abertas e arborizadas e ambientes pensados para o desenvolvimento integral das crianças. A UMEI será construída ao lado da Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca e terá uma arquitetura que dialoga com o equipamento já existente, formando um conjunto integrado na região da Zona Norte.
Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a nova unidade simboliza não apenas a expansão da Rede Municipal de Educação, mas também o compromisso da cidade em construir escolas cada vez mais conectadas às necessidades das crianças.
“Essa nova escola é mais um passo importante na expansão da educação pública de Niterói. Estamos investindo para que as famílias tenham uma escola pública de qualidade perto de casa, com uma estrutura moderna e acolhedora para as crianças. A Engenhoca e toda a Zona Norte ganham muito com esse projeto, que também reforça uma prioridade da nossa gestão: cuidar do presente e preparar Niterói para o futuro a partir da educação”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.
“Chegar na 100ª unidade é um marco para a Educação de Niterói e mostra o quanto a nossa Rede avançou. Mas não estamos falando apenas de um número. Estamos falando de uma escola que foi pensada para oferecer às crianças espaços de aprendizagem, de brincadeira, de convivência e de descobertas. Por isso, dar o nome de UMEI Leonel de Moura Brizola é tão simbólico. Ele acreditava que a educação era o caminho para transformar o Brasil, e em Niterói temos essa convicção”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.
Projeto integrado à natureza
Na parte interna, a escola terá sala de recursos, sala de leitura, sala de multimeios e ateliê, além de refeitório amplo, lactário, fraldário e sala de amamentação. O projeto prevê ainda treliças metálicas e telas onduladas nos corredores superiores, permitindo maior integração visual com o pátio sem abrir mão da segurança.
A arquitetura também incorpora referências aos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), como as rampas de circulação, valorizando a integração entre os diferentes ambientes da escola. A acessibilidade é outra prioridade: a unidade contará com elevador e estrutura adequada para garantir a circulação e o acesso de todos.
Expansão da Rede
Entre as novas unidades está a Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato, que será inaugurada ainda neste semestre e receberá os alunos no início do ano letivo de 2027. Com capacidade para mais de 400 estudantes em tempo integral, a escola atenderá a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I e será uma das maiores da Rede Municipal.
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