Niterói: Biblioteca Anísio Teixeira promove o Clube da Leitura há dez anos - Divulgação/Ascom

Niterói: Biblioteca Anísio Teixeira promove o Clube da Leitura há dez anosDivulgação/Ascom

Publicado 01/10/2026 08:20

A Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, no Campo de São Bento , em Icaraí, é hoje um dos equipamentos culturais mais queridos de Niterói. Mas sua história é marcada por mudanças profundas: de unidade estadual pouco frequentada, tornou-se, após a municipalização em 2013 e a reinauguração em 2014, um polo ativo de leitura, convivência e formação de leitores.

Instalada em um dos parques mais tradicionais da cidade, a biblioteca passou por reforma e ampliação que redefiniram sua função social. O espaço ganhou seis salas temáticas — infantil, leitura geral, pesquisa, referência, empréstimo e gibiteca — e um acervo que hoje reúne cerca de 12 mil materiais, entre livros, periódicos e gibis.



Um espaço que virou ponto de encontro



Desde a reabertura, a biblioteca se consolidou como destino frequente de estudantes das escolas públicas do entorno, especialmente da E.M. Júlia Cortines. O ambiente acolhedor, com brinquedos, almofadas, gibis e atividades lúdicas, transformou o local em uma extensão da sala de aula — e, muitas vezes, da própria casa das crianças.



Entre as iniciativas mais simbólicas está o Clube de Leitura é uma delas. Mediado pela filósofa e escritora Dília Gouveia, acontece desde 2016, completando, portanto, 10 anos em 2026. "Na pandemia fizemos de forma remota, conseguindo dar sequência a esse belo trabalho. Os frequentadores do clube são assíduos da biblioteca e o evento acontece uma vez por mês, sempre na última sexta, às 10h, quando é promovido um debate sobre um livro escolhido previamente. Já são quase 80 livros que o clube já colocou em discussão, sendo sempre um momento de troca e reflexão", explicou a filósofa Dília Gouveia, responsável também pela atividade de filosofia a céu aberto, feita em parceria com a biblioteca, ao ar livre.

Outra atividade é a Oficina de Fantoches, criada a partir da doação de bonecos feitos por Tânia Hammes, avó de um dos frequentadores. Os fantoches passaram a integrar as contações de histórias e podem ser emprestados junto com os livros, reforçando o caráter afetivo da biblioteca.



Cultura, leitura e pertencimento



A programação mensal inclui contação de histórias, oficinas de artesanato, clube de leitura, encontros de escrita, jogos, atividades recreativas e oficinas de xadrez e ilustração. Em média, 1.500 pessoas participam das ações a cada mês, número que evidencia o papel da biblioteca como espaço de convivência e circulação de cultura.



Em datas comemorativas, como aniversários da instituição, o espaço recebe saraus, apresentações musicais e microfone aberto para autores e leitores da cidade — eventos que reforçam o sentimento de pertencimento da comunidade.

A biblioteca homenageia o educador baiano Anísio Spínola Teixeira, um dos principais nomes da Escola Nova no Brasil e defensor da educação pública, laica e gratuita. Para ele, bibliotecas eram pilares da formação cidadã — visão que se reflete na atuação da unidade em Niterói.



Serviço



Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira

Rua Lopes Trovão, s/nº – Campo de São Bento, Icaraí

Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h

Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira celebra trajetória marcada por transformação e vínculo com a comunidade

Espaço no Campo de São Bento se tornou referência em leitura, cultura e formação de novos leitores desde sua municipalização, em 2014.

A Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, no Campo de São Bento, Icaraí, em Niterói, guarda vários tesouros. Muito bem frequentada pela comunidade e por pessoas que vêm de todos os lugares apreciar o espaço, que já foi administrado pelo estado, mas há 12 anos foi municipalizado. Antes da municipalização era uma biblioteca infantil,agora é popular para todos os públicos e já tem um lugar cativo no coração dos frequentadores.

No espaço acontecem várias atividades culturais muito prestigiadas por todos, sendo o , no Campo de São Bento, uma vez por mês.