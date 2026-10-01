Niterói: Oktoberfest 2026 será no Mercado Municipal - Divulgação/Ascom

Niterói: Oktoberfest 2026 será no Mercado MunicipalDivulgação/Ascom

Publicado 01/10/2026 09:10





A programação atravessa o Dia das Crianças e inclui atividades específicas para o público infantil no sábado, domingo e segunda-feira. No dia 12, as atrações começam às 13h, com a peça Theo Cats, seguida de O Mágico de Oz, às 14h.



A abertura do festival acontece na sexta-feira, às 16h. Nos demais dias, o acesso ao público será liberado a partir das 12h, sempre com encerramento previsto para meia-noite. A organização incentiva a doação de 1 kg de alimento não perecível, embora a entrada permaneça gratuita independentemente da contribuição. Bebidas, comidas e produtos serão comercializados no local.



Além da ambientação temática, o público encontrará estandes de cervejarias artesanais, pratos típicos e uma agenda musical que passa por rock, surf music e repertório alemão. No sábado, a banda alemã Spiel Und Charm fará três apresentações. O domingo terá shows de Señor José e Rio Rocks.



O Mercado Municipal fica na Avenida Feliciano Sodré, 488, no Centro de Niterói.



Programação completa da Oktobeerfest Niterói 2026

Mercado Municipal de Niterói será palco de uma maratona de atrações no feriado prolongado de outubro. Entre os dias 9 e 12, a cidade recebe a Oktobeerfest 2026, evento gratuito que reúne gastronomia alemã, música ao vivo, espaço infantil e mais de 50 rótulos de cervejas artesanais.A programação atravessa o Dia das Crianças e inclui atividades específicas para o público infantil no sábado, domingo e segunda-feira. No dia 12, as atrações começam às 13h, com a peça Theo Cats, seguida de O Mágico de Oz, às 14h.A abertura do festival acontece na sexta-feira, às 16h. Nos demais dias, o acesso ao público será liberado a partir das 12h, sempre com encerramento previsto para meia-noite. A organização incentiva a doação de 1 kg de alimento não perecível, embora a entrada permaneça gratuita independentemente da contribuição. Bebidas, comidas e produtos serão comercializados no local.Além da ambientação temática, o público encontrará estandes de cervejarias artesanais, pratos típicos e uma agenda musical que passa por rock, surf music e repertório alemão. No sábado, a banda alemã Spiel Und Charm fará três apresentações. O domingo terá shows de Señor José e Rio Rocks.O Mercado Municipal fica na Avenida Feliciano Sodré, 488, no Centro de Niterói.

Sexta-feira, 9 de outubro — 16h à meia-noite

16h: DJ

20h: BloodMary — 1º set

21h30: DJ

22h: BloodMary — 2º set



Sábado, 10 de outubro — 12h à meia-noite



12h: DJ

14h: Palhaço Azeitona — infantil

16h30: Son’Hora — 1º set

17h30: Spiel Und Charm — banda alemã

18h30: Son’Hora — 2º set

20h: Spiel Und Charm

20h30: Os Imortais convidam cover dos Paralamas

22h: Spiel Und Charm

22h30: Os Imortais convidam Valério Cazuza



Domingo, 11 de outubro — 12h à meia-noite



12h: DJ

14h: Mágico Douglas — infantil

16h30: Señor José — 1º set

17h30: DJ

18h30: Señor José — 2º set

20h: DJ

20h30: Rio Rocks — 1º set

22h: DJ

22h30: Rio Rocks — 2º set



Segunda-feira, 12 de outubro — Dia das Crianças, 12h à meia-noite



12h: DJ

13h: Peça infantil Theo Cats

14h: Peça infantil O Mágico de Oz

15h: DJ

16h: Purano — 1º set

17h30: DJ

18h: Purano — 2º set

19h30: DJ

20h: Vaa SurfBand — 1º set

21h30: DJ

22h30: Vaa SurfBand — 2º set



A programação foi enviada pela organização e pode sofrer alterações. O evento tem apoio da Secretaria Municipal das Culturas e da Prefeitura de Niterói.



Serviço



Oktobeerfest Niterói 2026

Data: 9 a 12 de outubro

Local: Mercado Municipal de Niterói — Av. Feliciano Sodré, 488, Centro

Entrada: gratuita

Horários: sexta das 16h à meia-noite; sábado, domingo e segunda das 12h à meia-noite