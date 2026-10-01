Niterói: Oktoberfest 2026 será no Mercado MunicipalDivulgação/Ascom
A programação atravessa o Dia das Crianças e inclui atividades específicas para o público infantil no sábado, domingo e segunda-feira. No dia 12, as atrações começam às 13h, com a peça Theo Cats, seguida de O Mágico de Oz, às 14h.
A abertura do festival acontece na sexta-feira, às 16h. Nos demais dias, o acesso ao público será liberado a partir das 12h, sempre com encerramento previsto para meia-noite. A organização incentiva a doação de 1 kg de alimento não perecível, embora a entrada permaneça gratuita independentemente da contribuição. Bebidas, comidas e produtos serão comercializados no local.
Além da ambientação temática, o público encontrará estandes de cervejarias artesanais, pratos típicos e uma agenda musical que passa por rock, surf music e repertório alemão. No sábado, a banda alemã Spiel Und Charm fará três apresentações. O domingo terá shows de Señor José e Rio Rocks.
O Mercado Municipal fica na Avenida Feliciano Sodré, 488, no Centro de Niterói.
Programação completa da Oktobeerfest Niterói 2026
16h: DJ
20h: BloodMary — 1º set
21h30: DJ
22h: BloodMary — 2º set
Sábado, 10 de outubro — 12h à meia-noite
14h: Palhaço Azeitona — infantil
16h30: Son’Hora — 1º set
17h30: Spiel Und Charm — banda alemã
18h30: Son’Hora — 2º set
20h: Spiel Und Charm
20h30: Os Imortais convidam cover dos Paralamas
22h: Spiel Und Charm
22h30: Os Imortais convidam Valério Cazuza
Domingo, 11 de outubro — 12h à meia-noite
14h: Mágico Douglas — infantil
16h30: Señor José — 1º set
17h30: DJ
18h30: Señor José — 2º set
20h: DJ
20h30: Rio Rocks — 1º set
22h: DJ
22h30: Rio Rocks — 2º set
Segunda-feira, 12 de outubro — Dia das Crianças, 12h à meia-noite
13h: Peça infantil Theo Cats
14h: Peça infantil O Mágico de Oz
15h: DJ
16h: Purano — 1º set
17h30: DJ
18h: Purano — 2º set
19h30: DJ
20h: Vaa SurfBand — 1º set
21h30: DJ
22h30: Vaa SurfBand — 2º set
A programação foi enviada pela organização e pode sofrer alterações. O evento tem apoio da Secretaria Municipal das Culturas e da Prefeitura de Niterói.
Serviço
Data: 9 a 12 de outubro
Local: Mercado Municipal de Niterói — Av. Feliciano Sodré, 488, Centro
Entrada: gratuita
Horários: sexta das 16h à meia-noite; sábado, domingo e segunda das 12h à meia-noite
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