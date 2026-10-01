Niterói: no evento, Eduardo Paes enfatizou a experiência de Vitor Junior e sua capacidade de diálogo com diferentes setores da sociedade - Divulgação/Ascom

Niterói: no evento, Eduardo Paes enfatizou a experiência de Vitor Junior e sua capacidade de diálogo com diferentes setores da sociedadeDivulgação/Ascom

Publicado 01/10/2026 12:54

A reta final da campanha eleitoral foi marcada por uma grande plenária de Vitor Junior, candidato a deputado federal pelo PDT, em Niterói , na noite desta quarta-feira (30). O encontro, que lotou a quadra da Unidos do Viradouro, reuniu aproximadamente 10 mil pessoas em um momento de diálogo sobre os desafios e o futuro do Rio, com a presença de Eduardo Paes, candidato ao Governo do Estado do Rio; do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; e do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

Força, união e muita disposição para transformar o Estado do Rio marcaram o clima desse grande encontro. Bastante emocionado, Vitor Junior agradeceu a presença de representantes dos 92 municípios do estado e reforçou seu compromisso de seguir trabalhando firme pela população.

“Como deputado estadual, pude ajudar cidades, fiscalizar, apoiar projetos e transformar muitas demandas em trabalho e resultado. E foi justamente percorrendo o nosso estado que eu percebi que muitos desafios dependem de recursos e decisões que passam por Brasília. Hoje sou candidato a deputado federal porque quero ampliar esse trabalho. Quero buscar investimentos e dar mais força às necessidades das cidades do nosso estado. Quero levar a voz das nossas cidades e criar mais oportunidades para quem vive no Estado do Rio”, afirmou Vitor Junior.

A experiência de Vitor Junior no Legislativo e na gestão pública foi destacada durante o encontro. Ao lado de Rodrigo Neves, Vitor Junior participou de projetos que ajudaram a consolidar em Niterói um modelo de gestão baseado em planejamento e responsabilidade com os recursos públicos.

Como deputado estadual, Vitor Junior teve importante atuação para retirar o Complexo Esportivo Caio Martins da lista de imóveis públicos que poderiam ser leiloados, contribuindo para garantir a permanência do espaço para uso da população. Também participou da articulação entre a Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado para ampliar o programa Segurança Presente na cidade e reduzir as tarifas das barcas e do catamarã.

O prefeito Rodrigo Neves ressaltou a atuação de Vitor Junior tanto no Legislativo quanto na gestão municipal de Niterói.

“Conheço o Vitor há muitos anos e acompanhei de perto toda a sua trajetória. Ele foi vereador por três mandatos, participou da nossa gestão como secretário e ajudou a construir projetos importantes para Niterói. Como deputado estadual, continuou trabalhando pela cidade, buscando recursos e defendendo investimentos. O Vitor tem experiência de gestão, conhece os desafios dos municípios e tem capacidade para fazer um grande trabalho na Câmara Federal”, enfatizou Rodrigo Neves.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, destacou a presença e a atuação de Vitor Junior nos 92 municípios do estado.

“Vitor Junior será o deputado federal das cidades do estado do Rio de Janeiro. Não tem nenhum candidato como ele, que esteja presente nos 92 municípios do estado. Sua trajetória mostra um trabalho de presença, diálogo e compromisso com a população. É importante que o Rio tenha representantes que conheçam suas necessidades e estejam preparados para buscar recursos e defender os interesses dos municípios. Vitor tem essa experiência e essa disposição para trabalhar pelo nosso estado”, disse Lupi.

Eduardo Paes também enfatizou a experiência de Vitor Junior e sua capacidade de diálogo com diferentes setores da sociedade.

“Não me surpreende encontrar essa quadra lotada. O Vitor Junior está presente em todo canto desse estado, faz questão de estar perto das pessoas, de conhecer a realidade das cidades. A atuação que ele vem desenvolvendo como deputado estadual mostra que está preparado para assumir novos desafios e levar essa experiência para Brasília. Ele vai representar a todos muito bem em Brasília e ajudar a transformar o estado do Rio”, ressaltou Paes.

A fiscalização e a defesa dos recursos públicos também estão entre as principais frentes de atuação do parlamentar. Vitor Junior denunciou ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) possíveis irregularidades em contrato relacionado à instalação de radares eletrônicos nas rodovias estaduais, apontando indícios de sobrepreço superior a R$ 129 milhões. O Tribunal determinou a suspensão dos pagamentos do contrato enquanto analisa o mérito do processo.

Na Alerj, Vitor Junior ampliou sua atuação em defesa da saúde, educação, inclusão social, desenvolvimento e infraestrutura, principalmente nos municípios do interior. Entre as iniciativas de seu mandato está o projeto de lei que cria o Estatuto das Famílias Atípicas e Neurodivergentes, voltado à ampliação de direitos e à garantia de políticas públicas para essas famílias.

Um dos momentos especiais da noite foi dedicado à inclusão social, aos direitos e às famílias que vivem diariamente a realidade da pessoa com deficiência, com uma homenagem a Tânia Rodrigues, que dedicou boa parte de sua vida a essa causa, foi vereadora em Niterói, deputada estadual e fundadora da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef).

Durante a plenária, a filha de Tânia Rodrigues, Camila Rodrigues, apresentou a Eduardo Paes o pedido para que, caso a proposta seja aprovada pela Alerj e ele venha a exercer o Governo do Estado, considere sua sanção e a criação de uma Secretaria Estadual de Políticas para a Pessoa com Deficiência.

Entre as propostas apresentadas por Vitor Junior estão a ampliação de programas de qualificação profissional e educação em tempo integral; o fortalecimento de políticas de inclusão social, acessibilidade e apoio às pessoas com deficiência e às famílias atípicas; o apoio a investimentos e linhas de crédito para o agronegócio e a agricultura familiar; a implantação de centros regionais de saúde para ampliar a oferta de exames e diagnósticos; e a criação de centros integrados de segurança pública.

Vitor Junior quer levar para Brasília a experiência adquirida no estado e transformar as demandas dos municípios em recursos, investimentos e resultados para a população. Ressaltou ainda que todo esse reconhecimento aumenta sua responsabilidade de seguir trabalhando pelo estado, agora na Câmara Federal.

“É esse o nosso jeito de fazer política: ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, acompanhar de perto e transformar demandas em resultados concretos. O Estado do Rio tem jeito e pode voltar a funcionar, a crescer e se desenvolver. A população do Estado do Rio precisa de uma política que funcione, que respeite o dinheiro público e transforme investimento em resultado para as pessoas. Esse é o nosso compromisso. Vamos fazer uma corrente do bem para reconstruir o nosso estado”, concluiu.

Uma trajetória de trabalho e compromisso com as pessoas

Vitor Junior é deputado estadual e dedica, há mais de vinte anos, sua vida pública ao desenvolvimento do Rio de Janeiro. Nascido em Campos dos Goytacazes e com uma trajetória construída em diferentes regiões do estado, iniciou sua trajetória política como vereador em Niterói, onde exerceu três mandatos consecutivos e participou, ao lado do prefeito Rodrigo Neves, da construção de um modelo de gestão baseado em planejamento e responsabilidade com os recursos públicos.

Em 2022, foi eleito deputado estadual com 43.958 votos e consolidou um mandato marcado pela presença nos municípios, pelo diálogo com a população e pelo compromisso com resultados concretos.

Atuou em pautas como saúde, educação, inclusão social, infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento regional e fortalecimento dos serviços públicos, aproximando as necessidades das cidades das decisões do poder público.

Agora, parte para uma nova missão: representar o Estado do Rio na Câmara dos Deputados. Vitor Junior defende que muitos dos desafios enfrentados pelos municípios dependem de uma representação forte em Brasília, capaz de buscar recursos e fortalecer políticas públicas.