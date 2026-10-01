Niterói: Habitantes de Lugar Nenhum, Adriana Ninsk e Pedro Braga e banda se apresentam grátis na Vila Cervejeira - Divulgação/Ascom

Niterói: Habitantes de Lugar Nenhum, Adriana Ninsk e Pedro Braga e banda se apresentam grátis na Vila CervejeiraDivulgação/Ascom

Publicado 01/10/2026 09:20

Rock na Vila Cervejeira chega a mais uma edição no dia 2 de outubro, a partir das 19h, reunindo no palco da Vila Cervejeira, no Centro de Niterói, os artistas Habitantes de Lugar Nenhum, Adriana Ninsk e Pedro Braga e banda. Com entrada gratuita, a programação promete duas horas de música e celebração do rock em suas diferentes possibilidades, aproximando artistas da cena independente e do underground carioca.

Entre as atrações da noite está a banda Habitantes de Lugar Nenhum, formada a partir do encontro de músicos com trajetórias na cena underground do Rio de Janeiro. O quarteto reúne Vanessa Hey Teacher (vocal), Léo Victor (guitarra), Enéas S.A. (baixo) e Wesley BAW (bateria), apresentando um repertório marcado pela força do rock e por uma sonoridade pesada.

Fundada por Léo Victor e Liw Maison, a Habitantes de Lugar Nenhum traz em sua formação músicos com experiências em diferentes projetos. Léo Victor e Liw Maison já haviam integrado a banda Prata 71, que foi finalista do festival EBA Rock em 2022. Vanessa Hey Teacher ganhou destaque anteriormente com a banda Subjudice e assumiu os vocais da Habitantes em 2026. No baixo, Enéas S.A. acumula passagens por projetos como Um a Um e participações em trabalhos de artistas e bandas da cena nacional. Nas baquetas, Wesley BAW, ex-baterista da Mostro de Pedra e integrante da The Mancha, passou a integrar a formação em 2025.

A trajetória da Habitantes de Lugar Nenhum também inclui conquistas em festivais e reconhecimento na cena independente. Em 2024, a banda venceu o concurso Futzgrila, realizado com grupos de diferentes partes do Brasil e exibido no programa Tautocronia, do Canal Rock na Ativa. O grupo também teve músicas entre as mais pedidas no programa Onda Nervosa, da rádio Ondas FM, do Rio de Janeiro. Em 2025, a banda foi indicada pela Balbúrdia Records nas categorias de melhor vocalista e ao Prêmio BIC, como melhor banda de rock da Baixada.

A programação conta ainda com Adriana Ninsk e Pedro Braga e banda, ampliando o panorama musical da noite e reunindo diferentes artistas em torno do rock. O encontro reforça a proposta do Rock na Vila Cervejeira de valorizar a produção independente e criar um espaço para artistas apresentarem seus trabalhos ao público de Niterói.

Outro nome ligado à programação é João Pedro, compositor, produtor musical e multi-instrumentista, com formação em Produção Fonográfica pela Faculdade Estácio de Sá, concluída em 2024, e graduando em Licenciatura em Música pela UNIRIO. O músico estudou piano e harmonia funcional com Flávio Paiva, guitarra com Ricardo Marins e jazz com Felipe Poli.

João Pedro atua em diferentes projetos musicais, entre eles Bicho Solto, com apresentações por todo o estado do Rio de Janeiro, Mulheres que Correm com os Loucos e Duane, Braga e Vini, trabalho autoral que já conta com cinco CDs lançados nas plataformas digitais. Paralelamente à carreira como instrumentista, vem desenvolvendo trabalhos de produção musical para diferentes artistas.

Com a diversidade de trajetórias e sonoridades reunidas no mesmo palco, o Rock na Vila Cervejeira se apresenta como um ponto de encontro para quem acompanha a cena autoral e independente. A programação é gratuita e acontece em um espaço já conhecido por receber apresentações musicais e movimentar a agenda cultural do Centro de Niterói.

SERVIÇO

Rock na Vila Cervejeira

Atrações: Habitantes de Lugar Nenhum, Adriana Ninsk e Pedro Braga e banda

Data: 2 de outubro

Horário: 19h

Duração: 2 horas

Local: Vila Cervejeira

Endereço: Rua Prof. Heitor Carrilho, 250 – Centro, Niterói – RJ

Ingresso: Gratuito