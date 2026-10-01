Niterói: projeto faz parte do Plano Municipal da Primeira Infância de Niterói (PMPI Niterói), um planejamento para que a cidade siga avançando - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: projeto faz parte do Plano Municipal da Primeira Infância de Niterói (PMPI Niterói), um planejamento para que a cidade siga avançando Lucas Benevides/Ascom

Publicado 01/10/2026 18:58

A Vila Ipiranga, no Fonseca , Zona Norte, acaba de receber um novo espaço para os nikitinhos. A Prefeitura de Niterói inaugurou, nesta quinta-feira (01), a nova Praça da Primeira Infância com brinquedos e ativações para crianças de até seis anos. A entrega se junta ao processo de urbanização da comunidade da Vila Ipiranga, um projeto que implementa uma série de intervenções na infraestrutura e na acessibilidade da região. A solenidade contou com a presença do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; do secretário regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, Andrigo de Carvalho; e da secretária municipal de Habitação, Marcele Sardinha, entre outros.

Parte de uma requalificação ampla, a praça simboliza uma transformação a olhos vistos que acontece na Vila Ipiranga. Atualmente, a comunidade já acompanha obras de pavimentação, construção de calçadas e reforma de escadarias. No entanto, as intervenções promovem a oportunidade de ressignificar o uso desses espaços e a vivência da população.

“Entregamos mais uma etapa das obras de infraestrutura na Vila Ipiranga, incluindo a Praça da Primeira Infância aos espaços de lazer da comunidade. Tenho orgulho de ver que, ao lado, está a primeira creche que construímos aqui há alguns anos. Essa transformação vai muito além. A comunidade já recebeu obras de contenção de encostas, urbanização e melhorias nas vielas, além de levar políticas sociais e oportunidades para a juventude. Agora, entramos em um novo ciclo de investimento na Zona Norte: vamos impulsionar o projeto Vida Nova no Morro e trazer mais melhorias habitacionais”, reforçou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A iniciativa da praça se alinha à premissa, junto com a UNICEF, que toda criança deveria brincar pelo menos 15 minutos por dia. Assim, a localização do espaço é estratégica e surge de um processo de escuta com a população e um mapeamento completo do território da Vila Ipiranga.

O projeto foi concebido em parceria com o Escritório de Gestão de Projetos (EGP) de Niterói e foca em crianças da primeira infância. Na prática, isso se reflete na escolha dos brinquedos, no posicionamento das ativações e no piso emborrachado. A perspectiva é que outros dois pontos da comunidade recebam áreas de lazer similares.

O projeto faz parte do Plano Municipal da Primeira Infância de Niterói (PMPI Niterói), um planejamento para que a cidade siga avançando na garantia de direitos e criação de políticas públicas inovadoras para a primeira infância e seus cuidadores.

Além dos brinquedos, a nova área de lazer da Vila Ipiranga conta ainda com um novo mirante com bancos de concreto, guarda-corpo e corrimãos, revitalização de calçadas e novas escadarias. Executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), a reforma ainda trouxe paisagismo, academia para a terceira idade, pavimentação asfáltica, além de reforma e pintura da quadra.

“Nos últimos doze anos, as comunidades de Niterói têm recebido um olhar especial do poder público. Um grande exemplo disso são as incontáveis obras de contenção de encostas que mudaram a vida de quem vive nesses espaços. Vamos continuar essa transformação com o novo programa Vida Nova no Morro. Esse projeto vai revolucionar as nossas comunidades e virar uma referência. A gente luta e trabalha para que cada vez mais todas as comunidades de Niterói sejam atendidas”, concluiu o secretário regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, Andrigo de Carvalho.