Niterói: Jovens Protagonistas reúne ações das secretarias municipais de Ordem Pública e de Educação, com participação das equipes pedagógicas das escolas - Divulgação/Ascom

Niterói: Jovens Protagonistas reúne ações das secretarias municipais de Ordem Pública e de Educação, com participação das equipes pedagógicas das escolasDivulgação/Ascom

Publicado 02/10/2026 08:50

A Guarda Civil Municipal de Niterói conquistou o 2º lugar na categoria Inclusão e Igualdade do Prêmio Segurança dos Direitos – Coronel Nazareth Cerqueira com o Programa Jovens Protagonistas. Em seis meses, a iniciativa, desenvolvida em parceria pelas secretarias municipais de Ordem Pública e de Educação, chegou a 10 escolas e atendeu mais de 1.100 estudantes com ações de prevenção à violência, cidadania e cultura de paz.

A cerimônia de premiação foi realizada nesta quinta-feira (1/10), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB/RJ). Na categoria, o programa disputou a final com os projetos Tratamento Assistido por Cães: Matilha Terapêutica do BAC e DEAM Digital – Delegacia Digital Especializada de Atendimento à Mulher.

“O Pacto Niterói Contra a Violência nasceu com a compreensão de que segurança pública também se constrói com prevenção, educação e oportunidade. Quando investimos nas nossas crianças e nos nossos jovens, estamos pensando não apenas no presente, mas na cidade que queremos construir para as próximas décadas. Niterói tem uma política de longo prazo, que integra segurança, educação, cultura, inclusão e desenvolvimento social. E os jovens estão no centro dessa transformação, porque são eles que vão construir a Niterói dos próximos 30 anos. O Jovens Protagonistas traduz muito bem essa visão: aproximar a Guarda das escolas, fortalecer valores, ampliar oportunidades e ajudar cada menino e cada menina a fazer escolhas que abram caminhos para o futuro”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Criado para reconhecer iniciativas de profissionais da segurança pública voltadas à cidadania, aos direitos humanos e à garantia de direitos fundamentais, o Prêmio Segurança dos Direitos – Coronel Nazareth Cerqueira contempla profissionais de diferentes forças de segurança que atuam no Estado do Rio.A solenidade contou com a presença do procurador-geral da Prefeitura, o advogado Técio Lins e Silva.

O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Gilson Chagas, destacou o reconhecimento ao programa.

“É muito importante ter esse reconhecimento da OAB/RJ para uma iniciativa que trabalha justamente com a integração da comunidade e a prevenção da violência. É um projeto muito novo, com apenas seis meses de atuação, e já foi reconhecido e premiado como uma das iniciativas de destaque do Estado do Rio de Janeiro. Para nós, é um orgulho muito grande participar desse momento e ver o trabalho desenvolvido em Niterói ganhando esse reconhecimento”.

Prevenção desde a infância

Política pública permanente da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Jovens Protagonistas é executado por guardas civis municipais voluntários, selecionados e capacitados pelo Centro de Formação e Qualificação de Guardas para atuar como Educadores Sociais nas escolas.

A proposta é prevenir a violência desde a infância e a adolescência, fortalecendo os vínculos entre escola, família, comunidade e poder público. Os encontros abordam situações do cotidiano dos estudantes, como bullying, violência interpessoal, uso inadequado das redes sociais, intolerância, exposição a situações de risco, violência contra a mulher e insegurança no trânsito.

O coordenador do programa, major Antônio Luiz Pereira Lima, ressaltou a importância da premiação para uma iniciativa que busca orientar crianças e adolescentes na construção de seus futuros.

“Essa premiação foi muito importante para a gente. O programa é um projeto que nasceu há apenas seis meses e já conquistou o segundo lugar. Isso é motivo de muito orgulho, porque o nosso objetivo é dar um norte para essas crianças e adolescentes. O lema do programa é ‘Decisões e Destinos’ e o que queremos é justamente ajudá-los a tomar boas decisões, para que construam um futuro de sucesso e tenham mais oportunidades ao longo da vida”, explicou.

Atualmente, 20 Educadores Sociais da Guarda Civil Municipal atuam nas 10 escolas participantes, atendendo prioritariamente estudantes dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. As atividades são realizadas em encontros semanais, com metodologias participativas que estimulam o diálogo, a reflexão e a resolução pacífica de conflitos.

Além de cidadania, respeito às diferenças, protagonismo juvenil e prevenção da violência, os encontros tratam de segurança digital, proteção integral, segurança no trânsito, saúde, preservação ambiental e cultura de paz.

Educação como ferramenta de prevenção

O programa incentiva os estudantes a participar da construção de ambientes mais seguros e inclusivos e a compartilhar com suas famílias e comunidades as reflexões feitas em sala de aula. A iniciativa também busca ampliar a confiança entre a população e as instituições públicas e fortalecer a integração entre segurança e educação.

O inspetor-geral da Guarda Civil Municipal de Niterói, Paulo Brito, ressaltou o papel preventivo da corporação e a aproximação com a comunidade escolar.

“A Guarda Civil Municipal de Niterói vem ampliando cada vez mais sua atuação preventiva e de proximidade com a população. O Jovens Protagonistas mostra que segurança pública também se faz com educação, orientação e presença dentro das comunidades. Quando nossos guardas entram nas escolas como Educadores Sociais, eles ajudam a construir vínculos, fortalecer valores e trabalhar a prevenção antes que situações de violência aconteçam. Esse reconhecimento valoriza também o trabalho dos guardas que abraçaram o projeto e entenderam a importância de contribuir para a formação dessas crianças e adolescentes”, destacou Paulo Brito.

Integração entre segurança e educação

O Jovens Protagonistas reúne ações das secretarias municipais de Ordem Pública e de Educação, com participação das equipes pedagógicas das escolas. O Centro de Formação e Qualificação de Guardas é responsável pela seleção, capacitação e acompanhamento dos Educadores Sociais.

Diretores, professores e equipes pedagógicas participam das atividades, enquanto as famílias são envolvidas por meio dos diálogos e das reflexões estimulados pelos estudantes. A proposta é ampliar o alcance do programa para além das escolas e fortalecer as redes locais de proteção.

A previsão é duplicar o atendimento em 2027 e, até 2030, alcançar todas as turmas de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da rede municipal, consolidando uma estratégia permanente de prevenção da violência baseada em educação, cidadania e promoção dos direitos humanos.