Niterói: serão comemorados os vinte anos de atuação em Niterói da bailarina, niteroiense por opção, que dá nome à trupeDivulgação/Ascom
Ballet Paula Campos comemora 20 anos com espetáculo na Sala Nelson
Ingressos já estão à venda para show que recontará e celebrará, por meio da dança, a história dos continentes e a diversidade cultural mundial
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Niterói terá operação especial de trânsito para as eleições de 2026
A ação contará com interdições programadas em vias do Centro e do Barreto e monitoramento das equipes de trânsito
Exposição de Elza Suzuki aborda as transformações da natureza
Mostra com curadoria de Desirée Monjardim será inaugurada em 6 de outubro, na Sala José Cândido de Carvalho, e permanece em cartaz até 4 de dezembro
Niterói entrega nova Praça da Primeira Infância na Vila Ipiranga, no Fonseca
Com brinquedos pensados para crianças de até seis anos, o projeto ressignifica um espaço como nova área de lazer da comunidade
Dez mil pessoas lotam quadra da Viradouro em plenária de Vitor Junior
Evento teve a presença de Eduardo Paes, candidato ao Governo do Estado do Rio; do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; e do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi
Rock na Vila Cervejeira apresenta artistas da cidade
No dia 2 de outubro, projeto reúne diferentes vertentes do rock em uma noite de música autoral e performances
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