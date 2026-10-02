Niterói: candidata disse que leva para a reta final as histórias que ouviu durante os meses de estrada - Divulgação/Ascom

Niterói: candidata disse que leva para a reta final as histórias que ouviu durante os meses de estradaDivulgação/Ascom

Publicado 02/10/2026 15:39 | Atualizado 02/10/2026 16:06

Mais de 5 mil de pessoas lotaram a avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói , em demonstração de apoio a candidata a deputada estadual pelo PDT, Fernanda Neves, no fim da tarde desta quinta-feira (01/10). A caminhada teve concentração em frente Câmara Municipal e seguiu até a Praça Arariboia.

O prefeito da cidade, Rodrigo Neves, a candidata ao Senado, Benedita da Silva, e os candidatos a deputado federal pelo PDT, Axel Grael e Vitor Júnior, também participaram da caminhada.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, casado com Fernanda há 32 anos, ressaltou a importância de ter Fernanda na Alerj. “A Fernanda tem uma história própria, construída muito antes desta eleição. Ela vem da educação, da militância social e da construção de políticas públicas. Sempre teve esse olhar de cuidado, mas também de gestão, de buscar solução para os problemas. E talvez uma das suas maiores qualidades seja justamente conseguir juntar pessoas diferentes para construir um objetivo comum", destacou.

Também presente, Benedita declarou apoio a Fernanda e destacou sua capacidade de diálogo e articulação: “Fernanda é uma mulher que sabe agregar. Tem espírito combativo, mas entende que política também é diálogo, construção e capacidade de ouvir. Sua trajetória nas políticas sociais mostra que ela conhece a realidade das pessoas e sabe transformar essa experiência em ação. É uma mulher que chega à política estadual trazendo uma história consolidada de trabalho", declarou.

Ao final do percurso, Fernanda Neves agradeceu às pessoas que acompanharam a campanha e, principalmente, àquelas que a receberam nos municípios por onde passou. “Olhar para avenida Amaral Peixoto cheia, sentir o carinho, ouvir cada palavra de apoio e ver tanta gente acreditando que é possível fazer diferente foi emocionante. É essa energia que nos dá ainda mais força para seguir até o último minuto”, ressaltou Fernanda Neves.

A candidata disse que leva para a reta final não apenas o resultado de uma agenda política, mas as histórias que ouviu durante os meses de estrada. “Eu quero agradecer a cada pessoa de cada lugar por onde passei, pela receptividade, pelo carinho e, principalmente, pela confiança em conversar comigo. Eu fui para a rua para ouvir e voltei carregando muitas histórias, muitas demandas e também muita esperança. A campanha foi uma construção coletiva. E é assim que eu quero que seja o meu mandato: com as pessoas participando, sendo ouvidas e ajudando a decidir", resumiu Fernanda.

A ideia de participação permanente está entre as propostas apresentadas para a Alerj. Fernanda defende a realização de reuniões nos bairros e municípios e consultas virtuais para acompanhar as demandas da população e contribuir para a construção das decisões do mandato.

Pedagoga formada pela Universidade Federal Fluminense e professora concursada há mais de 30 anos das redes estadual e municipal, Fernanda começou sua trajetória na educação. Foi professora do Ensino Fundamental e de CIEP, além de ter participado de trabalhos de alfabetização de adultos em comunidades.

Foi ainda adolescente, no movimento estudantil, que conheceu Rodrigo Neves. O encontro deu início a uma história que atravessaria também a vida familiar: os dois estão casados há 32 anos, são pais de três filhos e avós de dois netos.

Em Niterói, Fernanda participou da construção e condução de políticas voltadas a crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade.

Antes de definir boa parte de suas propostas para o mandato de deputada estadual, Fernanda Neves optou por percorrer o estado do Rio. Foram agendas em diferentes regiões, do interior à Região Metropolitana, passando pela Região dos Lagos e outras áreas do território fluminense.

É da partir deste percurso que Fernanda quer levar para a Alerj uma agenda que combina educação, cuidados, segurança, mobilidade, desenvolvimento econômico e fortalecimento do interior.

Entre as propostas estão a recuperação de CIEPs abandonados ou subutilizados, a valorização dos profissionais da educação, a ampliação das políticas de primeira infância e de atenção a idosos e famílias atípicas, além da defesa da Linha 3 do metrô.

Na área econômica, a candidata defende a revitalização da indústria naval, o estímulo à ciência, tecnologia e economia criativa e o fortalecimento das vocações econômicas de cada região. Também propõe ampliar para outros municípios experiências de proteção e autonomia econômica das mulheres desenvolvidas em Niterói.

Fernanda Neves acredita que a experiência municipal não deve ser simplesmente copiada. Segundo ela “o Rio é muito diverso, e aquilo que funciona em uma cidade precisa ser adaptado à realidade de cada região. É essa escuta que quero levar para a Assembleia: olhar para o estado inteiro e construir soluções junto com quem vive os problemas", conclui.