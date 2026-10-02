Niterói: suspeito fugiu de abordagem no Largo da Batalha e foi alcançado no AtalaiaReprodução/Internet
De acordo com a equipe que fazia patrulhamento na Rua Caetano Monteiro, o suspeito chamou atenção ao realizar uma conversão proibida próximo ao DPO do Largo da Batalha. Ao receber ordem de parada, ele acelerou e iniciou a fuga. Durante o acompanhamento, o motociclista perdeu o controle em uma curva, caiu e, mesmo assim, conseguiu levantar-se e continuar a fuga. A perseguição terminou na Rua Alarico de Souza, onde agentes conseguiram impedir nova tentativa de evasão segurando o braço do suspeito e bloqueando a passagem.
Após a abordagem, os agentes verificaram que a placa instalada na moto não correspondia ao veículo. A checagem do chassi e do motor confirmou que o veículo havia sido roubado e era alvo de registro na 74ª DP (Alcântara). A motocicleta foi apreendida e levada para a delegacia junto com o suspeito.
Prisão em flagrante
A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.
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