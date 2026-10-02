Niterói: suspeito fugiu de abordagem no Largo da Batalha e foi alcançado no Atalaia - Reprodução/Internet

Niterói: suspeito fugiu de abordagem no Largo da Batalha e foi alcançado no AtalaiaReprodução/Internet

Publicado 02/10/2026 09:00

Uma ação do programa Segurança Presente resultou na prisão de um motociclista e na recuperação de uma moto roubada, na tarde desta quarta-feira (30). O homem tentou escapar de uma abordagem no Largo da Batalha e acabou detido após uma perseguição que avançou até o bairro do Atalaia.



De acordo com a equipe que fazia patrulhamento na Rua Caetano Monteiro, o suspeito chamou atenção ao realizar uma conversão proibida próximo ao DPO do Largo da Batalha. Ao receber ordem de parada, ele acelerou e iniciou a fuga. Durante o acompanhamento, o motociclista perdeu o controle em uma curva, caiu e, mesmo assim, conseguiu levantar-se e continuar a fuga. A perseguição terminou na Rua Alarico de Souza, onde agentes conseguiram impedir nova tentativa de evasão segurando o braço do suspeito e bloqueando a passagem.



Após a abordagem, os agentes verificaram que a placa instalada na moto não correspondia ao veículo. A checagem do chassi e do motor confirmou que o veículo havia sido roubado e era alvo de registro na 74ª DP (Alcântara). A motocicleta foi apreendida e levada para a delegacia junto com o suspeito.



Prisão em flagrante



O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca). O homem permaneceu preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, crimes previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal. A legislação abrange alterações em placa, chassi, motor e outros elementos de identificação, reforçada pela atualização trazida pela Lei nº 14.562/2023.



A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.