Secretaria de Estado de Saúde - Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeio

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Publicado 05/10/2026 17:31 | Atualizado 05/10/2026 17:46

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) vai oferecer 499 bolsas integrais de estudo para trabalhadores da rede estadual de saúde. As oportunidades serão distribuídas por meio de sorteio público e contemplam cursos livres, técnicos, de graduação e pós-graduação lato sensu oferecidos por 15 instituições de ensino parceiras dos programas de estágio e formação da pasta.





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As bolsas serão destinadas a trabalhadores de 12 unidades da rede estadual, entre elas o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) e o Hemorio.



Segundo a SES-RJ, cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso. As inscrições estarão abertas entre os dias 19 e 30 de outubro, em formulários específicos disponibilizados de acordo com a modalidade escolhida.



O sorteio público está marcado para o dia 16 de novembro, às 15h, na Escola de Saúde Pública da SES-RJ. O evento será aberto aos candidatos, respeitando a capacidade do local.



Já o resultado será divulgado a partir de 23 de novembro no site da Coordenação de Ensino da secretaria e também presencialmente. Os profissionais contemplados deverão retirar a Carta de Apresentação da SES-RJ conforme o cronograma previsto no edital.



O documento será disponibilizado na Coordenação de Ensino (COOEN), vinculada à Superintendência de Educação em Saúde, localizada na Rua Barão de Itapagipe, 225, Bloco A, 4º andar, no Rio Comprido.



A íntegra do edital e o cronograma completo podem ser consultados na página da Coordenação de Ensino da SES-RJ. LEIA MAIS: Abstenção no Rio é a segunda maior do país no 1º turno edital foi publicado no Diário Oficial e prevê a participação de profissionais com vínculo ativo na secretaria, incluindo servidores efetivos e comissionados. Também poderão concorrer empregados públicos, concursados, comissionados e contratados temporários da Fundação Saúde.As bolsas serão destinadas a trabalhadores de 12 unidades da rede estadual, entre elas o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) e o Hemorio.Segundo a SES-RJ, cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso. As inscrições estarão abertas entre os dias 19 e 30 de outubro, em formulários específicos disponibilizados de acordo com a modalidade escolhida.O sorteio público está marcado para o dia 16 de novembro, às 15h, na Escola de Saúde Pública da SES-RJ. O evento será aberto aos candidatos, respeitando a capacidade do local.Já o resultado será divulgado a partir de 23 de novembro no site da Coordenação de Ensino da secretaria e também presencialmente. Os profissionais contemplados deverão retirar a Carta de Apresentação da SES-RJ conforme o cronograma previsto no edital.O documento será disponibilizado na Coordenação de Ensino (COOEN), vinculada à Superintendência de Educação em Saúde, localizada na Rua Barão de Itapagipe, 225, Bloco A, 4º andar, no Rio Comprido.A íntegra do edital e o cronograma completo podem ser consultados na página da Coordenação de Ensino da SES-RJ.

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