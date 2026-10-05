Secretaria de Estado de SaúdeDivulgação/Governo do Estado do Rio de Janeio
O edital foi publicado no Diário Oficial e prevê a participação de profissionais com vínculo ativo na secretaria, incluindo servidores efetivos e comissionados. Também poderão concorrer empregados públicos, concursados, comissionados e contratados temporários da Fundação Saúde.
As bolsas serão destinadas a trabalhadores de 12 unidades da rede estadual, entre elas o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) e o Hemorio.
Segundo a SES-RJ, cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso. As inscrições estarão abertas entre os dias 19 e 30 de outubro, em formulários específicos disponibilizados de acordo com a modalidade escolhida.
O sorteio público está marcado para o dia 16 de novembro, às 15h, na Escola de Saúde Pública da SES-RJ. O evento será aberto aos candidatos, respeitando a capacidade do local.
Já o resultado será divulgado a partir de 23 de novembro no site da Coordenação de Ensino da secretaria e também presencialmente. Os profissionais contemplados deverão retirar a Carta de Apresentação da SES-RJ conforme o cronograma previsto no edital.
O documento será disponibilizado na Coordenação de Ensino (COOEN), vinculada à Superintendência de Educação em Saúde, localizada na Rua Barão de Itapagipe, 225, Bloco A, 4º andar, no Rio Comprido.
A íntegra do edital e o cronograma completo podem ser consultados na página da Coordenação de Ensino da SES-RJ.
Governo do Estado suspende descontos do Banco Master e do Credcesta
A interrupção tem caráter preventivo e permitirá a identificação e apuração de eventuais descontos não autorizados, além de resguardar a remuneração dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. As instituições também serão intimadas e deverão se manifestar no prazo de 48 horas.
O decreto também padroniza o procedimento administrativo para o recebimento e apuração dessas reclamações feitas pelos servidores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.