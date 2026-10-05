Fachada da sede do Banco MasterRovena Rosa/Agência Brasil
A interrupção tem caráter preventivo e permitirá a identificação e apuração de eventuais descontos não autorizados, além de resguardar a remuneração dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. As instituições também serão intimadas e deverão se manifestar no prazo de 48 horas.
O decreto também padroniza o procedimento administrativo para o recebimento e apuração dessas reclamações feitas pelos servidores.
Prazo para contestação
Será necessário apresentar formulário específico acompanhado dos seguintes documentos: cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, último contracheque e comprovante do pedido prévio de cancelamento feito à instituição financeira.
O interessado também deverá informar a rubrica, o valor e a competência do desconto contestado, além de apresentar breve descrição dos fatos e, quando for o caso, os elementos que fundamentem a alegação de irregularidade.
A ausência de documento não essencial à análise inicial não impedirá o recebimento da reclamação. Nesses casos, a unidade de gestão de pessoas poderá orientar o interessado quanto à complementação da documentação.
Análise dos casos
Serão consideradas hipóteses de descontos em duplicidade, valores divergentes dos previstos para as parcelas, inconsistências na quantidade de parcelas, descontos mantidos após a quitação ou cancelamento do contrato, entre outras situações.
O procedimento não se destina à revisão de taxas de juros, tarifas, encargos, custo efetivo total ou outras condições econômicas dos contratos, quando não houver elementos que indiquem uma das irregularidades previstas no decreto.
Os descontos que forem alvo de reclamação permanecerão suspensos até a conclusão da análise administrativa. É importante esclarecer que, caso seja comprovada a regularidade da contratação e da autorização para o desconto, a cobrança será restabelecida na primeira competência de folha operacionalmente possível.
Se a regularidade não for comprovada ou for constatada irregularidade que impeça o processamento, o desconto permanecerá suspenso.
Já os descontos que não forem objeto de reclamação dentro do prazo estabelecido serão automaticamente restabelecidos após o período inicial de suspensão.
Informações deverão ser fornecidas pelas instituições
As informações deverão seguir o formato definido pela Secretaria de Planejamento e Gestão, incluindo dados necessários à identificação e à análise das operações, como número do contrato, valor financiado, taxa de juros efetiva, custo efetivo total, quantidade de parcelas, datas de início e término, termo de autorização e registros das transações.
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