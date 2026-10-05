Prazo para retirada do material publicitário e de patrocínios das bets também acaba nesta segunda-feira Divulgação/CDL Petrópolis
Prazo para retirar saldo de bets termina nesta segunda-feira
Acesso às plataformas está disponível apenas para saque dos valores; sites e aplicativos de apostas saem do ar nesta terça-feira (6)
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CIEE Rio promove mutirão na Central do Brasil com vagas de estágio
Ação acontece na próxima terça-feira (6) e disponibiliza 1.789 oportunidades na capital, na Baixada Fluminense e em Niterói
Boletim Focus: mercado financeiro eleva previsão da inflação para 2026
Relatório aumentou expectativa para o IPCA pela terceira semana consecutiva; estimativa para o crescimento PIB caiu de 1,86% para 1,85%
Feira de emprego reúne mais de 5 mil vagas no Rio
Evento gratuito acontece na Gamboa e também oferece serviços de qualificação, orientação profissional e cidadania
Bancos podem encerrar contas sem consentimento do cliente? Entenda
STJ se manifesta favorável às instituições financeiras com medida que se distancia do Código de Defesa do Consumidor
Fim das bets: entenda os impactos da medida e os próximos passos
MP determina fim das casas de apostas no país e pode afetar usuários, clubes de futebol, publicidade e mercado de trabalho
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