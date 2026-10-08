Os cursos oferecem certificação com validade nacional para aqueles que concluírem a formação. - Paula Johas / Firjan

Os cursos oferecem certificação com validade nacional para aqueles que concluírem a formação.Paula Johas / Firjan

Publicado 08/10/2026 15:11





Os cursos serão presenciais, de curta duração e ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com início previsto para o dia 19 de outubro. A formação é voltada ao desenvolvimento de habilidades práticas e conhecimentos profissionais, atendendo às demandas do setor produtivo.



Além da gratuidade, os participantes terão direito a auxílio para transporte, alimentação em dias de aula, e certificação com validade nacional para aqueles que concluírem a formação e cumprirem os requisitos necessários. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (SETRAB) está com inscrições abertas para 380 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional . Ao todo, serão 19 turmas distribuídas por diferentes municípios fluminenses. As inscrições são realizadas presencialmente entre os dias 6 e 14 de outubro.Os cursos serão presenciais, de curta duração e ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com início previsto para o dia 19 de outubro. A formação é voltada ao desenvolvimento de habilidades práticas e conhecimentos profissionais, atendendo às demandas do setor produtivo.Além da gratuidade, os participantes terão direito a auxílio para transporte, alimentação em dias de aula, e certificação com validade nacional para aqueles que concluírem a formação e cumprirem os requisitos necessários.

A iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional e fortalecer a preparação dos trabalhadores para novas oportunidades de emprego. A realização é do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da SETRAB, integra o Plano de Ações e Serviços da Qualificação (PAS).

Cursos Oferecidos

- Alimentador de Linhas de Produção – idade mínima de 18 anos;

- Pizzaiolo – idade mínima de 16 anos;

- Operador de Máquinas para Costura de Peças do Vestuário – idade mínima de 18 anos;

- Almoxarife – idade mínima de 16 anos;

- Ajudante de Obras Civis – idade mínima de 18 anos

Qualificação em diferentes regiões do estado

A oferta de cursos contempla 14 municípios de diferentes regiões fluminense: Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Resende, Três Rios, Itaguaí, Duque de Caxias, Macaé, Valença, Barra do Piraí, Barra Mansa e Nova Iguaçu.

Os interessados devem consultar a disponibilidade de cursos e vagas em cada município, uma vez que as formações oferecidas podem variar conforme a unidade. Além disso, os candidatos devem observar a idade mínima e os requisitos específicos de escolaridade exigidos para cada formação.

Inscrições presenciais

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente nos locais indicados no edital, entre os dias 6 e 14 de outubro de 2026, conforme as orientações estabelecidas para cada curso. A seleção será realizada por ordem de chegada, respeitando a disponibilidade de vagas e os pré-requisitos de cada formação.

As aulas têm início previsto para 19 de outubro de 2026.

Os locais de inscrição, cursos disponíveis em cada município, documentação exigida, requisitos, informações sobre os cursos e outras orientações estão disponíveis no edital.

*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Marlucio Luna.